Cargolux registra risultati positivi nel suo 55° anno di attività

Cargolux Group (Cargolux) ha registrato un risultato netto positivo per l’esercizio finanziario 2025, nonostante un mercato teso e volatile.

Cargolux ha generato ricavi per 3,406 miliardi di dollari USA; Profit After Tax pari a 465 milioni di dollari USA.

Questo risultato finanziario rafforza ulteriormente il bilancio del Gruppo, consolidandone la resilienza in un contesto di mercato globale sempre più incerto.

“L’anno appena trascorso ha segnato una pietra miliare per la compagnia aerea, che ha celebrato 55 anni di attività in un settore esigente e altamente complesso. I risultati conseguiti quest’anno non solo riflettono l’impegno profuso nel 2025, ma evidenziano anche la dedizione agli standard elevati e la passione che sono al centro del DNA di Cargolux”, afferma Richard Forson, Presidente e CEO di Cargolux.

“Nel 2025, l’air cargo industry ha dovuto affrontare un contesto difficile, caratterizzato da tensioni geopolitiche, guerre commerciali e airspace restrictions legate ai conflitti. Sebbene la domanda sia stata sostenuta dall’e-commerce e da segmenti di nicchia, queste condizioni instabili hanno esercitato una pressione crescente sui global logistics networks.

Cargolux ha sfruttato la propria agilità per adattarsi rapidamente alle fluttuazioni della domanda, ottimizzando il proprio network, inclusi i voli charter, consentendo alla compagnia aerea di ottenere solide performance operative e risultati finanziari positivi.

L’anno ha evidenziato sia la fragilità del settore che la sua capacità di adattamento in un contesto di rotte commerciali mutevoli e influenze geopolitiche. Cargolux ha chiuso l’anno al 10° posto nella classifica IATA dei top 20 cargo carriers by international scheduled freight tonne kilometers”, afferma Cargolux.

“Come dimostrato dall’anno appena trascorso, le previsioni in un settore altamente volatile e globalmente interconnesso rimangono una sfida. Rapidi cambiamenti geopolitici e minacce tariffarie possono perturbare i principali corridoi aerei, imporre rapidi cambiamenti alle rotte commerciali e incidere sulla fiducia dei clienti. L’escalation del conflitto in Medio Oriente ha già avuto un impatto sulle operazioni, spingendo i prezzi del jet fuel a livelli storici e aumentando il rischio di potenziali carenze di carburante.

La crescita sostenuta degli e-commerce volumes, che è stata un fattore chiave per l’air cargo, rimane incerta. Parallelamente, si prevede che l’evoluzione del contesto geopolitico e normativo, comprese le misure tariffarie e le handling fees sui low value e-commerce parcels, peseranno sull’attività commerciale internazionale.

Le compagnie aeree, in particolare quelle con sede in Europa, sono inoltre soggette a crescenti obblighi di rendicontazione e conformità in materia ambientale e di altro tipo. È fondamentale che le autorità e gli operatori del settore riconoscano queste sfide per trovare soluzioni adeguate e garantire parità di condizioni per gli EU carriers rispetto ai concorrenti globali”, prosegue Cargolux.

“Data l’elevata volatilità dell’attuale situazione globale, fare previsioni per il resto dell’anno è un’impresa ardua. Fedele alla sua tradizione, Cargolux continuerà a monitorare gli sviluppi, ad adattarsi alle fluttuazioni e a fare affidamento sulla propria resilienza per continuare a offrire un servizio di eccellenza”, conclude Cargolux.

(Ufficio Stampa Cargolux – Photo Credits: Cargolux)