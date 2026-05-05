ITA Airways sigla una convenzione con la Fondazione Infermieri

ITA Airways informa: “In occasione della Giornata internazionale dell’Infermiere del 12 maggio, ITA Airways riserva una scontistica dedicata già da oggi a tutti gli iscritti all’Albo FNOPI, grazie a un accordo siglato con la Fondazione Infermieri, nell’ambito del progetto sperimentale grazie al quale l’azienda sta riservando ad un ristretto numero di clienti corporate di rilevanza strategica delle agevolazioni su viaggi personali e trasferte di lavoro.

La convenzione rappresenta un primo passo concreto verso una collaborazione fondata su valori comuni che da sempre caratterizzano entrambe le realtà, a partire dalla costante ricerca dell’eccellenza come obiettivo condiviso nella formazione e nell’operatività. Del resto, le professioni infermieristiche “volano alto” anche grazie ai recenti decreti che istituiscono, per la prima volta in Italia, tre nuove lauree magistrali su competenze specialistiche in Cure primarie e Infermieristica di famiglia e comunità, Cure neonatali e pediatriche, Cure intensive e nell’Emergenza. Un passaggio cruciale per rispondere alle nuove esigenze di salute della popolazione e per l’evoluzione della professione nel nostro Paese”.

“Per tutto il mese di maggio, attraverso il rilascio di e-Coupon “usa e getta” dal sito della Fondazione, gli infermieri regolarmente iscritti all’Albo (oltre 460mila in Italia) potranno prenotare voli operativi fino al 17 dicembre 2026 con uno sconto dell’8 per cento sulla tariffa base e la possibilità di estendere il vantaggio fino a quattro passeggeri per ogni viaggio. L’iniziativa sarà valida anche per tutto il mese di giugno, con l’impegno, da parte dell’Azienda, a rendere strutturale la collaborazione con l’Ordine degli Infermieri, attraverso nuove iniziative comuni”, prosegue ITA Airways.

“I nostri iscritti sono caratterizzati da un’alta dinamicità e non sempre la regione in cui lavorano coincide con quella di nascita o di residenza: questo è uno dei motivi per i quali abbiamo accolto con favore una convenzione che potesse agevolare la mobilità degli infermieri sul territorio nazionale e, perché no, alleggerire i costi di qualche viaggio in famiglia fuori dall’Italia in vista del periodo estivo, tenendo conto anche della delicata congiuntura economica che sta attraversando il settore del turismo internazionale”, dichiara la presidente della Fondazione e di FNOPI, Barbara Mangiacavalli.

“Siamo molto felici di aver stretto questa collaborazione, riconoscendo negli infermieri una risorsa insostituibile per il nostro Paese”, ha dichiarato Giovanna Di Vito, Chief Culture, Sustainability, Customer Assistance & non comm. Partners Officer di ITA Airways. “In ITA Airways crediamo fermamente che la sostenibilità sociale e l’attenzione verso le persone siano valori imprescindibili, presenti nel nostro DNA sin dalla nascita della compagnia. Attraverso questa iniziativa, dunque, facciamo un passo avanti verso questo cammino di sostenibilità il cui messaggio è presente anche nel nostro manifesto Under the same Sky ed esprimiamo la nostra gratitudine e vicinanza a una categoria che contribuisce ogni giorno al benessere dell’Italia”.

(Ufficio Stampa ITA Airways)