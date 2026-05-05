Il fleet launch customer NetJets riceve i primi tre Cessna Citation Ascend

Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., ha raggiunto un traguardo importante con la consegna dei primi tre Cessna Citation Ascend business jets al fleet launch customer NetJets.

“NetJets, che opera la private jet fleet più grande e diversificata del mondo, è il primo private fleet operator a prendere in consegna e ad iniziare le operazioni con il Cessna Citation Ascend. Definendo nuovi standard in termini di performance, comfort ed efficienza operativa per il midsize business jet market, il Citation Ascend si basa sulla relazione di lunga data tra Textron Aviation e NetJets, offrendo ai proprietari una progressione senza soluzione di continuità di velivoli avanzati progettati per offrire affidabilità, efficienza e lusso eccezionali”, afferma Textron Aviation.

“Il Citation Ascend rappresenta il nostro continuo investimento nel supportare i NetJets customers anche nel futuro”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president, Sales & Marketing. “Sulla base delle comprovate performance per le quali è nota la Citation family, l’Ascend introduce nuove tecnologie e miglioramenti del comfort che contano per i fleet customers. Non vediamo l’ora di supportare NetJets mentre prenderanno in consegna il loro primo Ascend e continueranno a offrire un’esperienza premium e affidabile ai clienti di tutto il mondo”.

“L’Ascend offre ai NetJets owners un insieme di produttività, prestazioni e lusso. Le caratteristiche principali includono:

Cabina spaziosa e lussuosa: il pavimento piatto con ampio spazio per le gambe, la configurazione dei posti per otto passeggeri, un full refreshment center e un ampio vano bagagli offrono un comfort senza pari durante ogni volo

Avionica all’avanguardia: dotato della tecnologia Garmin G5000, il Citation Ascend è dotato del software e dell’hardware più recenti, incluso l’autothrottle, per una maggiore facilità operativa

Efficienza e potenza migliorate: dotato di due motori Pratt & Whitney Canada PW545D, l’Ascend offre maggiore spinta, migliore fuel efficiency e un four-passenger range di 1.940 nautical miles”, prosegue Textron Aviation.

“NetJets è il leader mondiale nella private aviation, noto per il suo costante impegno nei confronti della sicurezza e del servizio. Il Cessna Citation Ascend è il modo più nuovo di sperimentarlo”, ha affermato Patrick Gallagher, presidente di NetJets Aviation. “NetJets è lieta di essere il fleet launch customer del Citation Ascend. Basandosi sul successo del Citation Latitude e del Citation Longitude, i nostri owners hanno mostrato una preferenza per i midsize jets e il Citation Ascend rappresenta la prossima evoluzione nei midsize jet travel, offrendo le ultime novità in termini di design e comfort eccezionali”.

“Nel corso degli anni, NetJets ha posseduto e operato Citation business jets leader del settore, inclusi i modelli Citation S/II, Bravo, V Ultra, Encore, Encore+, VII, Excel, XLS, Sovereign, X, Latitude e Longitude. Il nuovo Ascend inizierà ad operare immediatamente, offrendo ai NetJets owners servizi premium, un’autonomia ideale e posti aggiuntivi sia per viaggi d’affari che di piacere. Ulteriori consegne del Citation Ascend sono previste nei prossimi mesi, poiché la flotta NetJets continua ad espandersi.

Textron Aviation supporta gli operatori del Citation Ascend come NetJets con un global Aftermarket network senza pari, creato per garantire affidabilità e scalabilità. Con 20 company owned service centers, 21 Authorized Service Facilities (ASFs), più di 40 mobile service units e 24/7 aircraft on ground (AOG) support, l’assistenza è sempre a portata di mano. Un expanded parts distribution network consente un rapido accesso a oltre 150.000 codici, contribuendo a massimizzare la disponibilità degli aeromobili e ridurre al minimo i tempi di fermo nelle flotte complesse e ad alto utilizzo”, conclude Textron Aviation.

Textron Aviation apre una nuova Melbourne Service Facility

Textron Aviation Inc. ha inoltre annunciato che la sua nuova service facility presso Essendon Fields Airport in Melbourne è ora aperta ai clienti, espandendo il factory-direct support per i clienti Cessna, Beechcraft e Hawker in tutta l’Australia e nella regione Asia-Pacifico. La struttura rafforza il global service network di Textron Aviation e riflette l’impegno a lungo termine dell’azienda nell’espansione della capacità e nel miglioramento del supporto ai clienti lungo tutta la aircraft ownership.

“Supportiamo i clienti in Australia da decenni e continuiamo a investire laddove i nostri clienti ci dicono che hanno bisogno di maggiore capacità e di un accesso più rapido al factory direct expertise”, afferma Brian Rohloff, senior vice president, Global Customer Support, Textron Aviation. “La Essendon Fields facility rappresenta un investimento significativo in una regione molto importante, poiché rafforza il nostro service network e amplia la capacità di assistenza, l’accesso ai ricambi e il supporto tecnico in tutta l’Australia e nella regione dell’Asia-Pacifico”.

“La nuova struttura più che raddoppia l’impronta della precedente Essendon Fields operation di Textron Aviation, portandola a oltre 35.000 piedi quadrati (3.343 metri quadrati), ed è progettata per supportare oltre 1.400 aerei Cessna, Beechcraft e Hawker che operano nella regione Asia-Pacifico. Sviluppata in base al feedback dei clienti, la sede offre uno spazio più ampio per la manutenzione degli aeromobili per ridurre i tempi di inattività, un magazzino ricambi Textron Aviation in loco per migliorare la disponibilità delle parti e una sala clienti più confortevole da utilizzare durante la manutenzione degli aeromobili.

L’Essendon Fields service center integra la più ampia strategia di investimento di Textron Aviation per rafforzare il supporto regionale in tutta l’Australia, insieme alle recenti espansioni e aggiornamenti delle strutture a Perth. La nuova struttura riflette anche la stretta collaborazione con Essendon Fields Airport, per supportare la continua crescita della business aviation e della manutenzione degli aeromobili nella regione”, afferma Textron Aviation.

“Il nostro investimento nel nuovo Textron Aviation service center sottolinea l’impegno di Essendon Fields nella costruzione del business aviation precinct più capace e connesso d’Australia”, ha affermato Brandan Pihan, CEO, Essendon Fields.

“Textron Aviation ospiterà un evento formale di inaugurazione per la Essendon Fields service facility in agosto, invitando i membri dei media, i clienti e i leader della comunità a celebrare ufficialmente l’apertura del sito. Ulteriori dettagli saranno condivisi in prossimità della celebrazione”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)