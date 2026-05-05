Alaska Airlines firma un accordo per la Boeing Virtual Airplane Training Platform

Boeing ha annunciato che Alaska Airlines ha firmato un formal license agreement per il Boeing Virtual Airplane (VA) durante il World Aviation Training Summit (WATS) in Orlando, Florida.

“Alaska Airlines è stata un partner chiave per lo sviluppo durante tutta la creazione e lo sviluppo di Virtual Airplane, fornendo un prezioso feedback che ha contribuito a dare forma all’innovativa training platform.

Virtual Airplane è una modular training solution che consente ai piloti di esercitarsi in procedure autentiche e ad alta fedeltà all’interno della Procedures Trainer app, sempre e ovunque. La soluzione supporta una pratica realistica e ripetibile, offrendo allo stesso tempo un free-play Flight Management System (FMS) for authentic data entry and exploration, in modo che gli operatori possano standardizzare la formazione, ridurre i tempi di familiarizzazione del simulatore e accelerare la preparazione del pilota”, afferma Boeing.

“L’impegno di Alaska Airlines nei confronti dell’innovazione e della sicurezza è stato determinante nello sviluppo di Virtual Airplane”, ha affermato Chris Broom, Vice President of Commercial Training Solutions, Boeing. “Siamo orgogliosi di vedere questa partnership evolversi mentre si passa dal beta testing all’adozione completa, sfruttando Virtual Airplane per migliorare la formazione dei piloti e la prontezza operativa”.

Jeff Severns, Managing Director of Flight Operations Training for Alaska Airlines, ha aggiunto: “La nostra collaborazione con Boeing su Virtual Airplane ci ha permesso di fornire ai nostri piloti strumenti di addestramento flessibili e realistici che completano le tradizionali sessioni al simulatore. Non vediamo l’ora di integrare completamente questa tecnologia nel nostro ground school curriculum per migliorare ulteriormente l’efficacia della formazione e la competenza dei piloti”.

“Virtual Airplane è una suite modulare di training tools, Procedures Trainer è il primo modulo, ora disponibile per il Boeing 737 MAX training su computer e dispositivi tablet, con piani di espansione su ulteriori modelli Boeing nel prossimo futuro. Questo accordo rafforza l’impegno di Boeing nel fornire soluzioni di formazione innovative e scalabili che soddisfino le esigenze in continua evoluzione del settore aeronautico”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)