L’ACJ TwoTwenty debutta in Asia

Sono iniziate le consegne nella Asia-Pacific region del nuovo membro della corporate jet (ACJ) family of large business jets di Airbus, l’ACJ TwoTwenty.

“Il primo velivolo di questo tipo consegnato in quest’area – il quarto ACJ TwoTwenty a entrare in servizio a livello mondiale – garantirà maggiore produttività ed efficienza al suo nuovo proprietario, una grande azienda.

I primi tre ACJ TwoTwenty sono stati consegnati in Medio Oriente tra il 2023 e il 2025. I prossimi due clienti, il numero “cinque” e il numero “sei”, hanno sede in Asia: uno è previsto per la consegna il prossimo anno e l’altro l’anno successivo.

La prima consegna in Asia è anche il primo ‘turnkey’ ACJ TwoTwenty contract, in cui l’allestimento degli interni è stato realizzato prima della consegna da un membro dell’Airbus Service Centre Network (SCN) sotto l’ACJ Cabin Project Management. In questo caso, Comlux ha finalizzato la costruzione dell’aeromobile. Inoltre, una volta entrato in servizio, l’aereo sarà gestito e manutenuto da Jet Aviation.

La sede di Jet Aviation a Singapore è diventata membro dell’ACJ Service Centre Network (SCN) nel marzo 2025, offrendo agli ACJ customers con sede in Asia un accesso immediato a authorised maintenance, refurbishment and warranty services presso uno dei principali hub aeronautici della regione”, afferma Airbus Corporate Jets.

Chadi Saade, President of Airbus Corporate Jets, ha dichiarato: “Siamo lieti che l’ACJ TwoTwenty faccia il suo debutto in Asia, ritagliandosi un nuovo segmento di mercato: il ‘The Xtra Large Bizjet’. Combinando la sua autonomia intercontinentale e lo spazio in cabina con la competenza tecnica locale di Jet Aviation Singapore, stiamo offrendo un ecosistema completo. I nostri clienti in Asia potranno ora beneficiare del corporate jet più avanzato sul mercato, con la tranquillità di affidarsi a un certified local service partner”.

“I tre clienti acquisiti in Asia erano in precedenza traditional business jet owners, ovvero il target di riferimento dell’ACJ product. Questi gruppi, che solitamente volano su heavy and long range jets, ora desiderano passare a un modello superiore. Con un costo di acquisto simile, l’ACJ TwoTwenty offre una cabina due volte e mezzo più spaziosa rispetto agli aeromobili concorrenti, oltre a maggiore comfort, funzionalità e più possibilità per lavoro, relax e intrattenimento.

Un vantaggio fondamentale dell’ACJ TwoTwenty rispetto alla concorrenza è rappresentato dalle sue eccezionali takeoff performance. Pur essendo più grande e pesante di un traditional ‘biz-jet’, questo ACJ può decollare da piste più corte. Questa caratteristica è cruciale per operare da smaller business aviation airports, come Seletar a Singapore, perché può decollare al maximum takeoff weight (quindi con full fuel load), ottenendo lo stesso practical range della concorrenza da quello stesso aeroporto”, prosegue Airbus Corporate Jets.

“L’ACJ TwoTwenty sta creando e introducendo un segmento di mercato completamente nuovo – ‘The Xtra Large Bizjet’ – in uno degli ACJ markets più dinamici al mondo. Questo perché offre il doppio dello spazio in cabina rispetto agli ULR business jets di prezzo simile, con una fuel efficiency leader di mercato e un’affidabilità senza pari. Occupa lo stesso parking footprint dei competitive ULR jets e può decollare dagli stessi aeroporti, ma i costi operativi dell’ACJ TwoTwenty sono circa un terzo inferiori.

Con un’autonomia fino a 5.650 miglia nautiche (oltre 12 ore di volo), l’ACJ TwoTwenty – la special corporate variant basata sullo state-of-the-art A220 – può soddisfare le esigenze del 98,6% delle Asia departures, collegando città come Hong Kong-Anchorage, Singapore-Auckland e Giacarta-Ankara. Offre inoltre voli diretti in tutta l’area Asia-Pacifico e il Medio Oriente, soddisfacendo la maggior parte delle esigenze dei clienti”, continua Airbus Corporate Jets.

“Come tutti gli ACJ aircraft, l’ACJ TwoTwenty è in grado di volare con un 50% blend di kerosene e sustainable aviation fuel (SAF), mantenendo le specifiche tecniche del Jet A. Entro il 2030, tutti gli Airbus commercial aircraft and helicopters saranno in grado di operare con 100% SAF. Questa capacità svolgerà un ruolo importante nel percorso di decarbonizzazione del settore”, conclude Airbus Corporate Jets.

(Ufficio Stampa Airbus Corporate Jets – Photo Credits: Airbus Corporate Jets)