News Brevi – 05.05.2026

ETHIOPIAN AIRLINES NOMINATA MIGLIORE COMPAGNIA AEREA IN AFRICA AGLI APEX PASSENGER CHOICE AWARDS 2026 – Ethiopian Airlines informa: “Ethiopian Airlines ha ricevuto il premio Migliore Compagnia Aerea in Africa 2026 agli APEX Passenger Choice Awards 2026, un riconoscimento che riflette la fiducia e la fedeltà dei passeggeri che continuano a scegliere la compagnia lungo il suo network globale. Il riconoscimento evidenzia l’impegno costante di Ethiopian Airlines nel garantire un’esperienza di viaggio fluida, confortevole e affidabile, dal momento della prenotazione fino all’arrivo a destinazione. La qualità del servizio, il comfort a bordo e l’affidabilità operativa hanno contribuito a soddisfare le aspettative in continua evoluzione dei viaggiatori di oggi. Gli APEX Passenger Choice Awards si basano su feedback dei clienti verificati in modo indipendente, con risultati determinati esclusivamente dalle esperienze reali dei passeggeri. Questo rende il premio una testimonianza autentica della fiducia dei viaggiatori. Il riconoscimento conferito più volte ad Ethiopian Airlines da parte di APEX riflette il suo impegno a lungo termine verso l’eccellenza del servizio e delle operazioni”. Commentando il premio, Mesfin Tasew, CEO di Ethiopian Airlines, ha dichiarato: “Ricevere questo riconoscimento dai nostri passeggeri lo rende ancora più speciale. È il risultato della dedizione e del lavoro di squadra del nostro personale in tutto il network. Essere nominati Migliore Compagnia Aerea in Africa ci motiva a continuare ad alzare i nostri standard e a offrire un’esperienza su cui i nostri clienti possano sempre contare”. Il CEO di APEX Group, Dr. Joe Leader, ha affermato: “Il riconoscimento di Ethiopian Airlines come Migliore Compagnia Aerea in Africa 2026 riflette l’opinione di passeggeri verificati su larga scala. Con oltre un milione di valutazioni di volo raccolte tramite TripIt su più di 600 compagnie aeree nel mondo, APEX premia le compagnie attraverso una delle metodologie più trasparenti del settore. Ethiopian Airlines continua a dimostrare leadership nell’aviazione africana grazie all’eccellenza nell’esperienza passeggeri, all’impegno operativo e a uno standard di servizio che risuona tra i viaggiatori in tutto il continente e oltre”. “Guardando al futuro, Ethiopian Airlines continua a investire in aeromobili di ultima generazione, innovazione digitale e miglioramenti del servizio lungo il proprio network globale in espansione. Guidata da una visione solida e da un approccio centrato sulle persone, la compagnia rafforza il proprio ruolo di leader nell’aviazione africana, consolidando al contempo la propria presenza sulla scena internazionale”, conclude Ethiopian Airlines.

IL PRESIDENTE ENAC E IL PRESIDENTE IX COMMISSION E TRASPORTI ALLA CAMERA ALLA TAVOLA ROTONDA FRANCIA-ITALIA DELLE IMPRESE E DELL’INNOVAZIONE – L’Enac informa: “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma è intervenuto oggi, 5 maggio, insieme al Presidente IX Commissione Trasporti alla Camera On. Salvatore Deidda, alla Tavola Rotonda Francia-Italia delle Imprese e dell’Innovazione, organizzata a Roma da IREFI – Istituto per le Relazioni Economiche Francia-Italia. I lavori sono stati aperti da Francesco Maria Romano, Presidente IREFI, da Simone Nisi, Director Institutional Affairs Edison SpA e da Costantino Fiorillo, DG Aeroporti, Trasporto aereo e Servizi Satellitari al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”. Il Presidente Salvatore Deidda: “È fondamentale rafforzare il dialogo con la Francia e con tutti i Paesi frontalieri, continuando a investire nel futuro dei trasporti, valorizzandone anche il contributo alla sostenibilità ambientale. Centrale è inoltre il sostegno alle realtà insulari, favorendo gli investimenti e la competitività. L’impegno è quello di lavorare in sinergia con le Istituzioni nazionali ed europee al fine di potenziare le infrastrutture, migliorare i collegamenti e garantire una mobilità efficiente per cittadini e imprese”. Il Presidente Pierluigi Di Palma: “È un privilegio essere attorno a questo tavolo, nell’idea che un blocco italo-francese possa incidere in maniera importante sulla politica europea. In un contesto geopolitico complesso, è necessario maturare una riflessione più ampia sul ruolo dell’Europa, rafforzando la capacità di azione comune. Occorre evitare approcci ideologici che penalizzano settori strategici come il trasporto aereo, riconoscendone il valore essenziale per la connettività globale e per lo sviluppo economico. In tal senso, risulta essenziale promuovere regole comuni a livello internazionale, superando disallineamenti normativi che rischiano di compromettere la competitività degli operatori europei. L’obiettivo è rafforzare una governance condivisa del comparto aereo, che coniughi sicurezza, competitività e tutela ambientale”. “Intervenuti, tra gli altri, May Gicquel, Ministre Conseillère dell’Ambasciata di Francia in Italia e Linda Lanzillotta, Vicepresidente IREFI. Hanno moderato i lavori Simone Basili di IREFI e Valentina Lener, DG Aeroporti 2030”, conclude l’Enac.

IL PRESIDENTE ENAC INCONTRA L’AMBASCIATORE USA ALL’EVENTO CELEBRATIVO DEL PRIMO VOLO ROMA – HOUSTON – L’Enac informa: “Ieri, 4 maggio, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha partecipato, su invito dell’Ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia, Tilman J. Fertitta, all’evento celebrativo del volo inaugurale Roma Fiumicino – Houston, presso la sua residenza ufficiale a Roma. Il nuovo collegamento aereo, operato da ITA Airways e avviato dallo scorso 1° maggio, si inserisce nel percorso di potenziamento del network intercontinentale della compagnia aerea, rappresentando un volano strategico per la crescita turistica ed economica e per l’internazionalizzazione delle imprese”. “L’attivazione di questa nuova rotta rafforza ulteriormente i legami tra Italia e USA, due Paesi amici”, ha evidenziato il Presidente Di Palma. “Ringrazio l’Ambasciatore Fertitta per la fraterna amicizia e per quest’importante occasione di raccordo, che conferma il ruolo chiave del trasporto aereo, quale strumento imprescindibile di dialogo e cooperazione internazionale, capace di aprire a reciproche opportunità di crescita e sviluppo”. Presente all’evento, tra gli altri, anche l’AD ITA Airways Joerg Eberhart.

IL TRAFFICO DI RYANAIR AD APRILE 2026 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di aprile 2026. Ad aprile Ryanair Group ha trasportato 19,3 milioni di passeggeri (aprile 2025: 18,3 milioni, +5%), con un load factor del 93% (invariato). Ryanair ha operato oltre 108.000 voli ad aprile 2026. Il dato rolling sui 12 mesi ad aprile 2026 si attesta a 209,3 milioni di passeggeri (+4%), con un load factor del 94% (invariato).

SWISS CONTINUA A OFFRIRE DUE COLLEGAMENTI GIORNALIERI TRA ZURIGO E DELHI FINO ALL’11 LUGLIO – SWISS informa: “Come già accaduto ad aprile e maggio, SWISS continua ad aumentare l’offerta di voli tra la Svizzera e l’India a giugno e fino all’11 luglio 2026 compreso. Oltre al regolare servizio giornaliero da Zurigo a Delhi, la compagnia aerea opera un secondo collegamento giornaliero con un Airbus A330. Numerosi passeggeri di altre compagnie aeree non sono attualmente in grado di imbarcarsi sui voli originariamente prenotati con scalo nella regione del Golfo. Di conseguenza, molti stanno optando per collegamenti diretti da e per l’Asia. SWISS sta registrando un corrispondente aumento della domanda per tali servizi non-stop. Siamo lieti di offrire ai nostri clienti questo volo aggiuntivo per Delhi nelle prossime settimane. I voli sono prenotabili da subito”. Voli aggiuntivi (giornalieri): LX2646 – Zurigo 12:35, Delhi 00:00; LX2647 – Delhi 01:40, Zurigo 07:00. Voli regolari (giornalieri): LX146 – Zurigo 12:10, Delhi 23:35; LX147 – Delhi 01:05, Zurigo 06:20. “In base agli ulteriori sviluppi in Medio Oriente, SWISS valuta costantemente come impiegare gli aeromobili e le capacità che si rendono disponibili nelle aree con una domanda particolarmente elevata. Oltre alla domanda, i fattori chiave includono vincoli operativi come gli slot aeroportuali disponibili, i diritti di traffico e le capacità di impiego della flotta”, conclude SWISS.

JETBLUE E BARCLAYS OFFRONO VANTAGGI MIGLIORATI PER I PREMIER CARDMEMBERS – JetBlue informa: “JetBlue ha lanciato oggi i nuovi vantaggi migliorati per la JetBlue Premier World Elite Mastercard®, emessa da Barclays US Consumer Bank, riunendo i suoi vantaggi di viaggio più preziosi e distintivi in un’esperienza di carta più vantaggiosa. I titolari di carta ottengono l’accesso a nuovi crediti sull’estratto conto, uno status Mosaic accelerato e premi di viaggio ampliati, il tutto mantenendo la stessa quota annuale”. “In un momento in cui molte carte di credito per viaggi stanno aumentando le commissioni o riducendo i vantaggi, noi ci concentriamo sull’offrire un valore maggiore ai nostri clienti”, ha dichiarato Ed Pouthier, vice president of loyalty and personalization, JetBlue. “La nostra rinnovata Premier Card unisce gli elementi più preziosi dell’esperienza JetBlue e TrueBlue, combinando i vantaggi che i nostri clienti già apprezzano con nuove migliorie per creare un’esperienza di viaggio più esclusiva, il tutto senza aumentare la quota annuale”. “Quest’estate, JetBlue amplierà BlueHouse, la sua lounge esclusiva pensata per far sentire i passeggeri come a casa, al Terminal C del Boston Logan International Airport (BOS). I titolari di carte Premier che viaggiano con tariffe idonee riceveranno l’accesso gratuito per sé e un ospite a BlueHouse, inclusa la lounge recentemente inaugurata al New York John F. Kennedy International Airport (JFK) e la futura sede di Boston”, conclude JetBlue.

DELTA: PIU’ MODI PER GUADAGNARE MIGLIA CON AIRBNB – Delta informa: “Delta e Airbnb ampliano la loro partnership per i programmi fedeltà, premiando così un numero maggiore di momenti che rendono i viaggi indimenticabili. Da tempo i membri possono accumulare miglia prenotando alloggi Airbnb, ora questa possibilità si estende anche ai qualifying Airbnb Experiences and Services, aggiungendo valore agli alloggi in cui si soggiorna, ai momenti autentici e ai servizi che contribuiscono a rendere indimenticabile la vacanza. Collegando gli account Delta SkyMiles e Airbnb, i membri possono accumulare: 1 miglio per ogni dollaro USA su alloggi Airbnb; 3 miglia per ogni dollaro USA su qualifying Airbnb Experiences and Services”. “Sia Delta che Airbnb comprendono che il viaggio non inizia né finisce in aeroporto”, ha affermato Dwight James, Senior Vice President – Customer Engagement & Loyalty, Delta Air Lines and CEO Delta Vacations. “Ampliando le modalità di accumulo miglia per i membri SkyMiles con Airbnb, dal luogo di soggiorno alle attività da svolgere una volta arrivati, continuiamo a valorizzare SkyMiles oltre il volo, offrendo ai membri più modi per trasformare esperienze di viaggio memorabili in viaggi futuri”. “In Airbnb, ci impegniamo a creare maggiore valore per la nostra community. Con Delta, la combinazione è perfetta. Ora, ogni soggiorno può valere di più, offrendo agli ospiti la possibilità di accumulare Delta miles per il loro prossimo viaggio”, ha dichiarato Dave Stephenson, Chief Business Officer, Airbnb. “Unendo il programma fedeltà di Delta alla piattaforma globale di Airbnb, rendiamo i viaggi più gratificanti. Ogni viaggio ora può contribuire a finanziare il prossimo”.

DELTA: SUPPORTO PER GLI SPIRIT TEAM MEMBERS – Delta informa: “Siamo consapevoli che questo è un momento difficile per i dipendenti di Spirit Airlines e ci impegniamo a offrire assistenza laddove possibile. I piloti e gli assistenti di volo di Spirit possono usufruire di voli in standby con Delta, in base agli accordi esistenti, per i prossimi 10 giorni. I dipendenti Spirit qualificati sono inoltre invitati a candidarsi per le posizioni aperte in Delta visitando un dedicated careers microsite, progettato per segnalare la candidatura ai nostri recruiter”.

LOCKHEED MARTIN RAFFORZA LA COOPERAZIONE CON LA LITUANIA – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin e il Lithuania Ministry of National Defence hanno presentato ufficialmente i primi HIMARS launchers del Paese, una pietra miliare che rafforza la difesa della Lituania. La cerimonia si è svolta a Camden, in Arkansas, la scorsa settimana ed è stata coronata dalla firma di una dichiarazione congiunta tra Lockheed Martin e il Ministero della Difesa lituano per approfondire la cooperazione in materia di sicurezza, difesa e opportunità industriali”.

LOCKHEED MARTIN E NOKIA FEDERAL SOLUTIONS INTRODUCONO MISSION-CRITICAL 5G SOLUTIONS – Lockheed Martin informa: “Nokia Federal Solutions e Lockheed Martin hanno annunciato oggi il lancio di una nuova modular, open architecture 5G solution, progettata per le forze di difesa statunitensi e alleate. La soluzione è pensata per fornire comunicazioni sicure e resilienti nel luogo in cui sono necessarie. Consente a veicoli e piattaforme militari di utilizzare il commercial-grade 5G in ambienti operativi, in linea con il DoW open architecture standards e la sua strategia ‘commercial-first'”. “Nokia riconosce la necessità di adattare il proprio portafoglio di tecnologie avanzate per allinearlo ai sistemi aperti definiti dal DoW”, ha dichiarato Mike Loomis, president and chief executive officer of Nokia Federal Solutions. “Questo lancio riflette il modo in cui Nokia sta sviluppando capacità di difesa mirate, sfruttando la nostra tecnologia commerciale e le nostre solide partnership per creare una soluzione efficace e pronta all’uso, implementabile dai nostri clienti del settore della difesa”. “Portare le comunicazioni avanzate dal concetto al campo richiede disciplina, scalabilità e una comprensione di come vengono costruiti e mantenuti i sistemi di difesa”, ha affermato Sarah Hiza, senior vice president for Technology and Strategic Innovation at Lockheed Martin. “Questa collaborazione mira a fornire rapidamente capacità che possano essere implementate, mantenute e considerate affidabili a lungo termine”. “La nuova soluzione integra il Nokia carrier grade 5G nel DoW open architecture framework, utilizzando la Command, Control, Communications, Computers, Cyber, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (C5ISR)/Modular Open Suite of Standards (CMOSS). Allineandosi alle specifiche hardware e software dei moduli CMOSS, questa architettura plug-and-play riduce la complessità e accelera l’integrazione tra i sistemi, migliora l’interoperabilità e consente di introdurre e aggiornare nuove funzionalità senza interrompere le piattaforme esistenti. Combinando le tecnologie 5G commerciali di Nokia con le soluzioni 5G.MIL® di Lockheed Martin, le aziende stanno realizzando un hybrid network che consente ai sistemi mission-critical di connettersi con un 5G ad alta velocità, economico e orientato al mercato, mantenendo al contempo la sicurezza e la resilienza richieste dalle forze armate”, conclude Lockheed Martin.