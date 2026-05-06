Lufthansa Group migliora significativamente il risultato operativo nel primo trimestre e mantiene un outlook positivo per l’intero anno

Lufthansa Group ha riportato i risultati del primo trimestre 2026.

Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board and CEO of Deutsche Lufthansa AG, afferma: “Nel primo trimestre, abbiamo migliorato significativamente i risultati finanziari dell’anno precedente, con un Adjusted EBIT in crescita di 110 milioni di euro e un utile netto in aumento di 220 milioni di euro. Il fatturato del Gruppo è cresciuto dell’8% a 8,7 miliardi di euro, un nuovo record per un primo trimestre. Stiamo raggiungendo gli obiettivi prefissati e mantenendo le promesse fatte. Dal punto di vista dei nostri clienti, ciò vale in particolare per il nostro prodotto e il rinnovo della flotta. Con sette nuove consegne di aeromobili, di cui cinque a lungo raggio, siamo pienamente in linea con gli obiettivi del primo trimestre dell’anno.

Tuttavia, la crisi in corso in Medio Oriente, unita all’aumento dei costi del carburante e ai vincoli operativi, pone enormi sfide al mondo intero, al trasporto aereo globale e anche alla nostra compagnia. Tuttavia, siamo resilienti nella nostra capacità di assorbire questi impatti. Ciò vale sia per la nostra copertura superiore alla media contro le fluttuazioni dei prezzi del carburante, sia per la nostra multi-hub, multi-airline strategy, che ci offre maggiore flessibilità nella rete di rotte e nello sviluppo della flotta. Grazie al successo di Lufthansa Cargo e Lufthansa Technik, insieme al nostro team di 110.000 dipendenti, usciremo quindi da questa crisi ancora più forti, come spesso è accaduto nei 100 anni della nostra storia”.

Lufthansa Group ha aumentato il proprio fatturato nel primo trimestre del 2026 dell’8% su base annua, raggiungendo 8,7 miliardi di euro (anno precedente: 8,1 miliardi di euro). La compagnia ha registrato una operating loss (Adjusted EBIT) di 612 milioni di euro, un miglioramento significativo rispetto all’anno precedente (anno precedente: -722 milioni di euro).

L’Adjusted EBIT margin è migliorato al -7,0% (anno precedente: -8,9%). Il net income è salito a -665 milioni di euro (anno precedente: -885 milioni di euro). L’Adjusted Free Cash Flow è aumentato del 65%, a 1,4 miliardi di euro (anno precedente: 835 milioni di euro).

Le Group Network Airlines hanno mantenuto la loro capacità pressoché invariata rispetto al primo trimestre dell’anno precedente. Una leggera crescita del traffico a lungo raggio ha compensato le lievi riduzioni di capacità nei segmenti a corto e medio raggio. Il load factor è aumentato all’81,9% e i ricavi unitari sono cresciuti del 3,3% rispetto all’anno precedente. Entrambi i parametri sono stati trainati principalmente da un forte aumento della domanda a marzo, a seguito delle riduzioni di capacità attraverso gli hub mediorientali. Questo ha anche ampiamente compensato il fatto che alcuni collegamenti con destinazioni in Medio Oriente non potevano più essere serviti.

Le Lufthansa Group airlines hanno adeguato i propri orari di volo in risposta all’aumento della domanda, in particolare sulle rotte per l’Asia e l’Africa, aggiungendo voli extra. La forte domanda si è riflessa anche in maggiori ricavi nel segmento premium. I costi unitari, escluse fuel and emission expenses, sono aumentati del 2,5% rispetto all’anno precedente. Ciò è dovuto a una crescita della capacità inferiore a quella prevista, mentre i costi sono aumentati a causa di maggiori spese per il personale e ammortamenti. Complessivamente, l’Adjusted EBIT delle Network Airlines si è attestato a -605 milioni di euro, con un miglioramento di 135 milioni di euro rispetto all’anno precedente.

Eurowings ha aumentato la propria capacità del 5% rispetto al primo trimestre dell’anno precedente. I ricavi unitari sono cresciuti del 6,8%, principalmente grazie alla forte attività europea a marzo. Nel contesto della crisi mediorientale, Eurowings ha temporaneamente rimosso dal proprio programma i voli verso la regione del Golfo, precedentemente caratterizzata da una forte crescita. I costi unitari, escluse fuel and emission expenses, sono aumentati del 5,1%, principalmente a causa di maggiori spese di manutenzione e costi derivanti da irregolarità dei voli dovute a condizioni meteorologiche avverse.

Il risultato patrimoniale della SunExpress joint venture è stato inferiore di 10 milioni di euro rispetto all’anno precedente a causa della difficile situazione del mercato in Turchia.

Complessivamente, l’Adjusted EBIT del Point-to-Point Airlines segment è diminuito di 14 milioni di euro, attestandosi a -215 milioni di euro nel primo trimestre 2026.

La domanda di servizi di manutenzione, riparazione e revisione, nonché di altri prodotti di Lufthansa Technik, si mantiene costantemente elevata. Il fatturato è aumentato del 12% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 2,3 miliardi di euro (anno precedente: 2,0 miliardi di euro), con un incremento del 19% dei ricavi derivanti da attività con clienti esterni. La carenza di materiali sul mercato globale, la carenza di personale e i costi per le necessarie procedure di qualificazione hanno inciso negativamente sul risultato, pertanto l’utile operativo (Adjusted EBIT) di 158 milioni di euro è rimasto invariato rispetto all’anno precedente (anno precedente: 161 milioni di euro).

Lufthansa Cargo ha ampliato significativamente la propria capacità del 7% nel primo trimestre rispetto all’anno precedente. Ciò è dovuto principalmente all’aumento della capacità cargo nelle stive degli aerei passeggeri, anche grazie alla commercializzazione dello spazio cargo di ITA Airways. Nel contesto della crisi mediorientale, l’air cargo business continuato ad accelerare verso la fine del trimestre. In particolare, a marzo, i rendimenti sono ulteriormente migliorati rispetto all’anno precedente. Allo stesso tempo, i costi unitari sono diminuiti del 4% rispetto all’anno precedente, grazie a minori spese di manutenzione e a una gestione dei costi più oculata. Complessivamente, Lufthansa Cargo ha conseguito un Adjusted EBIT significativamente migliorato, pari a 83 milioni di euro (anno precedente: 62 milioni di euro).

L’operating cash flow è salito a circa 2,1 miliardi di euro nel primo trimestre (anno precedente: 1,8 miliardi di euro). Combinato con la riduzione delle spese in conto capitale nette, grazie ai proventi derivanti dalla vendita di aeromobili, ciò ha portato a un miglioramento dell’Adjusted Free Cash Flow, che ha raggiunto 1,4 miliardi di euro (anno precedente: 835 milioni di euro).

Il Gruppo ha mantenuto un solido bilancio anche nel primo trimestre del 2026. L’indebitamento netto, pari a 5,3 miliardi di euro, è risultato significativamente inferiore al livello di fine 2025 (31 dicembre 2025: 6,4 miliardi di euro).

Till Streichert, Chief Financial Officer of Deutsche Lufthansa AG, afferma: “Siamo soddisfatti del primo trimestre: il miglioramento degli utili di 110 milioni di euro rappresenta già una parte sostanziale di quanto avevamo previsto per l’intero anno. Allo stesso tempo, la situazione attuale ci impone di esaminare attentamente ogni leva disponibile per ridurre i costi, migliorare l’efficienza e mitigare i rischi, al fine di mantenere la nostra capacità di agire con decisione. Il nostro utile annuo sarà probabilmente inferiore a quanto inizialmente previsto. Tuttavia, sulla base degli attuali trend di prenotazione, prevediamo di poter compensare ampiamente gli elevati costi del carburante nel corso del tempo, soprattutto nella seconda metà dell’anno. Inoltre, il settore cargo, che continua a registrare buone performance, fornisce un ulteriore supporto alla redditività. A condizione che non si verifichino strozzature nell’approvvigionamento di carburante o ulteriori scioperi, rimango fiducioso, nonostante l’aumento dei rischi, che potremo raggiungere un risultato annuo significativamente superiore a quello dell’anno precedente”.

La domanda globale di viaggi aerei rimane elevata e continua a dimostrarsi resiliente anche in tempi di crisi. In questo contesto, Lufthansa Group prevede un’estate di viaggi altrettanto positiva. Un ulteriore impulso deriva dagli spostamenti dei flussi di passeggeri: i viaggiatori si stanno spostando sempre più dagli aeroporti della regione del Golfo verso gli hub di Lufthansa Group, a seguito della crisi in Medio Oriente.

Allo stesso tempo, l’attuale chiusura dello Stretto di Hormuz sta causando una carenza di cherosene e, di conseguenza, un significativo aumento dei prezzi. Ciò grava notevolmente sui costi operativi delle compagnie aeree di Lufthansa Group. Sebbene il fabbisogno di cherosene per l’anno in corso sia già coperto per circa l’80% tramite strumenti di hedging sui prezzi del carburante, l’aumento dei prezzi del cherosene comporterà costi aggiuntivi pari a 1,7 miliardi di euro nel 2026. Il Gruppo intende compensare questo ulteriore onere finanziario nei prossimi trimestri attraverso l’aumento dei ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti, l’ottimizzazione della pianificazione della rete e ulteriori misure di riduzione dei costi. Sebbene al momento non siano previste restrizioni nella fornitura di cherosene in nessuno degli hub di Lufthansa Group, una potenziale riduzione della disponibilità di carburante nel corso dell’anno rappresenta un ulteriore fattore di rischio.

A causa di questi fattori di incertezza, il profilo rischio-opportunità si è spostato verso i rischi. Ciononostante, Lufthansa Group conferma le proprie previsioni per l’intero anno, che prevedono un risultato operativo (Adjusted EBIT) significativamente superiore a quello dell’anno precedente (1,960 miliardi di euro).

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)