Lufthansa Technik continua a crescere, ma le sfide esterne si intensificano

Lufthansa Technik ha proseguito il suo percorso di crescita nel primo trimestre 2026, pur registrando un inizio d’anno fiscale leggermente più moderato del previsto in termini di utili.

“Il fatturato è salito a 2,3 miliardi di euro nei primi tre mesi (+12% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), a testimonianza dell’elevata domanda per technical aircraft services. La quota di fatturato proveniente da clienti esterni a Lufthansa Group è cresciuta dal 73% al 78%. Tuttavia, il global market leader in aircraft maintenance, repair, and overhaul (MRO) continua ad affrontare difficoltà in termini di margini.

L’Adjusted EBIT del primo trimestre si è attestato a 158 milioni di euro (-2%), con un conseguente calo del margine dall’8% al 7%. Le principali cause di queste difficoltà sono la persistente carenza di materiali, in particolare per la manutenzione dei motori, l’aumento dei costi dei materiali e un tasso di cambio del dollaro statunitense meno favorevole per Lufthansa Technik rispetto all’anno precedente”, afferma Lufthansa Technik.

“Continuiamo a seguire il nostro piano a lungo termine e quest’anno investiamo centinaia di milioni di euro nel nostro futuro. Abbiamo quindi grandi aspettative per i nostri utili. Tuttavia, la carenza di materiali e l’aumento dei prezzi a livello di settore rappresentano una sfida quotidiana per noi”, afferma il Dr. Christian Leifeld, Chief Financial Officer of Lufthansa Technik.

Inoltre, la società – come l’intero settore aeronautico – sta monitorando attentamente la crisi in Medio Oriente.

“L’impatto sul nostro MRO business dipende ovviamente in gran parte dalla durata del conflitto e dal suo effetto sui nostri clienti. Finora, la crisi non ha avuto un impatto significativo sui nostri risultati. Tuttavia, stiamo assistendo alle prime riduzioni della capacità di volo da parte delle compagnie aeree. Questo, a sua volta, potrebbe frenare la nostra crescita e la redditività, almeno temporaneamente”, prosegue Christian Leifeld. “Stiamo quindi valutando diversi scenari e adottando precauzioni per i fattori che possiamo controllare. La disciplina dei costi interni è in cima alla nostra agenda, mentre la nostra forte attenzione al cliente rimane invariata”.

“Nel frattempo, Lufthansa Technik continua a portare avanti lo sviluppo e l’espansione pianificati delle nuove sedi e di quelle esistenti. Poche settimane fa si è tenuta l’inaugurazione di una nuova state-of-the-art production facility per la riparazione e la revisione di aircraft components a Tulsa (Oklahoma, USA). A breve, a Santa Maria da Feira, a sud di Porto (Portogallo), si terrà la cerimonia di posa della prima pietra per la nuova struttura di 55.000 metri quadrati, destinata alla manutenzione di aircraft components and engine parts. Si prevede la creazione di 700 posti di lavoro. Sono in corso anche i preparativi per la costruzione di un nuovo impianto a Calgary, Canada, dove è in fase di realizzazione un nuovo engine shop per Mobile Engine Services. I lavori preliminari sono già in corso presso siti provvisori sia in Portogallo che in Canada.

Presso l’ampliato European center of excellence for base maintenance services on wide-body aircraft in Malta, Lufthansa Technik ha recentemente completato la prima cabin modification su un Boeing 787 Dreamliner. Nel frattempo, LATAM Airlines ha deciso di equipaggiare un numero ancora maggiore di aeromobili con AeroSHARK, la soluzione ispirata alla natura per la riduzione della resistenza aerodinamica, sviluppata da Lufthansa Technik e BASF Coatings. Buone notizie anche dall’Asia nel trimestre appena concluso: con Juneyao Group, Lufthansa Technik ha firmato il suo più grande contratto di sempre per la manutenzione dei motori in Cina.

Un passo importante per le sedi tedesche è stata la recente conclusione di un nuovo contratto collettivo per il Lufthansa Group ground staff. Inoltre, il cosiddetto “Zukunftstarif” (Future Agreement) include disposizioni aggiuntive a beneficio dei production employees di Lufthansa Technik. Queste misure aumentano l’attrattiva dei posti di lavoro e rafforzano la competitività dell’azienda sul mercato”, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)