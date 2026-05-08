IAG riporta un primo trimestre molto positivo

International Airlines Group (IAG) ha comunicato i risultati del primo trimestre 2026.

Luis Gallego, IAG Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare un ottimo primo trimestre, in cui i ricavi sono cresciuti dell’1,9% e l’utile del 77,3%, raggiungendo i 351 milioni di euro, a testimonianza della continua e forte domanda per i nostri networks and airline brands. IAG si trova in una posizione unica per affrontare le attuali difficoltà create dal conflitto in Medio Oriente, grazie alla nostra posizione di leadership in diversi mercati, ai nostri forti brand, ai margini strutturalmente elevati e a un solido bilancio, nonché a una comprovata esperienza nell’esecuzione. Stiamo gestendo attivamente l’incertezza creata dall’aumento del prezzo del carburante e dal suo impatto, adottando le misure necessarie su ricavi, costi e capacità. Al momento non riscontriamo problemi di disponibilità di carburante nei nostri mercati principali, soprattutto grazie al nostro investimento nell’autosufficienza di carburante presso i nostri hub. Sebbene l’impatto dell’aumento del prezzo del carburante porterà inevitabilmente a un utile inferiore quest’anno rispetto a quanto previsto inizialmente, siamo fiduciosi nel nostro modello di business e nella nostra strategia, che ci hanno reso uno degli airline groups con le migliori performance al mondo e che ci offrono l’opportunità di dimostrare la nostra resilienza. Questa fiducia ci permette di proseguire con la restituzione del restante miliardo di euro di liquidità in eccesso”.

I ricavi del primo trimestre sono aumentati dell’1,9%, a 7,181 miliardi di euro, riflettendo la continua forte domanda.

L’operating profit è aumentato del 77,3% nel primo trimestre e si è attestato a 351 milioni di euro, trainato dalla crescita dei ricavi e, ad oggi, dal limitato impatto sui costi derivante dal conflitto in Medio Oriente. L’operating margin è migliorato di 2,1 punti percentuali, raggiungendo il 4,9%.

Profit after tax pari a 301 milioni di euro (+71%).

Il Loyalty business, caratterizzato da un basso fabbisogno di capitale, ha registrato una crescita dei ricavi del 10,0% e un aumento dell’utile del 32,6%, con un margine del 20,1%.

Debito netto pari a 4,183 miliardi di euro, liquidità di 12,731 miliardi di euro.

“IAG ha registrato una forte domanda nella maggior parte dei mercati, in particolare nelle cabine Premium e nei North and South transatlantic markets, che insieme rappresentano circa la metà della capacità. I viaggi d’affari, in particolare, continuano a generare una buona crescita dei ricavi. Abbiamo riscontrato una certa pressione sui rendimenti dei voli a lungo raggio per Aer Lingus, a causa dell’elevata concorrenza, nonché un calo della domanda nel Mediterraneo orientale. Lo short-haul European market rimane competitivo.

Prima dell’inizio del conflitto, circa il 3% della nostra capacità era esposta alla regione del Golfo, operata principalmente da British Airways, con quote minori da Iberia e Vueling. Complessivamente, la rete del Gruppo interessata comprendeva Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia Saudita, Bahrein, Israele, Giordania e Cipro.

Gran parte di questa rete è stata riorganizzata. Nel breve termine, ciò include l’aumento della capacità sulle rotte in cui ora vi è una riduzione dell’offerta di posti a causa del minor numero di voli operati dalle compagnie aeree mediorientali. Esempi includono Bangkok, Singapore e Malé. British Airways ha anche annunciato voli aggiuntivi per quest’estate su rotte che ora hanno una maggiore domanda diretta, come India e Nairobi verso gli Stati Uniti. Iberia e Vueling hanno entrambe riallocato la Tel Aviv capacity sulle rotte domestiche spagnole.

Abbiamo inoltre colto l’opportunità offerta dalla maggiore disponibilità di aeromobili per rafforzare la resilienza degli schedule di tutti i nostri brands, al fine di far fronte a problemi nella supply chain per la manutenzione e l’ingegneria e a ritardi nella consegna degli aeromobili.

In un’ottica di lungo termine, il Gruppo sta rivedendo la propria capacità in tutti i suoi networks and brands. Sebbene la domanda sia attualmente elevata, rimaniamo vigili in vista della prossima stagione invernale”, afferma IAG.

“Riguardo il jet fuel, siamo ben coperti per il resto dell’anno, con una copertura del 70%. Come evidenziato dai risultati del primo trimestre, la nostra strategia di copertura ha protetto la compagnia dall’impatto a breve termine dei recenti e significativi aumenti dei prezzi del jet fuel. Continuiamo ad attuare la nostra politica, che offre al Gruppo una maggiore certezza nel prendere decisioni future in materia di prezzi e capacità. Data la solidità della nostra supply chain e delle nostre scorte, e in particolare i self-supply arrangements in cui abbiamo investito nei nostri hub principali, sulla base delle informazioni di cui disponiamo oggi, siamo fiduciosi della disponibilità di jet fuel nei nostri principali mercati per tutta l’estate. Attualmente, la situazione riguarda più il prezzo del carburante che la sua disponibilità.

Se l’attuale conflitto dovesse continuare a limitare i flussi di petrolio greggio e jet fuel dal Medio Oriente, esiste la possibilità che le forniture vengano limitate a livello globale. Stiamo collaborando con i governi di ciascuno dei nostri mercati di riferimento, nonché con l’EU, per garantire che il settore riceva il supporto necessario per affrontare questa situazione”, prosegue IAG.

“Riguardo l’outlook, siamo ben posizionati per gestire le attuali difficoltà grazie al nostro portafoglio diversificato di attività, alle posizioni di leadership in mercati solidi, ai brands attraenti, ai margini di mercato strutturalmente elevati, supportati da un programma di trasformazione consolidato, e a un solido bilancio. La domanda di viaggi continua a essere robusta nei nostri mercati principali e abbiamo registrato un booked revenue resiliente per il secondo trimestre, pari all’80%, in linea con i livelli storici.

La capacità sarà inferiore all’aumento del 3% previsto in occasione della presentazione dei risultati di fine anno a febbraio, a causa delle azioni già intraprese. Al momento prevediamo di aumentare la capacità di circa l’1% nel secondo trimestre e di circa il 2% nel terzo trimestre. Continuiamo a rivedere i nostri piani di capacità a lungo termine.

Sebbene il primo trimestre non abbia risentito in modo significativo del conflitto in Medio Oriente, prevediamo che avrà un impatto più consistente nel corso dell’anno, man mano che l’aumento del costo del carburante inizierà a manifestarsi. Di conseguenza, prevediamo che il nostro utile sarà inferiore a quanto originariamente previsto all’inizio dell’anno.

Sulla base della curva dei prezzi del carburante al 5 maggio 2026, incluse le nostre posizioni di copertura e i costi di sostenibilità, il nostro costo del carburante sarebbe di circa 9 miliardi di euro. Continuiamo ad attuare la nostra politica di copertura e attualmente siamo coperti al 70% per il resto dell’anno con un mix di strumenti. Prevediamo di recuperare circa il 60% dell’aumento del costo del carburante nel corso di quest’anno grazie alle nostre azioni di gestione dei ricavi e dei costi, che riflettono il mix di mercati in cui operiamo, i benefici del nostro programma di trasformazione e i nostri investimenti in aeromobili moderni ed efficienti in tutto il portafoglio.

Continuiamo a prevedere di generare un free cash flow significativo nell’anno ma, dato l’impatto del conflitto in Medio Oriente, prevediamo che sarà inferiore ai 3 miliardi di euro indicati nei risultati di fine anno di febbraio.

Siamo in linea con la strategia di continuare a distribuire il restante miliardo di euro di liquidità in eccesso fino alla fine di febbraio 2027, come già comunicato in precedenza.

Nel lungo termine, prevediamo che la situazione attuale rafforzerà la posizione di leadership di IAG e la sua capacità di generare utili in un airline market più consolidato e sostenibile”, conclude IAG.

(Ufficio Stampa International Airlines Group)