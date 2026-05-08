Torna #Volotea4Veneto, il progetto che fa decollare cultura, territorio e comunità

Un investimento che sfiora i 40.000 euro a sostegno del Veneto: prende ufficialmente il via oggi #Volotea4Veneto, il progetto promosso dalla compagnia aerea Volotea, in collaborazione con Gruppo SAVE e Regione del Veneto, e nato con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico, culturale e naturalistico del territorio, giunto quest’anno alla sua seconda edizione.

“Sono quattro i progetti in gara per aggiudicarsi il finanziamento messo a disposizione da Volotea: a decretare il vincitore saranno direttamente i cittadini, chiamati a esprimere, dall’8 maggio al 10 giugno, la propria preferenza attraverso una votazione online sul sito dedicato all’iniziativa www.volotea4veneto.com, scegliendo quello che riterranno più meritevole di essere sostenuto. Inoltre, tra tutti coloro che prenderanno parte alla votazione sarà estratto un fortunato vincitore che si aggiudicherà un voucher del valore di 1.000 euro per volare con Volotea.

#Volotea4Veneto trasforma così una semplice sponsorizzazione in un’esperienza di partecipazione collettiva: non solo un contributo economico, ma un’iniziativa capace di dare visibilità ai progetti culturali, rendendoli protagonisti di un racconto condiviso che coinvolge istituzioni, territori e comunità.

Espressione della ricchezza e della diversità del patrimonio veneto, i quattro progetti selezionati propongono interventi di tutela e valorizzazione che spaziano tra storia, arte e paesaggio:

– Museo Civico – Bassano del Grappa (VI)

Intervento di riqualificazione del chiostro del Museo Civico, uno dei luoghi più suggestivi e iconici della città, fondato nel XIV secolo e oggi spazio di incontro tra arte, natura ed eventi culturali, come concerti e spettacoli dal vivo. Il progetto punta a valorizzarne il patrimonio e a renderlo ancora più accessibile alla comunità e ai visitatori.

– Parco Naturale Regionale della Lessinia (VR-VI)

Restauro della collezione pubblica del Museo dei Fossili di Bolca e valorizzazione dei reperti emersi dalle più recenti campagne di scavo. I fossili di Bolca e della Val d’Alpone, tra i più importanti al mondo per lo studio della vita marina dell’Eocene, sono candidati alla Lista del Patrimonio Mondiale Naturale UNESCO 2027. L’iniziativa punta a tutelare questo patrimonio e a rafforzare la fruizione del museo, coinvolgendo cittadini, scuole e visitatori.

– Fondazione Querini Stampalia – Venezia

Il progetto prevede interventi di cura e ripristino del Giardino della Fondazione Querini Stampalia, un luogo unico progettato negli anni Sessanta da Carlo Scarpa, dove geometrie verdi, acqua e luce dialogano in equilibrio. L’iniziativa mira a restituire armonia a questo spazio fragile e prezioso, custodendo così un importante esempio di architettura del Novecento.

– Museo Naturalistico Archeologico – Vicenza

Il progetto mira a far riemergere uno dei simboli più iconici della Vicenza antica: il teatro romano di Berga. Attraverso il restauro dei reperti conservati presso il Museo Naturalistico Archeologico, la ricostruzione 3D e strumenti di narrazione digitale, l’iniziativa accompagnerà i visitatori alla scoperta della Vicetia romana e del suo cuore culturale, che ha ispirato anche il celebre Teatro Olimpico palladiano”, afferma il comunicato.

“Con #Volotea4Veneto rinnoviamo un impegno che per noi va oltre il volo e si traduce in un sostegno al territorio e alle comunità locali. Grazie a questa seconda edizione vogliamo continuare a sostenere progetti che hanno un valore concreto e duraturo, contribuendo alla tutela e alla valorizzazione di un patrimonio unico. La prima edizione, che ha visto la vittoria della Gypsotheca Museo Antonio Canova, ha dimostrato quanto questo progetto sia capace di generare coinvolgimento e risultati tangibili sul territorio. Crediamo fortemente nell’importanza di coinvolgere direttamente i cittadini in questo percorso: è anche attraverso la loro partecipazione che questi luoghi possono continuare a vivere e a essere riconosciuti come parte attiva dell’identità del territorio. Desidero ringraziare il Gruppo SAVE, la Regione del Veneto e tutti gli enti in gara per aver condiviso con noi questa iniziativa, contribuendo a costruire un progetto che mette davvero al centro il territorio”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea.

“Volotea continua a dimostrare il suo forte radicamento nel territorio del Nord Est, che serve con le sue basi operative di Venezia e Verona collegate nell’estate in corso rispettivamente con 23 e 21 destinazioni. Non solo voli, ma vicinanza alla cultura e alle Istituzioni locali che la esprimono e che dal 2012, quando la compagnia scelse il Marco Polo come primo scalo in assoluto da cui volare, possono contare sul suo appoggio fattivo. Il valore aggiunto di #Volotea4Veneto, a cui il nostro Gruppo, con grande entusiasmo, dà ancora una volta il suo sostegno, sta anche nel coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati ad esprimersi su quattro progetti tutti di grande valore, in un rapporto diretto che rafforza il dialogo tra la compagnia e i suoi viaggiatori”, ha dichiarato Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE.

“Investire nella salvaguardia e nella tutela dei beni artistici, architettonici e del paesaggio significa investire nell’attrattività di un territorio nell’oggi e nel suo futuro. Per questo non posso che accogliere con grande piacere questa iniziativa di Volotea, brand leader nel trasporto aereo che ha scelto di investire in Veneto con questo progetto. Il nostro territorio è una terra ricca di gioielli artistici e paesaggistici che necessitano di un’attenzione costante. Ringrazio la compagnia aerea che con sensibilità e lungimiranza ha scelto di assumersi questo compito”, ha aggiunto Lucas Pavanetto, Vicepresidente e assessore regionale al Turismo della Regione del Veneto.

“Il Veneto rappresenta una regione strategica per Volotea che, nel 2012, ha scelto Venezia come prima base del proprio network e ha successivamente rafforzato la propria presenza anche a Verona. Nel corso degli anni, la compagnia ha contribuito allo sviluppo della connettività e alla crescita dei flussi turistici, consolidando un legame sempre più stretto con il territorio. Attraverso iniziative come #Volotea4Veneto, il vettore conferma il proprio impegno nel sostenere progetti capaci di generare valore culturale, sociale ed economico per le comunità locali”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)