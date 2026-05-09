News Brevi – 09.05.2026

COLLINS AEROSPACE: ACCORDO CON AIR NEW ZEALAND PER LA MANUTENZIONE DELLE ENGINE NACELLES – Collins Aerospace informa: “Collins Aerospace ha siglato un nuovo five-year agreement con Air New Zealand per la manutenzione e la riparazione delle nacelles, o engine housings, dei widebody and narrowbody aircraft della compagnia aerea”. “Questo accordo rafforza il nostro impegno a fornire ai nostri clienti una manutenzione efficiente, che garantisca maggiore affidabilità e permetta agli aerei di tornare in volo più velocemente”, ha affermato PJ Titone, Vice President and General Manager, Aerostructures, Collins Aerospace. “L’accordo riguarda la flotta Boeing 787 Dreamliner di Air New Zealand e arriva in un momento in cui questi aeromobili si stanno avvicinando alla cosiddetta “mid-life refresh phase”, durante la quale vengono sottoposti a un complete refurbishment. Air New Zealand opera 14 aeromobili Dreamliner, con un’età media di 9,3 anni. La 787 mid-life refresh phase avviene solitamente tra i 10 e i 12 anni. Una caratteristica fondamentale dell’accordo riguarda la manutenzione dei thrust reversers. In genere, i thrust reversers, che sono soggetti a elevati livelli di stress fisico, vengono riparati “on condition”, ovvero senza uno schedule prestabilito. In base all’accordo, Collins li ricondizionerà in modo proattivo durante la nacelle maintenance, una misura che previene riparazioni altrimenti costose e dispendiose in termini di tempo. Inoltre, tale intervento avverrà contemporaneamente agli heavy maintenance checks su altre parti dell’aeromobile. L’accordo si avvarrà anche dell’accesso di Collins al più grande network di rotable assets, ovvero high-value parts che vengono ricondizionate e rimesse in servizio. Questo network permette di spedire i rotables entro due ore dalla richiesta. La maggior parte del lavoro previsto dall’accordo si svolgerà presso una facility a Singapore nota come GASCA, ovvero Goodrich Aerostructures Service Center Asia. Questa struttura, una joint venture tra Collins e SIA Engineering Company, serve oltre 100 compagnie aeree nella regione Asia-Pacifico”, conclude Collins Aerospace.

RYANAIR CHIUDE LA BASE DI SALONICCO CON 3 AEROMOBILI PER L’INVERNO 2026 – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato la chiusura della sua base di Salonicco con tre aeromobili e la riduzione della capacità presso l’aeroporto di Atene per l’inverno 2026, con la perdita di 700.000 posti (-45%) e 12 rotte per la prossima stagione invernale 2026. Questa perdita di collegamenti nei periodi di bassa stagione invernale è la diretta conseguenza dei costi non competitivi applicati. Gli aeroporti greci non sono più competitivi nei mesi di bassa stagione e invernali, quando la dipendenza del settore turistico dai collegamenti a basso costo è massima. Ryanair non ha quindi avuto altra scelta se non quella di riallocare la capacità verso paesi più competitivi come l’Albania, l’Italia regionale e la Svezia, dove gli aeroporti hanno trasferito ai passeggeri i risparmi derivanti dalle riduzioni fiscali governative. Ryanair ha presentato al governo greco un ambizioso piano di crescita per aumentare il traffico a 12 milioni di passeggeri all’anno (+70%), basare altri 10 aeromobili (+1 miliardo di dollari di investimento aggiuntivo) e lanciare 50 nuove rotte nei prossimi 5 anni. Tuttavia, questa crescita potrà essere realizzata solo se le tariffe aeroportuali verranno congelate e la riduzione del 75% della Airport Development Fee verrà trasferita ai passeggeri in tutti gli aeroporti”. Il direttore commerciale di Ryanair, Jason McGuinness, ha dichiarato: “Ryanair si rammarica di annunciare la chiusura della nostra base di Salonicco e le riduzioni ad Atene per l’inverno 2026, con conseguente perdita di 700.000 posti e 12 rotte in tutta la Grecia, nonché la sospensione delle operazioni a Chania e Heraklion durante i mesi di bassa stagione. Queste riduzioni del traffico, evitabili, sono una diretta conseguenza del mancato adeguamento degli aeroporti alla ADR reduction, in particolare a Salonicco”.

AIRBUS: GLI UNCREWED COLLABORATIVE COMBAT AIRCRAFT SUPORTERANNO I CREWED FIGHTER JETS NELLE LORO MISSIONI – Airbus informa: “Entro la fine di questo decennio, gli uncrewed collaborative combat aircraft (UCCA) supporteranno i crewed fighter jets nelle loro missioni. Airbus ha intenzione di rendere operativa la UCCA capability con la German Air Force entro il 2029. Un uncrewed collaborative combat aircraft, noto anche come ‘collaborative combat aircraft’ (CCA) o ‘loyal wingman’ è una autonomous, armed aerial platform progettata per operare a fianco dei fighter. Può volare in formazione, ingaggiare minacce e reagire alle mutevoli condizioni senza la necessità di un operatore a terra che ne gestisca ogni movimento. È qui che entra in gioco il concetto di crewed-uncrewed teaming: in sostanza, i crewed combat aircraft, come l’Eurofighter, fungono da command centre, mentre l’UCCA è l”extended arm’ dell’operatore. Il pilota fornisce gli obiettivi di missione di alto livello, che l’UCCA esegue con il livello di autonomia desiderato. Possono assumere ruoli specializzati: ad esempio, un UCCA potrebbe ingaggiare un bersaglio mentre altri disturbano i radar o scansionano il battlefield e trasmettono dati in tempo reale al pilota. Tutto ciò è reso possibile da un sofisticato mission system. Questi sistemi consentono a esseri umani e macchine di lavorare insieme in modo integrato come un team. In questo contesto, gli UCCA agiscono come moltiplicatori di forza. Possono essere prodotti in numero maggiore e a costi inferiori rispetto ai manned jets, fornendo la scala necessaria per garantire la superiorità aerea senza sovraccaricare le risorse esistenti. Allo stesso tempo, forniscono un supporto significativo ai piloti. Da un lato, i piloti possono ridurre il loro carico di lavoro delegando compiti a questi sistemi autonomi. Dall’altro, rappresentano un importante livello di protezione. Assumendosi compiti ad alto rischio, garantiscono che i piloti umani rimangano al sicuro. Il termine ‘uncrewed aerial system’ comprende un’ampia categoria, di cui gli uncrewed collaborative combat aircraft rappresentano un sottoinsieme specializzato. In altre parole, ogni UCCA è un UAS, ma non ogni UAS è un UCCA. Gli uncrewed aerial systems si presentano in varie forme e dimensioni e possono essere specializzati per una varietà di missioni, tra cui intelligence, ricognizione e sorveglianza (ISR), sorveglianza marittima o trasporto merci. Come suggerisce il nome, gli UCCA sono progettati per l’impiego in contested airspace, operando in aree in cui i droni convenzionali verrebbero probabilmente abbattuti. Mentre molti altri UAS richiedono un operatore umano per gestire ogni manovra, un UCCA è altamente autonomo. L’UCCA può persino eseguire la sua missione in ambienti privi di GNSS, dove è impossibile determinarne la posizione tramite segnali satellitari a causa di interferenze o condizioni geografiche. Tutte le operazioni vengono sempre eseguite in conformità con il livello di automazione concesso all’UCCA”. “Airbus sta adottando un approccio agile per fornire queste capacità alla German Air Force e ai suoi partner europei entro il 2029. Per garantirne la disponibilità tempestiva con rischi minimi, Airbus ha stretto una partnership con Kratos Defense & Security Solutions per utilizzare l’XQ-58A Valkyrie – una piattaforma collaudata ed economicamente vantaggiosa – come base per un UCCA, grazie a significative personalizzazioni. La pietra angolare tecnologica è il MARS (Multiplatform Autonomous Reconfigurable Secure) mission system di Airbus. Integrando questa architettura aperta nel Valkyrie, Airbus consente alla German Air Force di iniziare immediatamente i test operativi, l’addestramento e lo sviluppo del concept. Al momento, Airbus sta lavorando all’integrazione del MARS mission system sul Valkyrie, mentre prepara i primi due velivoli acquisiti per i loro voli inaugurali, previsti per la fine del 2026. Mentre il MARS core continua a ricevere miglioramenti incrementali, un secondo passo fondamentale sarà la connessione del Valkyrie all’Eurofighter, creando il primo European crewed-uncrewed team. Parallelamente, Airbus sta sviluppando un UCCA europeo in una classe di peso superiore. Questa piattaforma è progettata per offrire uno spettro di capacità più ampio, in grado di soddisfare requisiti operativi ancora più sofisticati, in Europa e non solo. L’approccio graduale di Airbus consentirà uno sviluppo e un’integrazione rapidi e flessibili nelle flotte attuali e future, con la prima capacità prevista per il 2029”, conclude Airbus.