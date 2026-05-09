Pratt & Whitney completa la fully digital assembly readiness review per l’NGAP engine

Pratt & Whitney, azienda di RTX, ha completato un fully digital technical assessment del suo XA103 engine per l’U.S. Air Force Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP) program.
“L’assembly readiness review segna un passo avanti per Pratt & Whitney nella transizione dalla progettazione in un digital environment all’approvvigionamento e alla produzione di hardware fisico”, afferma Pratt & Whitney.
“Questo traguardo dimostra l’investimento di Pratt & Whitney nelle infrastrutture digitali, mettendo in evidenza integrated digital capabilities perfettamente integrate e rafforzando la nostra solida collaborazione con l’U.S. Air Force”, ha dichiarato Jill Albertelli, president of Pratt & Whitney’s Military Engines business. “Mentre procediamo con l’assemblaggio del motore per i test, il nostro NGAP team sta sviluppando simultaneamente nuovi digital validation tools. Le performance che ci aspettiamo da questo motore supereranno qualsiasi altra soluzione attualmente disponibile, a conferma dell’importanza cruciale del miglioramento continuo e di investimenti costanti per mantenere la propulsione come vantaggio competitivo strategico”.
“L’XA103 engine adaptive design garantirà maggiore efficienza nei consumi e un robusto power and thermal management for next-generation platforms. Ciò consentirà all’U.S. Air Force di soddisfare le esigenze operative in continua evoluzione.
Il Pratt & Whitney NGAP team sta collaborando con i propri fornitori per reperire i componenti necessari all’assemblaggio dell’XA103 per i test, previsti per la fine degli anni 2020″, conclude Pratt & Whitney.
(Ufficio Stampa Pratt & Whitney)