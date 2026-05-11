News Brevi – 11.05.2026

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA LAMEZIA A GENOVA – Si è concluso sabato 9 maggio con l’atterraggio a Genova il trasporto sanitario d’urgenza di una bimba di otto mesi, in imminente pericolo di vita, ricoverata presso l’ospedale Pugliese di Catanzaro e bisognosa di essere trasferita con la massima urgenza presso l’ospedale Gaslini di Genova per cure specialistiche. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L’attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il G650 è decollato dall’aeroporto di Ciampino alla volta di Lamezia Terme nelle prime ore del pomeriggio, dove la bimba è stata subito imbarcata insieme ad un’equipe medica e ai genitori. Una volta atterrati a Genova, la bimba è stata trasportata in ambulanza all’ospedale pediatrico ligure. Il velivolo e l’equipaggio dell’Aeronautica Militare hanno invece fatto ritorno sulla base di Ciampino per riprendere il servizio di prontezza. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

MARCONI EXPRESS: DAL 12 AL 18 MAGGIO SERVIZIO SU MONOROTAIA SOSPESO PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA – Marconi Express e Aeroporto di Bologna informano: “Marconi Express comunica che, con il prossimo rientro del veicolo attualmente sottoposto alla revisione generale, la società sta operando per assicurare per il periodo estivo la disponibilità dell’intera flotta. La revisione generale – obbligatoria per i mezzi destinati al trasporto pubblico per assicurarne nel tempo efficienza tecnica e sicurezza – interesserà, a conclusione dell’estate, il terzo e ultimo veicolo in dotazione del sistema. Intanto, da martedì 12 a lunedì 18 maggio, il servizio su monorotaia sarà sospeso per la consueta manutenzione programmata, finalizzata a garantire elevati standard di sicurezza e qualità. Durante tale periodo saranno effettuati interventi di ripristino della resina e altre lavorazioni sugli impianti, che sono stati pianificati per contenere l’impatto sui passeggeri dell’aeroporto Marconi, in concomitanza di festività, eventi fieristici e delle principali manifestazioni a Bologna e in regione. Grazie all’ottimizzazione della gestione delle attività manutentive e all’introduzione di nuove procedure e tecnologie, frequenza e durata delle sospensioni del servizio su monorotaia per la manutenzione sono state, nell’ultimo anno, ridotte, passando a una frequenza da 6 a 9 mesi circa e a una durata da 12 a 7 giorni. Terminati gli interventi di manutenzione programmata, il servizio su monorotaia tornerà quindi regolare alle ore 5.40 di martedì 19 maggio”. “Da martedì 12 a lunedì 18 maggio, il collegamento tra l’aeroporto e la stazione centrale di Bologna, e viceversa, sarà garantito dalle ore 5.40 a mezzanotte tramite il servizio sostitutivo con bus-navetta. Per fare fronte alle attività infrastrutturali in esecuzione sulla rete stradale, i bus-navetta avranno i seguenti punti di partenza: alla stazione centrale nuova fermata provvisoria in piazza delle Medaglie d’Oro (in stazione centrale seguire le indicazioni “uscita Centro città”); alla stazione Lazzaretto in via Terracini; all’aeroporto al piano terra all’uscita arrivi. Oltre che attraverso i normali canali di vendita, in stazione centrale i titoli di viaggio Marconi Express saranno disponibili presso la biglietteria Tper di piazza delle Medaglie d’Oro 1, aperta tutti i giorni dalle ore 7.00 alle 19.00. Presso la fermata sarà inoltre presente personale dedicato all’assistenza alla clientela e alla vendita dei titoli tramite sistemi di pagamento digitale. I collegamenti tra aeroporto e stazione centrale avranno una durata media di circa 35 minuti, con una frequenza di una corsa ogni 16-18 minuti circa. In ragione dei lavori sulla rete stradale, si consiglia di programmare il proprio spostamento con un certo margine di sicurezza. I costi e le modalità di acquisto dei biglietti per il servizio sostitutivo con bus-navetta restano invariati rispetto al servizio su monorotaia, per consentire agli utenti di utilizzare i titoli di viaggio già acquistati, senza costi aggiuntivi o ulteriori complicazioni. Qualora gli interventi di manutenzione subissero variazioni, informazioni aggiornate saranno pubblicate sul sito e su tutti i canali di Marconi Express”, conclude il comunicato stampa di Marconi Express.

RACE FOR THE CURE: ANCHE L’AERONAUTICA MILITARE IN CAMPO PER LA PREVENZIONE E LA SOLIDARIETA’ – Si è conclusa domenica 10 maggio a Roma la prima tappa della 27ª edizione della Race for the Cure, una delle più grandi manifestazioni nel panorama internazionale dedicata alla lotta ai tumori del seno. L’Aeronautica Militare ha rinnovato il proprio sostegno all’iniziativa promossa da Komen Italia, confermando il legame indissolubile tra l’Arma Azzurra e la cittadinanza su temi di alto valore sociale. Domenica 10 maggio, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, ha visitato lo spazio espositivo della Forza Armata al Circo Massimo ed ha incontrato la Squadra di Ginnastica Ritmica e gli atleti del Centro Sportivo, a testimonianza della forte assonanza tra i valori che accomunano lo sport e la Forza Armata. Durante la manifestazione, che ha richiamato circa 200mila presenze e superato i 150.000 iscritti, la Forza Armata ha vissuto anche un momento di orgoglio agonistico: il 1° Aviere Capo Giuseppe Gerratana ha infatti conquistato il secondo posto nella gara competitiva di 10 km. Ad animare il Villaggio della Salute nelle giornate conclusive sono stati anche i testimonial del Centro Sportivo dell’AM, tra cui i protagonisti dei recenti sport invernali di Cortina e una parte della Squadra di Ginnastica Ritmica, che hanno condiviso con il pubblico le loro esperienze di dedizione e sacrificio. Per l’intera durata dell’evento, l’Aeronautica Militare è stata presente con due stand istituzionali che hanno registrato un costante afflusso di visitatori: un punto informativo dedicato alla conoscenza della realtà operativa, dei compiti e dei valori che ispirano l’azione quotidiana della Forza Armata al servizio del Paese; ed un’area esperienziale dove giovani e famiglie hanno potuto sperimentare il tiro laser sportivo del pentathlon moderno e vivere l’emozione del volo grazie alle postazioni immersive con visori Oculus. La partecipazione alla Race for the Cure 2026, che ha offerto migliaia di prestazioni sanitarie gratuite durante i quattro giorni di evento, testimonia la volontà dell’Arma Azzurra di essere sempre vicina ai cittadini. Con la conclusione di questo appuntamento, l’Aeronautica Militare ribadisce il proprio impegno al servizio della collettività e della ricerca scientifica, riconoscendo nella solidarietà e nella prevenzione uno strumento fondamentale di crescita sociale. La manifestazione prosegue in varie parti di Italia. In particolare, l’Aeronautica sarà presente anche alla prossima tappa, che si terrà a Bari dal 15 al 17 maggio (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC A RACE FOR THE CURE 2026 – Enac informa: “Enac corre insieme a Race for the Cure 2026: anche quest’anno, l’Ente ha partecipato, con una propria rappresentanza, alla più grande manifestazione italiana dedicata alla prevenzione e alla lotta ai tumori del seno, organizzata a Roma dal 7 al 10 maggio da Komen Italia. La partecipazione dell’Ente e di altre amministrazioni a Race for the Cure contribuisce a diffondere una cultura della consapevolezza e della solidarietà, rafforzando l’attenzione pubblica su temi essenziali e richiamando l’importanza di fare rete tra istituzioni, associazioni e cittadini, per il benessere delle persone e della comunità. Come negli scorsi anni, Enac ha aderito alla campagna non solo con la presenza alla manifestazione, ma anche ospitando nella propria sede gli organizzatori per la raccolta delle iscrizioni, a conferma del suo impegno nel sostenere iniziative che promuovono la tutela della salute, il valore della prevenzione e il sostegno alla ricerca scientifica, strumenti fondamentali per la diagnosi precoce e la cura delle patologie oncologiche femminili”.

IL PRESIDENTE ENAC CON L’AMBASCIATORE DEL REGNO DELL’ARABIA SAUDITA AL CONCERTO “MARVELS OF SAUDI ORCHESTRA” – L’Enac informa: “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha partecipato il 9 maggio alla tappa romana del tour “Marvels of Saudi Orchestra”, nella suggestiva cornice del Colosseo, con la partecipazione del Maestro Andrea Bocelli. Nel corso dell’evento, il Presidente Di Palma ha incontrato, dopo il colloquio dello scorso novembre, Sua Altezza Reale il Principe Faisal bin Sattam bin Abdulaziz Al Saud, Ambasciatore del Regno dell’Arabia Saudita in Italia, esprimendo solidarietà all’Arabia Saudita e a tutti i Paesi del Middle East per la Guerra del Golfo, la Guerra in Iran e il blocco dello Stretto di Hormuz”. “Paesi – ha evidenziato il Presidente Enac – che vivono una situazione difficile che spero presto possa essere superata riprendendo, così, una vita normale fatta anche di importanti legami di amicizia con il nostro Paese che risultano celebrati dall’evento musicale rappresentato nella cornice del Colosseo, affidando al nostro Andrea Bocelli un ruolo di sintesi tra la cultura araba e quella del nostro Paese”.

SWISS SUPPORTA I CAMPIONATI DEL MONDO DI HOCKEY SU GHIACCIO – SWISS informa: “In Svizzera, l’hockey su ghiaccio è più di uno sport. È una passione e un orgoglio che fa battere forte il cuore. Quest’anno, i Campionati Mondiali di Hockey su Ghiaccio IIHF tornano in Svizzera. Per molti dei migliori giocatori di hockey svizzeri in giro per il mondo, questa è un’occasione davvero speciale: l’opportunità di tornare a casa, dove è iniziata la loro carriera, dalle loro famiglie sugli spalti e da un’intera nazione che li incita. Un’occasione che merita di essere celebrata, e non solo da bordo campo. Per questo motivo, con la sua nuova campagna video “Coming home”, Swiss International Air Lines (SWISS) mette in luce la dimensione emotiva di questo sport professionistico. Molti giocatori di hockey su ghiaccio svizzeri sognano di intraprendere una carriera di alto livello lontano da casa, in particolare in Nord America. Il commovente film di SWISS accompagna alcuni giovani e talentuosi giocatori svizzeri nel loro percorso, illustrando perché quest’anno torneranno in patria per questo evento speciale. La nuova campagna SWISS sarà trasmessa in TV, sui canali digitali e sui social media dall’11 al 31 maggio. La storia sarà ulteriormente arricchita dal personale di bordo SWISS, che fornirà ulteriori approfondimenti e prospettive. Il film sarà inoltre visibile al pubblico internazionale, anche grazie ai pannelli LED posizionati in modo strategico nelle sedi del campionato”. “SWISS porterà tutta l’azione dell’hockey su ghiaccio direttamente nelle case dei tifosi, grazie alla funzione “SWISS ice scratch”. La promozione digitale partirà l’11 maggio e continuerà finché la nazionale svizzera di hockey su ghiaccio rimarrà in gara. Il fulcro dell’iniziativa “SWISS ice scratch” è un gioco a premi interattivo incentrato sul gratta e vinci più grande del mondo: la pista di hockey. I tifosi potranno utilizzare un’app web dedicata per selezionare il loro giocatore svizzero preferito, che “gratterà” virtualmente il ghiaccio: i movimenti del giocatore durante la partita saranno tracciati in tempo reale e riprodotti sulla cartolina virtuale personalizzata del tifoso. Chiunque riuscirà a rivelare tre loghi SWISS sulla propria cartolina virtuale vincerà un buono volo del valore di 1.000 franchi svizzeri. Un buono del valore di 10.000 franchi svizzeri sarà in palio con un’estrazione a premi al termine del torneo. L’iniziativa “SWISS ice scratch” sarà ulteriormente promossa dalle stelle dell’hockey svizzero Roman Josi, Nico Hischier e Timo Meier in una serie di divertenti video sui social media e sui canali digitali”, prosegue SWISS. “Questo Campionato del Mondo di Hockey su Ghiaccio ci offre un palcoscenico unico per mettere in luce il nostro impegno di lunga data nei confronti dell’hockey su ghiaccio svizzero”, afferma Stefan Vasic, SWISS Head of Marketing. “In qualità di partner sia della nazionale svizzera che di questo evento storico, stiamo raccontando una storia emozionante e la stiamo collegando al nostro ruolo di ambasciatori della Svizzera. E con il nostro ‘SWISS ice scratch’ offriamo ai tifosi un’esperienza che va ben oltre la semplice visione della partita, coinvolgendoli attivamente e sfruttando tutta l’energia di questo Campionato del Mondo di Hockey su Ghiaccio per generare emozioni ancora più intense in tutto il Paese”. “SWISS sarà ben presente anche nelle due sedi del torneo. La compagnia aerea avrà una forte presenza nei villaggi dei tifosi ufficiali di Zurigo e Friburgo, dove offrirà una serie di attività interattive e darà ai tifosi la possibilità di vincere un gadget SWISS. SWISS offrirà inoltre ulteriori estrazioni a premi di biglietti per le partite del torneo attraverso i propri canali, dando ai tifosi un’ulteriore opportunità di partecipare attivamente a questo evento”, conclude SWISS.

LEONARDO: CESSAZIONE CARICA PROF. ROBERTO CINGOLANI – In un proprio comunicato, Leonardo informa: “Con riferimento alla cessazione dall’incarico di Amministratore Delegato e Direttore Generale del Prof. Roberto Cingolani, che si conclude dopo un mandato, dal 9 maggio 2023 sino al 7 maggio 2026, Leonardo rende noto quanto segue. Il Consiglio di Amministrazione della Società, all’esito dei processi interni, nelle riunioni tenutesi in data 5 e 7 maggio 2026, ha in proposito dato attuazione alla disciplina prevista per i trattamenti in caso di cessazione della carica e risoluzione del rapporto, illustrata a partire dal 2024 nella prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, regolarmente approvata dall’Assemblea annuale degli Azionisti, in ultimo in data 7 maggio 2026. In applicazione di tale disciplina, è stato quindi perfezionato un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dirigenziale con il Prof. Roberto Cingolani”. “Leonardo ringrazia il Prof. Roberto Cingolani per il prezioso contributo che ha fornito alla crescita del Gruppo e gli porge i migliori auguri per un futuro ricco di nuove soddisfazioni”, conclude Leonardo.

DELTA CONCLUDE IL MEDE DELLA TERRA CON L’INNOVAZIONE – Delta informa: “Mentre il Mese della Terra offre un momento annuale per mettere in luce il progresso ambientale, il lavoro di Delta per costruire un futuro più sostenibile per i viaggi è un impegno costante durante tutto l’anno. Guardando indietro allo slancio acquisito attraverso diverse scoperte recenti, Delta guarda anche al modo in cui continuerà a espandere queste innovazioni attraverso la sua rete globale. Questo approccio è radicato in una strategia incentrata su ciò che voliamo, su come voliamo e sul carburante che utilizziamo per generare valore a lungo termine per i clienti e proteggere il pianeta”. “Delta ha recentemente completato un ordine per Vortex Control Technologies (VCT) finlets per la sua Boeing 737-800 and 737-900ER fleet, composta da 240 aerei. Il programma supporta la strategia della compagnia aerea volta a ridurre il consumo di carburante, abbassare le emissioni di carbonio e migliorare l’efficienza operativa. L’ordine segue un ampio processo di valutazione in servizio, che comprende la validazione dei test di volo e un’analisi completa di fluidodinamica computazionale (CFD) dei Finlet installati sul 737NG di Delta. Il viaggio verso un’operazione più sostenibile spesso inizia prima ancora che un aereo lasci il gate e questo mese Delta ha lanciato un gemello digitale unico nel suo genere per il suo hub di Atlanta. Sviluppato attraverso una partnership durata un anno con l’Aerospace Systems Design Laboratory presso il Georgia Institute of Technology, il modello virtuale simula un’intera giornata di operazioni aeroportuali in diverse variabili come condizioni meteorologiche e gate, aiutando i team Delta a ottimizzare le decisioni e misurare l’impatto della pianificazione e delle scelte operative sul consumo di carburante prima che un singolo aereo si muova. Lo strumento sta già fornendo risultati tangibili. Dopo il successo di Atlanta, sono già iniziati i lavori per estendere questa capacità al JFK, uno degli ambienti di rampa più complessi al mondo. La partnership di Delta con Joby Aviation fa parte del Sustainable Skies Lab della compagnia aerea dal 2023, incentrato sull’obiettivo condiviso di reinventare il modo in cui i clienti arrivano e provengono dagli aeroporti. Lo scorso aprile la partnership ha raggiunto un nuovo traguardo. Joby ha completato una serie di voli dimostrativi di aerotaxi elettrici in tutta New York, durati una settimana, tra cui i primi voli punto-punto in assoluto tra Manhattan e l’hub di Delta presso l’aeroporto internazionale John F. Kennedy. Joby è uno dei cinque partner rivoluzionari all’interno del Sustainable Skies Lab di Delta, insieme a JetZero, Maeve Aerospace, Airbus e Boeing, ciascuno dei quali lavora per promuovere soluzioni di prossima generazione nei mercati a corto, medio e lungo raggio come parte del lavoro di Delta verso l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050. Il Sustainable Skies Lab di Delta è stato costruito per trasformare idee innovative in comprovata tecnologia aeronautica e, questo mese, un 747 in pensione presso il Delta Flight Museum di Atlanta diventerà l’ultimo punto di prova. In collaborazione con MAKO, Delta applicherà FlightFilm, un rivestimento superficiale biomimetico ispirato alla pelle dello squalo, all’esterno dell’aereo per i test di installazione. Il rivestimento utilizza microscopici motivi superficiali per uniformare il flusso d’aria e ridurre la resistenza, con il potenziale di migliorare la fuel efficiency fino al 4%”, prosegue Delta. “La sostenibilità in Delta non è una destinazione o un singolo mese dell’anno; è una mentalità che portiamo in ogni parte della nostra attività”, ha affermato Amelia DeLuca, Chief Sustainability Officer, Delta. “Infondendo questa mentalità in tutte le operazioni con il nostro personale e investendo nella tecnologia oggi, stiamo garantendo che il futuro dei viaggi sia più efficiente, più innovativo e più sostenibile per le generazioni a venire”.

SAS PROSEGUE IL SUO CORPORATE SUSTAINABILITY PROGRAM – Tre attori chiave di Skellefteå continuano a investire in SAF per i loro viaggi d’affari. L’investimento contribuirà a ridurre le emissioni del trasporto aereo svedese. “Il Comune di Skellefteå, Skellefteå City Airport e l’azienda di trasporti Skellefteå Bostäder acquistano SAF tramite il SAS Corporate Sustainability Program. Il Comune di Skellefteå e Skellefteå City Airport sono stati tra i primi in Svezia ad aderire al programma, già nel 2023. L’investimento mira a stimolare la domanda di SAF e quindi ad accelerare la transizione del trasporto aereo. Per una regione con un grande bisogno di collegamenti domestici e internazionali, il trasporto aereo rappresenta una parte importante dell’infrastruttura. L’obiettivo è poter viaggiare con un minore impatto climatico senza compromettere l’accessibilità”, afferma SAS. “Per il Comune di Skellefteå, è importante assumersi la responsabilità dei nostri viaggi d’affari e, investendo in SAF, possiamo continuare a viaggiare quando necessario e allo stesso tempo contribuire a uno sviluppo più sostenibile”, afferma Lorents Burman (S), Presidente del Consiglio Esecutivo del Comune di Skellefteå. “L’aeroporto di Skellefteå sta lavorando intensamente alla transizione del settore aeronautico verso un’economia senza combustibili fossili. I SAF sono importanti non solo per la transizione ecologica, ma anche per la nuova industria svedese e per la nostra capacità a lungo termine, pertanto contribuiamo allo sviluppo acquistando SAF per i nostri viaggi d’affari”, afferma Linnéa Lestander, Direttore Operativo, Skellefteå City Airport. “Siamo molto soddisfatti della scelta del Comune di Skellefteå, di Skellefteå City Airport e di Skellefteå Bostäder di investire in SAF. La transizione del trasporto aereo nazionale svedese non avviene con una singola decisione, ma è il risultato della cooperazione e dell’adozione congiunta di misure concrete da parte di diversi attori. Allo stesso tempo, accogliamo con favore il fatto che il governo stia rafforzando il proprio impegno e investendo nell’accesso ai SAF attraverso il piano d’azione nazionale recentemente presentato per il settore aeronautico e marittimo. La transizione richiede la collaborazione tra politica, industria e clienti, ed è proprio questo il tipo di partnership che vediamo oggi”, afferma Martin Kotte, Head of Nordic Markets – Business Travel, SAS. “SAS collabora con diversi attori che desiderano incidere sulle proprie emissioni legate ai viaggi d’affari. Attraverso il programma, le aziende possono contribuire a un maggiore utilizzo di SAF nei loro viaggi di lavoro”, conclude SAS.

COLLINS AEROSPACE ESPANDE LA SUA FACILITY IN LARGO, FLORIDA – Collins Aerospace informa: “Collins Aerospace, un’azienda di RTX, sta investendo 26,5 milioni di dollari per espandere la sua struttura di Largo, Florida, per accelerare la produzione di commercial aviation radars and multi-domain security solutions for defense customers. Questo investimento creerà oltre 100 nuovi posti di lavoro altamente qualificati nelle discipline dell’ingegneria e delle operazioni di fabbrica”. “Mentre lo spazio aereo globale diventa sempre più congestionato e contestato, i clienti hanno bisogno di sistemi sicuri e interoperabili per un coordinamento senza soluzione di continuità. Questa espansione rafforza la nostra capacità di fornire capacità critiche che mantengono i passeggeri delle compagnie aeree al sicuro e gli operatori militari pronti per la missione, più velocemente”, ha affermato Nate Boelkins, president of Avionics at Collins Aerospace. “RTX ha effettuato investimenti significativi nel suo personale e nelle sue operazioni in tutta la Florida e apprezziamo la nostra partnership con lo Stato mentre continuiamo a crescere”. “RTX è presente in Florida da oltre quattro decenni, impiegando più di 7.000 persone in otto sedi principali in tutto lo stato. Lo stabilimento di Largo di Collins Aerospace svolge un ruolo fondamentale nella produzione di radars, satellite and secure communications components per commercial and military customers. In questa struttura verranno eseguiti i lavori sul programma di sostituzione del sistema radar della Federal Aviation Administration (FAA), inclusa la produzione del Condor Mk3, un radar di sorveglianza cooperativo in grado di comunicare direttamente con i transponder degli aerei, e dell’ASR-XM, un radar non cooperativo che rileva gli aerei utilizzando segnali riflessi. Si prevede che la nuova area di produzione radar diventi pienamente operativa entro la fine del 2026”, conclude RTX.

SAAB PRESENTA UNA NUOVA AGGIUNTA ALLA GAMMA BARRACUDA – Saab informa: “Saab ha presentato la sua ultima camouflage solutions, per proteggere dal rilevamento da parte dei sensori utilizzati in diversi ambienti. Il Barracuda Poncho è l’ultima novità di Saab che va ad arricchire la sua gamma Barracuda di advanced camouflage solutions. Lo scopo è quello di nascondere dai sensori termici e, nella versione artica, dai sensori UV, garantendo al contempo la libertà di movimento necessaria”.

RAYTHEON: CONTRATTO DA MHI PER IL SEA300 PROGRAM AUSTRALIANO – Raytheon informa: “Raytheon, società di RTX, si è aggiudicata un contratto da Mitsubishi Heavy Industries (MHI) per la fornitura del SeaRAM® ship self-defense systems a supporto del Sea3000 General Purpose Frigate program dell’Australia. Il Sea3000 program prevede la sostituzione delle fregate di classe Anzac, attualmente in fase di dismissione, con 11 upgraded Mogami-class frigates”. “SeaRAM estende la portata difensiva oltre i limiti dei tradizionali sistemi d’arma a corto raggio”, ha dichiarato Barbara Borganovi, president of Naval Power at Raytheon. “Integrando SeaRAM sulle nuove unità, l’Australia si dota di un sistema collaudato ed estremamente efficace per la sua futura flotta”.

MHI: L’ONBOARD AI-BASED OBJECT DETECTOR RILEVA SHIPS IN ORBITA – MHI informa: “Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) ha condotto con successo una dimostrazione in orbita utilizzando il suo onboard AI-based object detector “AIRIS”, che sfrutta un next-generation space-grade MPU. AIRIS, composto da un processore dati dotato di intelligenza artificiale e da una telecamera per l’osservazione della Terra sviluppata dalla Tokyo University of Science, ha rilevato navi da immagini marittime. AIRIS utilizza l’intelligenza artificiale a bordo del satellite tramite la next-generation space-grade MPU “SOISOC4”, sviluppata congiuntamente da Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) e MHI, per rilevare oggetti dalle immagini satellitari. Nell’ambito del JAXA “Innovative Satellite Technology Demonstration Program”, AIRIS è stato lanciato a bordo dello small demonstration satellite “RAISE-4” il 14 dicembre 2025 e da allora ha continuato a perfezionare la sua tecnologia in orbita. In futuro, MHI prevede di stabilire un ciclo continuo per migliorare le prestazioni dell’AI, riaddestrando l’AI a terra utilizzando le immagini delle navi acquisite durante le operazioni e aggiornando l’AI a bordo di AIRIS in orbita. Oltre alla dimostrazione del funzionamento dell’AI, la in-orbit demonstration di AIRIS “Innovative Satellite Technology Demonstration-4″ include anche una dimostrazione in orbita dell’unità di elaborazione dati SOISOC4. Attraverso lo sviluppo di questi dispositivi, MHI continuerà a impegnarsi nell’innovazione tecnologica nello sviluppo di space equipment all’avanguardia e contribuirà al progresso dello sviluppo e dell’utilizzo dello spazio in Giappone”.