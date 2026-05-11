Il P2012 STOL inizia le scheduled operations con St Barth Executive

Tecnam e St Barth Executive annunciano l’espansione delle scheduled operations nei Caraibi, con l’introduzione del velivolo Tecnam P2012 STOL sulla rotta ad alta richiesta tra Sint Maarten (SXM) e St Barthélemy (SBH), che ha iniziato il servizio regolare il 30 aprile.

“Operando dal Princess Juliana International Airport, questo nuovo servizio è stato progettato per migliorare la connettività tra i principali international gateways e l’isola di St Barth. Offre una transizione senza soluzione di continuità per i passeggeri in viaggio da e per l’Europa e le Americhe, elevando l’ultima tratta del loro viaggio al livello del lusso della loro destinazione.

Più che l’introduzione di un nuovo aeromobile, questo sviluppo riflette una più ampia evoluzione nei viaggi regionali nei Caraibi, dove efficienza operativa, frequenza ed esperienza del passeggero sono sempre più interconnesse”, afferma Tecnam.

“Il Tecnam P2012 STOL (Short Take-Off and Landing) svolge un ruolo centrale nel rendere possibile questo nuovo approccio. La pista di 646 metri di Saint-Barthélemy richiede un significativo approach gradient a causa della vicinanza di una collina lungo la traiettoria di volo. Il P2012 STOL è progettato specificamente per questo ambiente: la sua takeoff distance di 425 metri, la landing distance di 360 metri e la certified 10° (17,5%) steep approach capability garantiscono performance eccezionali e affidabili.

La sua integrazione nelle operazioni di St Barth Executive consente uno schedule ottimizzato, una maggiore frequenza dei voli e un livello di servizio costante, in linea con le aspettative di una clientela internazionale di alto livello. Con una capienza di nove passeggeri, il P2012 STOL porta il lusso del comfort moderno nei Caribbean regional travel, offrendo interni di alta qualità, prese di corrente a bordo, ampio spazio per le gambe e vani portaoggetti sotto i sedili”, prosegue Tecnam.

“Il P2012 STOL è la piattaforma perfetta per un ambiente unico come quello delle Antille”, ha affermato Francesco Sferra, Tecnam P2012 Sales and Special Missions Manager. “L’impegnativo approach a St. Barth richiede un aeromobile con exceptional short-field capabilities e una robustezza e affidabilità eccezionali. Allo stesso tempo, i passeggeri che volano su questa rotta si aspettano lo spazio, il comfort di alto livello e i servizi moderni di uno state-of-the-art twin-engine aircraft. Siamo incredibilmente orgogliosi di vedere St. Barth Executive utilizzare il P2012 STOL per definire un nuovo standard per la luxury regional mobility”.

“In St. Barth Executive, la nostra ambizione non è semplicemente quella di collegare le isole, ma di ridefinire l’esperienza di viaggio nei Caraibi”, ha aggiunto Vincent Beauvarlet, CEO di St. Barth Executive. “Il Tecnam P2012 gioca un ruolo chiave in questa visione, consentendo un livello di efficienza e frequenza che ci permette di offrire un viaggio fluido e raffinato, dall’arrivo internazionale alla destinazione finale a St. Barth”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)