ITA Airways: Deutsche Lufthansa AG ha deciso di esercitare l’opzione per acquisire il controllo esclusivo della Compagnia

ITA Airways accoglie con soddisfazione la decisione di Deutsche Lufthansa AG di acquisire un ulteriore 49% del capitale della Compagnia, per un valore pari a 325 milioni di euro, arrivando così a detenere il 90% di ITA Airways. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze manterrà il restante 10% del capitale.

Il perfezionamento dell’operazione è previsto nel primo trimestre del 2027, a seguito dell’approvazione delle competenti autorità, tra cui la Commissione Europea e lo U.S. Department of Justice.

“Questo ulteriore passaggio rappresenta una tappa significativa nel percorso di sviluppo di ITA Airways e conferma il valore del progetto industriale costruito in questi anni. La Compagnia si prepara così a entrare in una nuova fase della propria crescita all’interno di Lufthansa Group, migliorando il proprio posizionamento nel mercato europeo e internazionale del trasporto aereo.

ITA Airways continuerà a operare con il proprio brand, che sarà mantenuto e valorizzato all’interno della struttura del Gruppo. Il marchio ITA Airways rappresenta oggi un’identità giovane, distintiva e riconoscibile, fortemente legata all’Italia e ai valori di qualità, innovazione, affidabilità e attenzione al cliente che caratterizzano la Compagnia.

L’integrazione sempre maggiore in Lufthansa Group consentirà a ITA Airways di sviluppare ulteriori sinergie industriali e commerciali con i vettori del Gruppo, preservando al tempo stesso la propria identità italiana. Per la Compagnia si tratta di un’opportunità per consolidare il proprio ruolo di vettore di riferimento per l’Italia, contribuendo alla crescita della connettività del Paese e alla valorizzazione del Made in Italy nel mondo.

L’Italia rappresenta un mercato strategico nel panorama europeo e internazionale: è la terza economia dell’Unione Europea e costituisce il più grande mercato di riferimento per Lufthansa Group al di fuori degli Stati Uniti e dei mercati domestici. In questo contesto, ITA Airways conferma il proprio ruolo centrale nel collegare il Paese con il resto del mondo, supportando turismo, imprese, scambi commerciali e mobilità internazionale”, afferma ITA Airways.

“Proseguirà inoltre il percorso di integrazione di ITA Airways come quinta network airline di Lufthansa Group, avviato con successo e già caratterizzato dal raggiungimento di importanti traguardi a beneficio dei clienti. Le iniziative realizzate finora hanno permesso di migliorare progressivamente l’esperienza di viaggio, rafforzando le opportunità di connessione, l’integrazione dei servizi e la qualità dell’offerta.

Guardando al futuro, ITA Airways continuerà a lavorare con l’obiettivo di offrire ai propri clienti un’esperienza sempre più integrata, efficiente e competitiva, facendo leva sulle opportunità derivanti dall’appartenenza a un grande gruppo internazionale e mantenendo al centro la propria vocazione italiana, la qualità del servizio e la valorizzazione delle proprie persone.

L’operazione conferma la solidità del percorso intrapreso da ITA Airways e apre una nuova fase di sviluppo per la Compagnia, fondata su crescita sostenibile, rafforzamento del network, centralità del cliente e piena valorizzazione del proprio ruolo nel sistema Paese”, prosegue ITA Airways.

“Questa nuova fase rappresenta per ITA Airways un passaggio di grande rilevanza industriale e strategica. In questi anni abbiamo costruito una Compagnia solida, riconoscibile e orientata alla qualità, grazie al contributo delle nostre persone e alla fiducia dei nostri clienti, e la decisione di Deutsche Lufthansa è la dimostrazione del buon lavoro fatto finora”, ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways. “Guardiamo al futuro con ambizione e responsabilità: la completa integrazione nel Gruppo Lufthansa ci permetterà di competere con maggiore forza sui mercati internazionali, continuando a portare nel mondo il valore dell’Italia, della sua connettività e della sua capacità di innovare”.

Lufthansa esercita l’opzione per acquisire una quota di maggioranza in ITA Airways

Deutsche Lufthansa AG eserciterà l’opzione per acquisire una quota di maggioranza in ITA Airways nel giugno di quest’anno. Ciò porterà la sua partecipazione dal 41% al 90%. Il Supervisory Board ha approvato questa decisione del Lufthansa Executive Board.

“L’acquisizione dell’ulteriore quota del 49% avverrà al prezzo di acquisto precedentemente concordato di 325 milioni di euro. L’operazione è soggetta alle approvazioni normative, principalmente della European Commission e dell’U.S. Department of Justice (DOJ), e si prevede che si concluda nel primo trimestre del 2027. A seguito di ciò, ITA Airways sarà completamente integrata in Lufthansa Group, sia a livello organizzativo che finanziario.

Dal 17 gennaio 2025, Deutsche Lufthansa AG detiene una partecipazione del 41% in ITA Airways in qualità di azionista di minoranza. Con la conclusione dell’accordo di acquisto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) italiano nel giugno 2023, è stata concordata un’opzione annuale per Deutsche Lufthansa AG per l’acquisizione di un’ulteriore quota del 49% in ITA Airways. Tale opzione viene ora esercitata contestualmente all’acquisizione di una partecipazione di maggioranza nella compagnia di bandiera italiana. Il venditore è il MEF, che inizialmente continuerà a detenere il restante 10% delle azioni di ITA Airways. Nel 2028, anche questa quota potrebbe essere acquisita da Lufthansa“, afferma Lufthansa Group.

Carsten Spohr, CEO of the Lufthansa Group and Chairman of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG, ha dichiarato in occasione dell’Annual General Meeting odierno: “A seguito dell’acquisizione della prima quota del 41% di ITA Airways lo scorso anno, avevamo promesso l’integrazione più rapida della nostra storia. Il nostro obiettivo era completare tutte le principali fasi di integrazione in Lufthansa Group entro soli 18 mesi.

Non solo abbiamo mantenuto la promessa, ma siamo stati persino più veloci: tutte le interfacce rivolte ai clienti sono già integrate, ad eccezione dei North Atlantic flights per i quali, come noto, è ancora in attesa dell’approvazione normativa per la fusione.

I passeggeri già percepiscono ITA Airways come parte integrante di Lufthansa Group, grazie a sistemi unificati di prenotazione, vendita e tariffazione, al programma frequent flyer Miles and More, all’adesione a Star Alliance e all’accesso alla nostra rete globale di lounge premium.

L’integrazione sta procedendo anche nel settore cargo. Dallo scorso anno, Lufthansa Cargo commercializza la capacità cargo di ITA Airways, che da sola corrisponde alla capacità aggiuntiva di tre Boeing 777 freighter. Alla luce di questo successo, abbiamo deciso di esercitare l’opzione per acquisire un’ulteriore quota del 49% già a partire da giugno di quest’anno”.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group – ITA Airways)