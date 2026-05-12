Qatar Airways amplia la sua rete globale con il ritorno a Helsinki e Tokyo Haneda

Qatar Airways sta ampliando i suoi servizi sui mercati internazionali e riprenderà i voli per Helsinki, Finlandia, e per Tokyo Haneda, Giappone, a partire dal 15 luglio.
“Nell’ambito del suo impegno per rafforzare i collegamenti con l’Europa, Qatar Airways opererà quattro voli settimanali per Helsinki a partire dal 15 luglio e aumenterà la frequenza a sette voli settimanali dal 1° agosto. I viaggiatori potranno beneficiare dell’ampia rete globale della compagnia aerea”, afferma Qatar Airways.
Partenze ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica:
Doha (DOH) – Helsinki (HEL) – Volo QR301: Partenza 08:40; Arrivo 15:30.
Helsinki (HEL) – Doha (DOH) – Volo QR302: Partenza 17:05; Arrivo 00:05.
Dal 1° agosto, saranno disponibili voli aggiuntivi ogni martedì, giovedì e sabato:
Doha (DOH) – Helsinki (HEL) – Volo QR303: Partenza 01:30; Arrivo 08:20.
Helsinki (HEL) – Doha (DOH) – Volo QR304: Partenza 09:50; Arrivo 16:50.
“Qatar Airways potenzia il suo servizio per Tokyo Narita (NRT) ripristinando i collegamenti con Tokyo Haneda (HND) con quattro voli settimanali a partire dal 15 luglio. Per agevolare i trasferimenti in Giappone dei viaggiatori provenienti da Europa e Medio Oriente, la compagnia aerea aumenterà i suoi voli a sette a settimana a partire dal 1° agosto”, prosegue Qatar Airways.
A partire dal 15 luglio, il seguente orario sarà operativo ogni lunedì, mercoledì, sabato e domenica, e diventerà giornaliero dal 1° agosto:
Doha (DOH) – Tokyo Haneda (HND) – Volo QR812: Partenza 07:50; Arrivo 00:05.
Tokyo Haneda (HND) – Doha (DOH) – Volo QR813: Partenza 01:35; Arrivo 06:45.
“Qatar Airways sta ampliando la connettività globale ricostruendo la sua rete per coprire oltre 160 destinazioni in sei continenti quest’estate. Le prenotazioni possono essere effettuate su qatarairways.com o tramite l’app mobile della compagnia aerea”, conclude Qatar Airways.
(Ufficio Stampa Qatar Airways)