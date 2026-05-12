JetBlue inaugura il nuovo collegamento tra Milano Malpensa e Boston

JetBlue ha lanciato oggi il nuovo collegamento giornaliero stagionale tra il Boston Logan International Airport (BOS) e l’Aeroporto di Milano Malpensa (MXP), segnando il debutto della compagnia aerea in Italia.

Con l’avvio del servizio su Milano, JetBlue offre ora ai propri clienti nove collegamenti giornalieri diretti da Boston verso l’Europa durante la stagione estiva, che vanno ad aggiungersi ai collegamenti annuali già operativi verso Amsterdam, London-Heathrow e Parigi, oltre ai servizi stagionali per Barcellona, Dublino, Edimburgo, London-Gatwick e Madrid. La nuova rotta si inserisce nel quadro dei continui investimenti di JetBlue su Boston, a poche settimane dal lancio del nuovo servizio stagionale per Barcellona, e rafforza ulteriormente il ruolo chiave di Boston come hub di collegamento.

“L’avvio del collegamento con Milano rappresenta una tappa importante per JetBlue e per la nostra continua crescita a Boston”, ha dichiarato Marty St. George, presidente di JetBlue. “Essendo la nostra prima destinazione in Italia, Milano amplia ulteriormente la portata della nostra rete transatlantica e offre ai clienti, sia nel New England sia in tutto il nostro network, l’opportunità di provare il servizio unico di JetBlue attraverso l’Atlantico. Tutto questo si basa su un servizio eccezionale, un design accurato e un ottimo rapporto qualità-prezzo”.

“Siamo lieti e orgogliosi di accogliere il nuovo collegamento diretto JetBlue tra Boston e Milano Malpensa, scalo scelto dal vettore americano per il suo debutto sull’Italia, un volo che rafforza ulteriormente il network intercontinentale del nostro aeroporto e consolida il ruolo di Milano come porta d’accesso internazionale per il Nord Italia”, ha commentato Aldo Schmid Head of Aviation Business Development di SEA Aeroporti di Milano. “L’ingresso di JetBlue a Malpensa rappresenta un importante segnale di fiducia verso il mercato milanese e il potenziale dei flussi turistici e business tra Italia e Stati Uniti. Boston, oltre che una città affascinante da visitare, è una destinazione strategica, ricca di opportunità economiche, culturali e accademiche, e questo nuovo servizio offrirà ai passeggeri maggiori possibilità di viaggio con un’esperienza di qualità e collegamenti efficienti verso il network nordamericano della compagnia”.

“L’apertura del nuovo collegamento diretto Milano Malpensa-Boston segna un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della proiezione internazionale della Lombardia, in particolare verso gli Stati Uniti”, ha detto Raffaele Cattaneo, Sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee di Regione Lombardia. “Il Massachusetts rappresenta per noi un partner di grande interesse, con cui intendiamo rafforzare le relazioni internazionali e sviluppare nuove forme di collaborazione. Grazie alla presenza di centri di ricerca e istituzioni universitarie di eccellenza come il MIT e Harvard, lo Stato si è affermato come punto di riferimento globale in settori strategici anche per la Lombardia, dalle life sciences all’aerospazio. Il volo operato da JetBlue rappresenta quindi un’opportunità concreta per favorire gli scambi, attrarre investimenti e creare nuove occasioni di crescita per i nostri territori”.

JetBlue continua a rafforzare il ruolo di Boston come hub transatlantico, offrendo ai clienti un numero sempre maggiore di opzioni per raggiungere l’Europa con tariffe competitive e un’esperienza di viaggio di alta qualità. Dopo il lancio dei collegamenti da Boston a Madrid ed Edimburgo lo scorso anno, e a Barcellona all’inizio di questa primavera, Milano diventa ora l’ultima novità nella rete europea di JetBlue in partenza da Boston Logan.

La rotta per Milano rende inoltre più facile per i clienti di tutti gli Stati Uniti raggiungere una delle città più famose d’Europa.

Per i viaggiatori in partenza dall’Italia, Boston rappresenta inoltre la porta d’accesso all’ampia rete di destinazioni servite da JetBlue. JetBlue offre un’ampia gamma di servizi da Boston Logan verso destinazioni popolari in Florida, California e nei Caraibi; in alternativa, i visitatori possono rimanere a Boston e vivere l’esperienza di una delle città più ricche di storia degli Stati Uniti.

I voli per Milano sono operati con aeromobili A321 di JetBlue, che offrono l’esperienza premium Mint® di JetBlue, con suite private dotate di sedute completamente reclinabili e un’offerta gastronomica curata da rinomati ristoranti di New York.

I clienti EvenMore® possono usufruire di nuovi vantaggi, quali spazio dedicato nelle cappelliere, bevande alcoliche gratuite, snack premium e auricolari disponibili su richiesta, oltre ai vantaggi già noti e apprezzati, tra cui spazio extra per le gambe, controlli di sicurezza prioritari in alcuni aeroporti e imbarco anticipato.

La pluripremiata esperienza Core ridefinisce il viaggio in economy offrendo un livello di servizio superiore ai clienti che desiderano comfort e qualità a una tariffa conveniente. I clienti Core godono di un’esperienza di alto livello indipendentemente dal posto a sedere, con una selezione gratuita di snack, bevande analcoliche, caffè, tè, birra, vino e liquori, oltre a un pasto gratuito di alta qualità creato dal partner gastronomico di JetBlue, Dig Inn. I clienti Core, EvenMore e Mint rimangono connessi per tutta la durata del volo grazie al servizio Fly-Fi veloce, gratuito e illimitato e possono usufruire di un ricco sistema di intrattenimento accessibile dagli schermi integrati in ogni sedile.

Voli giornalieri stagionali tra Boston (BOS) e Milano (MXP), fino al 5 ottobre 2026

BOS-MXP – Volo #331 – Partenza 18:25, arrivo 8:10.

MXP-BOS – Volo #332 – Partenza 10:00, arrivo 12:47.

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(Ufficio Stampa JetBlue Airways – SEA Milan Airports – Redazione Md80.it – Photo Credits: Md80.it)