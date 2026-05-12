Gli azionisti di Lufthansa approvano tutti i punti all’ordine del giorno durante l’Annual General Meeting

Circa 1.600 azionisti hanno partecipato oggi al 73rd Annual General Meeting of Deutsche Lufthansa AG. Era rappresentato complessivamente il 51,33% del capitale azionario.

“All’ordine del giorno dell’Annual General Meeting figuravano nove punti. Gli azionisti hanno approvato tutti i punti a larga maggioranza.

A larga maggioranza hanno concesso il discharge ai membri dell’Executive Board e del Supervisory Board per l’anno fiscale 2025.

All’ordine del giorno dell’Annual General Meeting figuravano, tra l’altro, la destinazione degli utili non distribuiti, che prevede la distribuzione di un dividendo di 0,33 euro per azione, nonché l’elezione dei membri del Supervisory Board of Deutsche Lufthansa AG. Il Dr. Johannes Teyssen, ex Chairman of the Executive Board and CEO of E.ON SE, e Wolfgang Nickl, member of the Executive Board and CFO of Bayer AG, sono i nuovi eletti del Supervisory Board. Karl Gernandt, Chairman of the Board of Directors of Kühne Holding AG, è stato rieletto nel Supervisory Board.

Gli azionisti hanno salutato il Dr. Karl-Ludwig Kley, membro del Supervisory Board dal 2013 e Chairman dal 2017″, afferma Lufthansa Group.

Nel suo discorso, il CEO Carsten Spohr si è rivolto a Karl-Ludwig Kley e lo ha ringraziato per il suo servizio: “Hai plasmato la nostra trasformazione. Il nostro percorso comune verso il successo, con i suoi alti, bassi, successi e crisi. E soprattutto durante le crisi, sei sempre stato per me personalmente una fonte unica di sostegno”.

“Dopo la conclusione dell’Annual General Meeting, il Supervisory Board ha eletto il Dr. Johannes Teyssen come nuovo Chairman nella sua riunione costitutiva”, conclude Lufthansa Group.

Deutsche Lufthansa AG dà il benvenuto agli azionisti all’Annual General Meeting

Il 73rd Annual General Meeting of Deutsche Lufthansa AG è iniziata oggi alle ore 10:00 in presenza presso Messe Frankfurt.

“Nove punti all’ordine del giorno per il 73rd Annual General Meeting, tra cui la destinazione degli utili non distribuiti. È stato proposto un dividendo di 0,33 euro per azione. Ciò corrisponde a un payout ratio del 30% dell’utile netto consolidato e a un rendimento da dividendo del 4% basato sul prezzo di chiusura di fine anno dell’azione Lufthansa. L’obiettivo è quello di consentire ancora una volta agli azionisti di partecipare al successo della compagnia.

Altri punti all’ordine del giorno includono, tra l’altro, la cancellazione e la creazione di un nuovo Authorized Capital A e di un nuovo Contingent Capital”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)