Singapore Airlines aumenterà i collegamenti per l’Europa e inaugurerà nuovi voli per Madrid a ottobre 2026

Singapore Airlines (SIA) aumenterà progressivamente la capacità tra Singapore a Milano, Manchester, Monaco e London Gatwick nei prossimi mesi, per soddisfare la forte domanda su queste rotte e migliorare le opzioni di collegamento del proprio hub di Singapore.

Il 26 ottobre 2026, la compagnia aerea lancerà anche nuovi voli per Madrid, che saranno operati cinque volte a settimana via Barcellona, previa approvazione delle autorità di regolamentazione. Per operare su questa rotta, sarà riorganizzato il servizio Singapore-Barcelona, attualmente effettuato due volte a settimana con i voli SQ388 e SQ387, rendendo Madrid la 15a destinazione di SIA in Europa e la seconda in Spagna.

Dai Haoyu, Senior Vice President Marketing Planning di Singapore Airlines, ha dichiarato: “L’Europa è un mercato importante per Singapore Airlines e questi adeguamenti riflettono il nostro impegno in tal senso. Stiamo riscontrando una elevata domanda di viaggi verso l’Europa e di conseguenza stiamo incrementando le frequenze verso destinazioni chiave come Milano, Manchester, Monaco e London Gatwick. Inoltre, Madrid è una destinazione turistica sempre più popolare, nonché un importante centro finanziario e d’affari. Questi nuovi servizi offriranno ai nostri passeggeri più scelta e valore aggiunto nella pianificazione dei loro viaggi”.

I collegamenti tra Singapore e Milano – SQ356 e SQ355 – passeranno dagli attuali quattro a settimana a voli giornalieri a partire dal 25 ottobre 2026. I tre voli settimanali aggiuntivi sostituiranno gli attuali tre voli settimanali Singapore-Milano-Barcellona (SQ377 e SQ378), offrendo così maggiore disponibilità di posti sulla rotta tra Milano e Singapore.

Dal 13 luglio 2026, i collegamenti Singapore-Manchester – SQ302 e SQ301 – attualmente operati cinque volte a settimana, passeranno a una frequenza giornaliera.

I collegamenti Singapore-London Gatwick, attualmente operati 3 volte a settimana – SQ314 e SQ313 – diventeranno giornalieri a partire dal 25 ottobre 2026. Questo consentirà a SIA di avere due servizi giornalieri verso l’aeroporto di London Gatwick e un totale di sei voli al giorno verso Londra, inclusi i quattro servizi giornalieri per London Heathrow.

SIA introdurrà un nuovo collegamento tra Singapore e Monaco – SQ340 e SQ339 – che sarà operato 3 volte a settimana a partire dal 26 ottobre 2026, per un totale di 10 servizi settimanali verso la città tedesca.

Tutti i voli sono soggetti ad approvazione delle autorità competenti e l’impiego degli aeromobili può variare per motivi operativi.

(Ufficio Stampa Singapore Airlines)