Bombardier rafforza il suo impegno nello sviluppo della forza lavoro negli Stati Uniti

Bombardier ha annunciato oggi l’avvio del suo FastTrack program, un percorso di formazione accelerato progettato per aiutare gli aircraft maintenance technicians a ottenere la Federal Aviation Administration (FAA) Airframe and Powerplant (A&P) certification.

“Avviato in collaborazione con il Wichita State University Campus of Applied Sciences and Technology (WSU Tech), il programma è ora in fase di espansione a Hartford, Connecticut, in coordinamento con CT Aero Tech, che fa parte del Connecticut Technical Education and Career System (CTECS). L’azienda prevede inoltre di replicare questo programma in altre service locations negli Stati Uniti. FastTrack amplia le opportunità per i professionisti qualificati di avanzare nella propria carriera, supportando al contempo la continua crescita del bacino di talenti di Bombardier.

Attraverso il FastTrack program, i candidati idonei con un minimo di 18 mesi di esperienza pratica nel settore, in particolare in Airframe or Powerplant disciplines, o 30 mesi di esperienza complessiva, possono conseguire la FAA certification. I partecipanti completeranno un corso intensivo di aggiornamento in aula della durata di due-quattro settimane, incentrato sulla preparazione agli esami scritti FAA nei General, Airframe and Powerplant subjects. Seguiranno altre due settimane di formazione pratica per preparare i partecipanti alla valutazione pratica.

Questo programma evidenzia la collaborazione tra Bombardier e CT Aero Tech di CTECS, nonché con il partner statale AdvanceCT“, afferma Bombardier

“Il FastTrack program riflette il continuo investimento di Bombardier nella creazione di una forza lavoro altamente qualificata nel settore della manutenzione, a supporto delle nostre crescenti attività di assistenza”, ha dichiarato Paul J. Thompson, Vice President, Service Centres. “Questa iniziativa non solo supporta i professionisti esperti che desiderano avanzare nella propria carriera, ma contribuisce anche a rafforzare la nostra capacità di fornire exceptional OEM maintenance services ai nostri clienti in tutto il mondo”.

“La decisione di Bombardier di portare il suo FastTrack program a Hartford rappresenta un forte voto di fiducia nella forza lavoro aerospaziale e nell’ecosistema formativo del Connecticut”, ha affermato John Bourdeaux, Presidente e CEO di AdvanceCT. “Collaborando con CT Aero Tech per ampliare i percorsi verso la certificazione FAA, questa iniziativa aiuterà un maggior numero di residenti ad accedere a carriere di alto livello nel settore aeronautico, garantendo al contempo a Bombardier la possibilità di continuare ad avere accesso ai talenti qualificati di cui ha bisogno per crescere e competere”.

“CTECS è molto lieta di supportare Bombardier nel lancio del FastTrack program presso CT Aero Tech”, ha dichiarato il CTECS Executive Director, Dr. Alice Pritchard. “Questa partnership consente a CTECS di massimizzare l’utilizzo delle nostre strutture, coinvolgere istruttori esperti nella formazione professionale e creare percorsi accelerati verso carriere molto richieste presso aziende del Connecticut. Insieme, prepariamo e mettiamo in contatto talenti qualificati con le crescenti esigenze di personale del settore aeronautico”.

“Il FastTrack program rappresenta un approccio lungimirante allo sviluppo della forza lavoro nel settore aeronautico”, ha affermato James Hall, Vice President, Aviation and Workforce Development, WSU Tech. “Combinando l’esperienza sul campo con una formazione mirata e accelerata, crea una soluzione scalabile a una delle maggiori sfide del settore. Siamo orgogliosi del ruolo svolto da WSU Tech nello sviluppo di questo programma con Bombardier e non vediamo l’ora di constatarne il continuo impatto a livello nazionale”.

“Il FastTrack program rafforza l’impegno di Bombardier nell’ampliare i percorsi di formazione e sviluppo professionale all’interno del suo worldwide aftermarket network. Grazie alla costante crescita delle service capabilities and facilities dell’azienda a livello globale, programmi come FastTrack svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un flusso costante di tecnici qualificati pronti a supportare la flotta di business jets leader del settore di Bombardier.

Offrendo un percorso semplificato per la certificazione FAA e promuovendo opportunità per persone con esperienza aeronautica sul campo, Bombardier continua a dimostrare il suo impegno nello sviluppo della forza lavoro e nella sua visione a lungo termine per il settore aerospaziale”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)