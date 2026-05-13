News Brevi – 13.05.2026

SWISS PREVEDE DI RIPRENDERE I VOLI PER TEL AVIV DA LUGLIO 2026, I VOLI PER DUBAI RESTANO SOSPESI – SWISS informa: “SWISS prevede di riprendere i voli da e per Tel Aviv a partire dal 1° luglio 2026. Fino ad allora, la compagnia aerea intraprenderà tutti i preparativi operativi necessari per poter offrire nuovamente questo collegamento ai propri passeggeri. Ciò include, in particolare, il crew planning for cockpit and cabin staff, nonché la garanzia della disponibilità dei rispettivi aeromobili. SWISS è inoltre in contatto con le parti sociali in merito a questa questione. Diverse compagnie aeree di Lufthansa Group hanno deciso di riprendere i voli per Tel Aviv già a partire da giugno 2026. Per motivi operativi, SWISS estende la sospensione dei voli da e per Dubai fino al 13 settembre 2026 incluso. I voli per Beirut rimangono sospesi fino al 24 ottobre 2026. I passeggeri interessati possono riprenotare gratuitamente per una data di viaggio successiva o, in alternativa, richiedere il rimborso completo del prezzo del biglietto. SWISS continua a monitorare attentamente gli sviluppi in Medio Oriente e rimane in stretto contatto con le autorità competenti in Svizzera e sul territorio, nonché all’interno di Lufthansa Group”. “Allo stesso tempo, SWISS estende la sua offerta di voli tra Zurigo e Delhi fino al 13 settembre 2026 incluso. Oltre al servizio giornaliero regolare, SWISS continuerà a offrire un secondo collegamento giornaliero operato con un Airbus A330. Con i voli per Dubai ancora sospesi, SWISS sta impiegando la capacità disponibile specificamente sulle rotte in cui la domanda è attualmente particolarmente elevata. Al momento, SWISS sta registrando un aumento significativo della domanda da e per l’India e sta rispondendo con l’offerta di voli aggiuntivi. Voli aggiuntivi (giornalieri): LX2646, Zurigo 12:35 – Delhi 00:00; LX2647, Delhi 01:40 – Zurigo 07:00. Voli regolari (giornalieri): LX146, Zurigo 12:10 – Delhi 23:35; LX147: Delhi 1:05 – Zurigo 6:20. SWISS valuta costantemente come impiegare al meglio gli aeromobili e le capacità disponibili sulle rotte con una domanda particolarmente elevata. Oltre alla domanda, fattori determinanti includono le condizioni operative come gli slot aeroportuali disponibili, i diritti di traffico e le possibilità di impiego della flotta”, conclude SWISS.

WIZZ AIR CONFERMA IL RITORNO DI TUTTE LE OPERAZIONI SU TEL AVIV DAL 28 MAGGIO – Wizz Air informa: “Wizz Air annuncia che riprenderà le operazioni da e per Tel Aviv, Israele, a partire da giovedì 28 maggio, segnando un importante passo che riconnette Israele con le principali destinazioni europee. La decisione segue l’ultimo aggiornamento dell’EASA e riflette il continuo coordinamento di Wizz Air con le autorità internazionali e locali, comprese quelle aeronautiche e di sicurezza, insieme al suo impegno prioritario nel garantire operazioni sicure. La compagnia continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi e rimarrà in costante contatto con le agenzie per la sicurezza aerea, le autorità di sicurezza e gli enti governativi. Le operazioni saranno continuamente riesaminate e gli orari potrebbero essere modificati in linea con le indicazioni ufficiali del settore. Con la ripresa dei voli per Tel Aviv, Wizz Air rafforza ulteriormente la propria posizione come compagnia low-cost numero uno in Israele e consolida la sua leadership in Europa e oltre. Attualmente la compagnia opera più di 1.000 rotte e punta a trasportare 80 milioni di passeggeri attraverso la sua ampia rete nel 2026, riaffermando la propria missione di rendere il trasporto aereo accessibile e conveniente per tutti”. Ian Malin, Chief Commercial Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “Come compagnia aerea affidabile d’Europa e compagnia low-cost numero uno in Israele, siamo entusiasti di confermare il nostro ritorno a Tel Aviv. La sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro equipaggio resta la nostra massima priorità e abbiamo adottato un approccio prudente e misurato a questa decisione. Non vediamo l’ora di riallacciare i rapporti con i nostri passeggeri israeliani e di permettere ai nostri milioni di clienti in tutta Europa di scoprire la straordinaria cultura che Israele ha da offrire”.

ACCADEMIA AERONAUTICA: GIURA IL 131° CORSO AUPC – Il 5 maggio scorso, presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, si è svolta la solenne cerimonia del giuramento individuale di 11 Sergenti appartenenti al 131° Corso A.U.P.C. (Allievi Ufficiali di Complemento). I neo Sergenti hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana in forma individuale, dinanzi alla Bandiera dell’Istituto, alla presenza del Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Divisione Aerea Davide Cipelletti e del Vice Capo Reparto Formazione e Addestramento, Col. Simone Agostino ROCCA. Presenti alla cerimonia anche i familiari dei giovani allievi. Il giuramento rappresenta una tappa fondamentale nel percorso formativo degli allievi Ufficiali, sancendo l’impegno al servizio del Paese e dell’Aeronautica Militare, e celebrando la crescita umana e professionale dei giovani allievi piloti. Nel suo intervento, il Generale Cipelletti ha evidenziato il valore del momento: “Il giuramento che avete pronunciato è l’assunzione consapevole di un impegno verso i valori della nostra Repubblica, che sarete chiamati ad onorare e rappresentare ogni giorno. Esso rappresenta una tappa fondamentale di un percorso che vi ha condotti attraverso una solida formazione militare e le prime fasi dell’addestramento al volo, preparandovi alle sfide future e al prosieguo del vostro iter presso le scuole di volo internazionali. Continuate a inseguire con determinazione il vostro sogno: oggi militari al servizio della Bandiera, domani piloti militari al servizio della Difesa e dell’Italia”. Gli allievi piloti del 131°Corso A.U.P.C. sono stati incorporati in Forza Armata lo scorso 7 gennaio, presso l’Accademia Aeronautica e ultimate le attività iniziali, hanno proseguito il proprio iter formativo presso il 70° Stormo di Latina dove hanno conseguito il BPA (Brevetto di Pilota d’Aeroplano) su velivolo SF-260EA. Il percorso formativo del corso si compone di due fasi, la prima, quella militare svolta da tutti i frequentatori, ha lo scopo di fornire la preparazione militare di base e comprende materie trasversali quali compiti e funzioni di comando, ordinamento della Difesa e dell’Aeronautica Militare, logistica militare, tecniche di comunicazione. La seconda è la fase professionale, volta ad impartire ai frequentatori le conoscenze teorico-pratiche propedeutiche all’acquisizione del Brevetto di Pilota. Come da tradizione, al nuovo corso è stato assegnato un nome, la cui iniziale si identifica con quella del Corso regolare più giovane (Falco VI). Fides il nome scelto, che letteralmente significa “fede, onestà, lealtà e fiducia” e rappresenta, quindi, i principi ai quali deve attenersi “l’uomo di valore”. La Fides infatti, nell’albo dei valori dell’Antica Roma, era considerata il fondamento ed il massimo esempio di fede nei valori stessi. Motto del corso scelto è “Ubi Fides, ibi victoria”, ovvero “dove c’è Fides, c’è vittoria”. La frase scelta in latino tocca con mano quanto espresso dal nome: è solo nel momento in cui si attinge agli ideali e valori della Fides che l’uomo, il militare, vince (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

PRESENTATO AL 3° STORMO UN PROGETTO DI RICERCA SULLA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE – Il 27 aprile, presso l’Aula Magna del 3° Stormo dell’Aeronautica Militare di Villafranca, si è svolta una conferenza dedicata al progetto di ricerca “CVRISK-IT”, finalizzato alla prevenzione cardiovascolare nella popolazione adulta. L’incontro si è aperto con il saluto del Comandante del 3° Stormo, Colonnello Francesco Russo, che ha evidenziato il valore dell’iniziativa e della collaborazione tra sanità militare e realtà civili di eccellenza: “Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità di crescita e integrazione tra la sanità militare e quella civile, consentendoci di mettere a sistema competenze, esperienze e capacità già presenti sul territorio. Progetti come questo valorizzano il nostro personale e aprono la strada a nuove collaborazioni nel settore sanitario”. A seguire, il Colonnello Alessandro Pisano, Capo della 1ª Sezione Cardiologia dell’Istituto di Medicina Aerospaziale di Milano, ha presentato il progetto “CVRISK-IT”, promosso dallo stesso Istituto, illustrandone finalità e prospettive: “Il progetto CVRISK-IT nasce dall’esigenza di migliorare la capacità di individuare precocemente il rischio cardiovascolare, soprattutto nelle fasce di popolazione più giovani. Attraverso l’integrazione di analisi genetiche e tecniche di imaging, puntiamo a sviluppare strumenti più efficaci per la prevenzione primaria e per la tutela della salute nel lungo periodo”. Il progetto è sviluppato nell’ambito della Rete Cardiologica IRCCS, con l’IRCCS Policlinico San Donato quale centro coordinatore, e coinvolge 17 centri hub sul territorio nazionale, tra cui l’IRCCS San Raffaele di Milano, con cui l’Istituto di Medicina Aerospaziale collabora attivamente per la conduzione delle attività di studio. Finanziato dal Ministero della Salute, il progetto si sviluppa nel periodo 2024–2027 e si inserisce in un contesto di sinergia tra sanità militare e civile. Lo studio prevede il reclutamento su base volontaria dei partecipanti, anche tra il personale militare e civile, con l’obiettivo di favorire una sempre maggiore diffusione della cultura della prevenzione cardiovascolare. È previsto l’arruolamento di 30.000 soggetti, di età compresa tra i 40 e gli 80 anni, che saranno inizialmente valutati mediante una visita ambulatoriale con calcolo dello SCORE 2 per la valutazione del rischio cardiovascolare. Inoltre 12.000 di questi soggetti saranno randomizzati in quattro gruppi di ricerca: controllo, analisi genetica, indagini di imaging e combinazione di analisi genetica e imaging. I partecipanti saranno monitorati nel tempo, con follow-up clinici e contatti periodici fino a dieci anni. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di rinnovamento della sanità militare, sempre più orientata all’integrazione con il sistema sanitario nazionale e allo sviluppo di attività di ricerca di alto livello (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CERIMONIA DI AVVICENDAMENTO AL COMANDO DELLA 132ª SQUADRIGLIA RADAR REMOTA – Martedì 12 maggio ha avuto luogo la cerimonia di cambio di comando della 132ª Squadriglia Radar Remota di Crotone tra il Capitano Martino Marco Di Giuseppe, uscente, ed la Tenente Roberta Maida, subentrante. La cerimonia è stata presieduta dal Generale di Brigata Giacomo Ghiglierio, Comandante della 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e Assistenza al Volo di Borgo Piave (LT) e si è svolta alla presenza di numerose autorità civili, religiose e militari del territorio, tra le quali il Prefetto di Crotone, Dott.ssa Franca Ferraro, l’Arcivescovo di Crotone e Santa Severina, S.E. Mons. Alberto Torriani, il Sindaco di Crotone, Prof. Vincenzo Voce. Presenti anche il Gonfalone della città di Crotone e i rappresentanti dell’Associazione Arma Aeronautica ed i labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma della Regione Calabria. La 132ª Squadriglia Radar Remota è inserita nella catena di Difesa Aerea Nazionale/NATO ed ha il compito di contribuire alla sorveglianza della propria area di competenza senza soluzione di continuità, attraverso il corretto funzionamento e il mantenimento in efficienza degli apparati radio/radar in dotazione, che consentono la trasmissione alle principali sale operative di F.A. dei dati di avvistamento, detenzione e tracciamento acquisiti. La collocazione ordinativa prevede la dipendenza gerarchica dal Comandante della 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi D.A./T.A. di Borgo Piave (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR LANCIA UNA PROMOZIONE FLASH DI 48 ORE CON TARIFFE A €19,99 – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi (mercoledì, 13 maggio) una promozione flash di 48 ore con tariffe a partire da soli €19,99 per viaggi a maggio/giugno. Questa offerta a tempo limitato termina a mezzanotte di giovedì, 14 maggio, quindi se stai pianificando un viaggio nelle prossime settimane, assicurati di prenotare ora i tuoi voli per approfittare di queste convenienti tariffe basse”.

IL PRESIDENTE ENAC CON IL PRESIDENTE IX COMMISSIONE TRASPORTI E IL MINISTRO DEL LAVORO AL XII CONGRESSO NAZIONALE UILTRASPORTI – L’Enac informa: “Ieri, 12 maggio, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma è intervenuto, insieme al Presidente IX Commissione Trasporti alla Camera On. Salvatore Deidda e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, al XII Congresso Nazionale Uiltrasporti, che ha visto un’ampia partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni, del mondo sindacale, imprenditoriale e associativo del settore. In apertura dei lavori, la relazione del Segretario Generale uscente Uiltrasporti, Marco Verzari”. Il Presidente On. Deidda: “Il confronto con le organizzazioni sindacali è fondamentale per costruire riforme condivise e rafforzare il sistema dei trasporti del Paese. Dalla riforma dei porti al trasporto pubblico locale, fino alla logistica e al settore aereo, il nostro impegno è garantire infrastrutture più efficienti, continuità territoriale, rispetto dei contratti nazionali e tutela dei lavoratori. Solo attraverso il dialogo e la collaborazione tra istituzioni, Parlamento e parti sociali possiamo affrontare le sfide del cambiamento e costruire soluzioni efficaci per il futuro della mobilità”. Il Ministro Calderone: “Il settore dei trasporti rappresenta un pilastro strategico per garantire il diritto alla mobilità, la coesione territoriale e le opportunità di studio e lavoro, soprattutto in realtà insulari come la Sardegna. Insieme alle parti sociali vogliamo continuare a investire su un sistema dei trasporti fondato su lavoro sicuro, dignitoso, ben retribuito e capace di accompagnare lo sviluppo del Paese”. Il Presidente Di Palma: “Il trasporto aereo è oggi un motore strategico di sviluppo economico, capace di generare ricchezza, connessioni e competitività per il Paese. Con la presentazione del nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti abbiamo delineato una visione al 2035, offrendo al sistema aeroportuale un quadro certo di crescita, innovazione e integrazione intermodale. In questo percorso, il lavoro resta l’elemento centrale: la tutela delle professionalità, il dialogo con le rappresentanze sindacali e una governance forte ed efficace sono stati e continueranno a essere i pilastri su cui costruire il futuro del trasporto aereo italiano”.

IL VICEPREMIER E MINISTRO DEGLI ESTERI E IL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ ACCOLGONO PRESSO IL CERIMONIALE DI STATO ENAC 59 UNIVERSITARI PROVENIENTI DA GAZA – Enac informa: “Ieri, 12 maggio, presso il Cerimoniale di Stato Enac nell’aeroporto di Roma Fiumicino, il Vicepremier e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale On. Antonio Tajani e il Ministro dell’Università e della Ricerca Sen. Anna Maria Bernini hanno accolto 59 studenti e studentesse universitari palestinesi, usciti ieri dalla Striscia di Gaza e giunti in Italia nell’ambito dell’operazione dei “corridoi universitari” promossi dal MAECI in collaborazione con il MUR. A riceverli, in un clima di profonda partecipazione, anche il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini e i rappresentanti delle Università italiane che hanno offerto loro l’opportunità di proseguire il percorso accademico nel nostro Paese. Il Cerimoniale di Stato Enac, nell’ambito delle proprie funzioni di accoglienza istituzionale e coordinamento operativo a garanzia delle cortesie aeroportuali per le delegazioni internazionali in arrivo e partenza, ha gestito – in sinergia con il MAECI, gli Enti di Stato e aeroportuali e Aeroporti di Roma – le attività di ricezione e assistenza, garantendo la sicurezza, il supporto logistico e la piena operatività delle procedure di accoglienza. Presenti, per Enac, il Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione Dott. Ascenzo Forte e il personale dell’Ufficio Cerimoniale di Stato che ha coordinato l’accoglienza”.

CDA SACBO ATTRIBUISCE I POTERI AL PRESIDENTE GIOVANNI SANGA – SACBO informa: “Il Consiglio di Amministrazione di SACBO, nominato nell’assemblea del 30 aprile scorso per il triennio 2026-2028, ha proceduto al rinnovo delle cariche. Giovanni Sanga è stato confermato alla carica di presidente con attribuzione dei relativi poteri. Sono stati nominati vicepresidenti Patrizia Savi e Fabio Bombardieri. Il nuovo consiglio di amministrazione è formato da: Giovanni Sanga (presidente), Patrizia Savi, (vicepresidente), Fabio Bombardieri (vicepresidente), Daniele Belotti, Gianpietro Benigni, Massimiliano Crespi, Stefano Gallini, Renato Redondi, Pierluigi Zaccaria, Giovanni Zambonelli. Definita anche la composizione del Collegio dei Sindaci, formato da: Alberto Ribolla, presidente nominato dal Ministero Economia e Finanze; Beatrice Mascheretti, nominata dal Ministero Infrastrutture e Trasporti; Claudia Rossi, nominata di concerto da Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo e Camera di Commercio di Bergamo; Marco Luigi Valente; Margherita Molinari”.

IL GRUPPO SAVE A SPACE MEETING 2026 – Il Gruppo SAVE informa: “La terza giornata di Space Meetings 2026 si è aperta con l’evento “Accordo Strategico sulla Mobilità Aerea Avanzata (AAM)”, dedicato all’avvio del piano operativo per l’integrazione dei primi droni nel sistema dei trasporti del Veneto. La Regione Veneto, insieme a ENAC e SAVE, ha predisposto lo “Strumento per l’analisi del fabbisogno della Mobilità Aerea Avanzata nel territorio veneto” per individuare esigenze di mobilità, tratte logistiche e aree idonee ai vertiporti. ENAC ha inoltre realizzato una mappatura delle infrastrutture regionali dedicate ai servizi di emergenza, delle cliniche e degli ospedali, della rete aeroportuale e delle aviosuperfici, creando una banca dati funzionale all’individuazione dei servizi più adatti alle esigenze del territorio. Sono intervenuti Diego Ruzza, assessore regionale ai Trasporti, Mobilità e Lavori pubblici della Regione Veneto, Marco D’elia Direttore Area Infrastrutture, Lavori Pubblici e Demanio della Regione Veneto, Davide Drago di ENAC e Corrado Fischer, Direttore operativo del Gruppo SAVE”. Corrado Fischer, Direttore Operativo del Gruppo SAVE, ha dichiarato: “L’accordo tra Regione Veneto, ENAC e SAVE siglato a maggio 2024, finalizzato allo sviluppo della Mobilità Aerea Avanzata, sta prendendo concretezza attraverso una serie di attività che il nostro Gruppo sta portando avanti con primari partner industriali del settore. In particolare, è in fase di avanzamento il progetto Padova Sandbox, che prevede l’utilizzo di droni a idrogeno per il trasferimento di materiale sanitario, medicinali e sostanze biologiche urgenti. Lo scorso 6 maggio, ad Osnago, si è conclusa con successo la sperimentazione a terra del KEB (Key Energy Builder), un sistema compatto di produzione, stoccaggio ed erogazione di idrogeno verde alimentato da energia rinnovabile, che a breve sarà trasferito nel Sandbox di Padova per alimentare i droni e i mezzi cargo a terra. Il processo di elettrolisi per la produzione d’idrogeno realizzato dal KEB sarà generato da pannelli solari. Prevediamo entro ottobre il primo volo di prova all’interno dell’area dell’aeroporto, a cui seguirà il volo al di fuori del sedime Beyond Visual Line Of Sight (BVLOS), in una modalità di volo in cui il pilota non ha contatto visivo con il mezzo ma utilizza strumenti che consentono di mantenerne il controllo. L’ultima fase del progetto consisterà nella sperimentazione del trasporto di materiale sanitario con contenitori a temperatura idonea tra le sedi dell’istituto IOV di Padova e di Castelfranco Veneto. Una volta completate positivamente tutte le fasi di sperimentazione, l’obiettivo è di collegare e sostenere un network di ospedali e strutture sanitarie che possano contare sull’efficacia del volo con drone per il trasporto di farmaci”.

TRASPORTO AEREO: PRESENTATO IL PIANO NAZIONALE DEGLI AEROPORTI 2026-2035 – Il 12 maggio presso il MIT, alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dei rappresentanti istituzionali, operatori del settore e parti sociali è stato presentato il piano Nazionale degli Aeroporti 2026-2035, documento di indirizzo politico e tecnico per lo sviluppo del settore aereo. “Obiettivo primario del piano è quello di proseguire e migliorare i risultati lusinghieri ottenuti nell’ultimo quadriennio che hanno visto nell’ultimo anno circa 230 milioni di passeggeri, con un incremento rispetto al 2024 del 5%, una crescita strutturale di turismo e business internazionali e uno sviluppo esponenziale degli aeroporti regionali e secondari. Crescita supportata anche dall’intermodalità dei trasporti con investimenti pari a circa 1,2 mld per i collegamenti ferroviari da e verso gli aeroporti di Bergamo, Olbia, Verona e Venezia. Il Piano risponde quindi all’esigenza dell’aumento della capacità infrastrutturale per sostenere questo trend positivo nel lungo periodo che prevede una domanda potenziale, all’orizzonte del 2035, di circa 305 milioni di passeggeri l’anno”, afferma il MIT (Ufficio Stampa Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

ADR: DAL MINISTRO VISIONE INNOVATIVA SU PIANO NAZIONALE AEROPORTI – Aeroporti di Roma in un comunicato informa: “Aeroporti di Roma accoglie la visione innovativa di sviluppo illustrata dal Ministro Matteo Salvini nell’anticipare i contenuti del nuovo Piano Nazionale Aeroporti, presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”. “Il piano conferma la centralità del Masterplan di Sviluppo sostenibile dello scalo di Roma Fiumicino e della quarta pista, già accolti dall’amministrazione di Fiumicino a seguito della profonda revisione del progetto effettuata negli ultimi anni da parte di ENAC e ADR. Ora, per assicurare la tempestività degli interventi necessari in un contesto di grande crescita, è essenziale accelerare la prosecuzione dell’iter autorizzativo che coinvolgerà, in primis, il Ministero dell’Ambiente, considerati l’attuale quadro globale e l’indubbia strategicità nazionale del progetto. Si tratta, infatti, di un passaggio rilevante per il futuro del primo scalo italiano, oltre che una scelta di visione industriale che riconosce il ruolo del principale asset aeroportuale del Paese come leva imprescindibile per la competitività internazionale. Grazie al nuovo assetto dell’aeroporto di Roma Fiumicino, l’Italia potrà continuare competere a livello globale con i grandi hub e assicurarsi il posizionamento centrale nel sistema trasportistico europeo che il contesto geopolitico impone in questo momento storico” afferma Aeroporti di Roma.

AMERICAN AIRLINES INTRODUCE LIMITED EDITION U.S. SOCCER AMENITY KITS – American informa: “In vista della FIFA World Cup 2026™, American Airlines, come Official North American Airline Supplier of FIFA World Cup 26™ in partnership con Qatar Airways e Official Airline of U.S. Soccer, aiuta i tifosi di tutto il mondo a festeggiare con il lancio di nuovi amenity kits a tema U.S. Soccer. Questi nuovi kit saranno disponibili a partire da inizio giugno e per tutto il mese di luglio”. “Questa estate si preannuncia incredibilmente entusiasmante per American Airlines in qualità di Official Airline of U.S. Soccer”, afferma l’ American Chief Marketing Officer, Caroline Clayton. “Non solo aiuteremo i tifosi a raggiungere le città ospitanti con un numero di voli superiore a qualsiasi altra compagnia aerea nazionale, ma questi amenity kits contribuiranno a creare entusiasmo e passione per il torneo, e saranno perfetti per il giorno della partita. Siamo entusiasti di vederli diventare parte integrante di questo iconico torneo”. “La passione per il calcio in questo Paese continua a crescere e partnership come questa contribuiscono a trasformare quell’energia in esperienze che i tifosi possono effettivamente vedere, toccare e vivere in prima persona”, ha dichiarato David Wright, U.S. Soccer Chief Commercial Office. “Questi amenity kits rappresentano un modo creativo per American Airlines di celebrare l’estate del calcio e aiutare i tifosi a portare con sé quell’entusiasmo, dall’aeroporto allo stadio e ovunque nel mezzo”.

LOCKHEED MARTIN ANNUNCIA IL DIVIDENDO PER IL SECONDO TRIMESTRE 2026 – Lockheed Martin informa: “Il Lockheed Martin Corporation board of directors ha autorizzato un dividendo di 3,45 dollari per azione per il secondo trimestre 2026. Il dividendo sarà pagabile il 26 giugno 2026 agli azionisti registrati alla chiusura delle contrattazioni del 1° giugno 2026. In linea con la full-year guidance, Lockheed Martin sta aumentando significativamente i propri investimenti, mantenendo al contempo la nostra prassi storica di allocazione del capitale disciplinata e dinamica”.

AIR FRANCE VISITA L’ASSOCIAZIONE “ENFANTS DE MATHARE” – Air France-KLM informa :”A margine del summit “Africa Forward” tenutosi a Nairobi, Kenya, l’11 e il 12 maggio 2026, Florence Parly, Chair of Air France-KLM Board of directors, ha incontrato l’associazione “Enfants de Mathare”, un’iniziativa educativa sostenuta dalla delegazione locale di Air France-KLM e dalla Air France Foundation. Durante la visita, Florence Parly ha avuto l’opportunità di parlare direttamente con insegnanti e studenti del Roots Institute Centre, una scuola sostenuta dall’associazione “Enfants de Mathare”, nonché con i dipendenti di Air France-KLM della base di Nairobi coinvolti nel progetto. Questa visita riflette l’impegno del Gruppo a seguire e comprendere i progetti che sostiene, tenendo conto delle realtà locali. Fondata nel 2004 nel cuore di Mathare, la seconda baraccopoli più grande di Nairobi, la scuola inizialmente accoglieva solo sette bambini in strutture provvisorie, spinta dalla convinzione del suo fondatore che l’istruzione possa trasformare le vite. Oggi, il Roots Institute Centre offre istruzione gratuita a quasi 450 bambini, due pasti al giorno e permette a oltre 100 studenti con borse di studio di accedere all’istruzione secondaria. Tuttavia, le condizioni di apprendimento rimangono estremamente precarie e non soddisfano i requisiti essenziali di un ambiente scolastico sicuro e dignitoso. In questo contesto, la costruzione di infrastrutture permanenti è assolutamente necessaria per sostenere in modo sostenibile l’istruzione dei bambini in condizioni adeguate. Di fronte a questa urgenza, i team di Air France-KLM sul territorio, già attivamente coinvolti attraverso diverse iniziative a sostegno della scuola, hanno svolto un ruolo chiave nel dare vita a questo progetto e nell’ottenere il supporto della Air France Foundation. Il loro impegno riflette una forte volontà di operare in modo sostenibile e in stretta sintonia con le reali esigenze sul campo. Il progetto sta entrando in una fase decisiva: un edificio permanente sostituirà le attuali strutture provvisorie. Questa nuova struttura a più piani comprenderà aule moderne, una biblioteca, spazi per scienze, informatica, arte e atletica, offrendo così agli studenti un ambiente stabile, essenziale per la loro crescita e il loro successo”. “Ogni visita mi ricorda con forza come la gioia, i sorrisi e il desiderio di condividere possano esistere anche nelle circostanze più difficili. Questi bambini trasmettono un’energia incredibile con la loro calorosa accoglienza e i loro canti. Sono molto felice che la Air France Foundation possa contribuire a creare un nuovo ambiente di apprendimento per loro”, ha dichiarato Stéphanie Spelle, Commercial Director East & South Africa, sponsor of the project. “L’impegno del Gruppo si concretizza anche attraverso KLM e la sua associazione “Wings of Support”, molto attiva in Kenya. Sostiene numerose iniziative in tutto il Paese, come i “Bushcamps” vicino al lago Naivasha, dove i bambini di Nairobi partecipano ad attività incentrate sulla scoperta della natura, l’educazione ambientale e la vita comunitaria. L’associazione sostiene inoltre azioni concrete sul territorio, tra cui la distribuzione di kit igienici nelle scuole, il finanziamento di infrastrutture, il supporto agli insegnanti e l’assistenza alle organizzazioni educative locali. Attraverso questi e molti altri progetti, Air France-KLM ribadisce il suo impegno a promuovere un accesso sostenibile a un’istruzione di qualità che sia al servizio delle comunità e delle generazioni future”, conclude Air France-KLM.

SAFRAN E BAYKAR UNISCONO LE FORZE PER ACCELERARE LO SVILUPPO DI DRONI E SMART WEAPONS – Safrna informa: “Safran Electronics & Defense e Baykar, global leader in unmanned aerial vehicles, hanno siglato una partnership strategica per accelerare l’innovazione in smart weapons and advanced navigation technologies. Unendo le forze, Safran mette a frutto la sua rinomata esperienza in observation, navigation and timing, mentre Baykar apporta la sua world-class experience nella produzione di UAV collaudati sul campo. L’accordo si concentra sullo sviluppo congiunto di soluzioni integrate che combinano optronic sensors, navigation systems and guided weapon capabilities per drone and air-to-ground missions. Un elemento di spicco sarà l’equipaggiamento dei droni TB2 di Baykar con l’Euroflir electro-optical system di Safran, che ne potenzierà significativamente le performance in termini di sorveglianza, individuazione e ricognizione. Entrambe le aziende promuoveranno attivamente queste soluzioni avanzate presso la propria clientela globale, rafforzando la collaborazione in ambito tecnologico, operativo e commerciale”. Alexandre Ziegler, Head of the Defense Business Unit at Safran Electronics & Defense, ha dichiarato: “Con l’integrazione dei nostri advanced Euroflir optronic systems e delle nostre world-class position, navigation, timing technologies nei droni TB2 di Baykar, stiamo portando le performance operative a un livello superiore. Insieme a Baykar, siamo orgogliosi di offrire elevati livelli di precisione e intelligenza per i TB2 drones, contribuendo a migliorare le tactical UAV missions in tutto il settore della difesa”. Haluk Bayraktar, General Manager of Baykar, ha sottolineato: “Il Memorandum d’Intesa firmato con Safran Electronics & Defense rappresenta una pietra miliare significativa per lo sviluppo della nostra cooperazione strategica. Attraverso questa partnership, puntiamo a fornire soluzioni innovative e a creare nuove opportunità di mercato”. “Questa partnership fondamentale apre la strada a nuove iniziative congiunte e a una presenza internazionale più forte nel defense market”, conclude Safran.

EMIRATES: NUOVA INAUGURAZIONE NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA CHAMPIONING NATURE – Emirates informa: “Con il supporto di Emirates e dell’All England Lawn Tennis Club, il London Wildlife Trust ha inaugurato una nuova natural play area presso Woodberry Wetlands, nell’ambito del Championing Nature program. La nuova play area è il primo sito permanente ad essere inaugurato nell’ambito di questa iniziativa a lungo termine, del valore di diversi milioni di sterline, realizzata da quattro Wildlife Trust in tutta l’Inghilterra. Attraverso Championing Nature, Emirates e l’All England Club collaborano con quattro Wildlife Trust – il London Wildlife Trust; il Birmingham and Black Country Wildlife Trust; il Wildlife Trust for Lancashire, Manchester and North Merseyside; il Northumberland Wildlife Trust – per finanziare progetti su misura che avvicinino un numero maggiore di bambini, giovani e famiglie alla natura nelle aree urbane. Nell’arco di sei anni, l’iniziativa fornirà investimenti e supporto significativi in tutte e quattro le sedi, contribuendo a rendere la natura più accessibile a bambini, giovani e famiglie nelle comunità svantaggiate. Il programma mira ad aiutarli a riconnettersi con l’ambiente naturale e a ispirare un cambiamento positivo e duraturo. Ad oggi, ha coinvolto più di 20.000 persone e ha offerto oltre 750 Championing Nature activity sessions. La nuova play area è stata inaugurata ufficialmente dal naturalista, presentatore e Championing Nature ambassador Steve Backshall, che ha accolto i bambini della scuola primaria di Holmleigh per esplorare lo spazio per la prima volta durante una sessione di apprendimento all’aperto. Progettata per aiutare i giovani a entrare in contatto con la fauna selvatica e gli spazi verdi, la play area offrirà esperienze pratiche all’aperto che stimoleranno la curiosità, l’apprendimento e un più profondo apprezzamento del mondo naturale”. Jabr Al-Azeeby, divisional vice president, Emirates UK, ha dichiarato: “Il nostro global Force for Good programme si propone di connettere le comunità e creare opportunità attraverso il nostro vasto portfolio di sponsorizzazioni. Vedere questo spazio prendere vita a Woodberry Wetlands a Londra è un esempio concreto di come le nostre partnership possano generare un impatto locale duraturo a beneficio delle generazioni future”. “L’iniziativa Championing Nature fa parte del global Force for Good programme di Emirates, che sostiene e promuove progetti che hanno un impatto positivo sulla società e sulle comunità locali attraverso il portfolio di sponsorizzazioni globali della compagnia aerea”, conclude Emirates.

NEOS INVESTE SULL’ESPERIENZA DEI DIPENDENTI: INSIEME A GLUEGLUE NASCE IL NUOVO ECOSISTEMA DIGITALE INTERNO – Decolla la collaborazione tra glueglue, agenzia di prodotto digitale specializzata nella progettazione di app web e mobile, e Neos, compagnia aerea di Alpitour World. “Un progetto nato dall’incontro tra due realtà che condividono la stessa attenzione per la qualità dell’esperienza, e che si traduce nella realizzazione di una suite integrata di applicazioni pensate per i dipendenti che, ogni giorno a terra e in volo, sono parte integrante di Neos. Lo sviluppo è stato guidato da una visione comune. Per Neos l’esperienza dei dipendenti è uno degli asset più strategici dell’azienda e merita gli stessi standard di cura che la compagnia dedica da sempre ai propri passeggeri. Per glueglue è la conferma che il prodotto digitale rivolto all’interno di un’organizzazione può e deve raggiungere la stessa qualità progettuale dei migliori prodotti consumer. In un settore come quello aereo, in cui i team sono distribuiti tra sedi, basi operative e cabine di volo, la sfida condivisa è stata progettare un ambiente capace di tenere tutti collegati, coerente con l’identità di Neos e fedele al metodo glueglue. Il lavoro congiunto tra i due team ha dato vita a un vero e proprio ecosistema digitale, declinato sia in versione mobile sia in versione desktop, costruito attorno a tre pilastri: relazione, accesso e partecipazione. La componente di relazione riguarda la comunicazione interna, ripensata per essere più diretta, contestuale e meno dispersiva. L’accesso si traduce nella possibilità di trovare rapidamente informazioni, documenti e servizi aziendali, senza passaggi superflui. La partecipazione abilita modalità più semplici per intervenire nei processi quotidiani, dalle attività operative agli strumenti di engagement, riducendo attriti e ottimizzando il tempo delle persone. Il risultato è una piattaforma che non si limita a digitalizzare flussi esistenti, ma li ripensa: un ambiente coerente, modulare e scalabile, progettato per evolvere insieme all’organizzazione Neos nel tempo”, afferma il comunicato. “Sin dall’avvio, i team di glueglue e Neos hanno lavorato in modo integrato, con uno scambio continuo che ha permesso di calibrare ogni scelta sulle esigenze reali delle persone che useranno la piattaforma. Per glueglue, il progetto rappresenta una delle declinazioni più mature del proprio approccio: trasformare idee complesse in prodotti semplici e intuitivi, mettendo il design al servizio di obiettivi di business concreti. Per Neos, è un investimento coerente con un percorso più ampio di evoluzione degli strumenti di lavoro, in cui la qualità dell’esperienza quotidiana dei dipendenti è considerata parte integrante del modo in cui la compagnia costruisce valore, a bordo come a terra. Il rilascio della suite è previsto a maggio, con una roadmap che procederà per fasi e che vedrà il coinvolgimento progressivo di funzioni e team interni Neos. La collaborazione tra glueglue e Neos proseguirà per accompagnare l’evoluzione della piattaforma nel tempo”, conclude il comunicato.