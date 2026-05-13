FAST riceve in consegna il suo primo Tecnam P-Mentor

Tecnam annuncia che la Flight Academy of South Texas (FAST) ha ufficialmente ricevuto in consegna il suo primo Tecnam P-Mentor, portando nella regione la piattaforma di addestramento al volo più avanzata.

“Inaugurata a metà gennaio 2026, l’accademia sta registrando una rapida crescita con 20 studenti già iscritti e ha già in programma l’acquisizione di altri cinque P-Mentor per supportare questo slancio.

L’introduzione del Tecnam P-Mentor si allinea perfettamente con la missione di FAST. Fornendo la piattaforma più moderna disponibile nella zona, l’accademia garantisce agli studenti un addestramento su velivoli sicuri, efficienti e tecnologicamente avanzati, stabilendo un nuovo standard per la formazione della prossima generazione di aviatori nel Texas meridionale”, afferma Tecnam.

Fernanda Whitley, COO della Flight Academy of South Texas, ha sottolineato: “Mio padre ha fondato questa scuola per me, aspirante aviatrice, con l’obiettivo di ispirare più donne a intraprendere una carriera nel settore aeronautico. Lungo il percorso, si è reso conto che avevamo l’opportunità di aprire le porte non solo a me, ma a tutti i giovani della nostra comunità, permettendo loro di esplorare e avvicinarsi al mondo dell’aviazione”.

Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam, ha aggiunto: “Siamo incredibilmente orgogliosi di collaborare con la Flight Academy of South Texas. La loro missione di dare potere alla prossima generazione, in particolare alle giovani donne, rispecchia profondamente i nostri valori fondamentali in Tecnam. Il P-Mentor è stato progettato proprio per questo scopo: offrire un ambiente moderno, sicuro ed estremamente efficiente in cui gli studenti possano crescere e prosperare fin dal primo giorno. Vedere il nostro velivolo diventare il fondamento di un’accademia così stimolante e in rapida crescita è davvero un onore”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)