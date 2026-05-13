Qatar Airways riprende i voli per Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti

Qatar Airways continua a ripristinare la propria rete in Medio Oriente, con la ripresa di due voli passeggeri giornalieri per Abu Dhabi (AUH), capitale degli Emirati Arabi Uniti.

“La reintroduzione dei voli per Abu Dhabi, ora operativi, amplia le attività di Qatar Airways negli Emirati Arabi Uniti a tre destinazioni, oltre a Dubai (DXB) e Sharjah (SHJ).

Questo servizio segue il recente annuncio regionale di Qatar Airways relativo ai voli per Baghdad (BGW), Bassora (BSR) ed Erbil (EBL) in Iraq.

Qatar Airways ha inoltre ripreso i voli giornalieri per Bahrain (BAH), Damasco (DAM) e Kozhikode (CCJ), offrendo ai passeggeri maggiore flessibilità e una migliore connettività in tutta la regione e oltre”, afferma Qatar Airways.

“Sulla scia di questi progressi, Qatar Airways sta portando avanti con costanza il ripristino graduale del proprio newtork globale in sei continenti.

La compagnia aerea consiglia ai passeggeri di consultare regolarmente il sito web o l’app ufficiali e di assicurarsi che i propri dati di contatto siano corretti e aggiornati.

Si prega di notare che gli orari dei voli sono soggetti a modifiche o cancellazioni a causa di circostanze operative, normative, di sicurezza o di altro tipo al di fuori del nostro controllo”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)