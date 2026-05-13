Wizz Air celebra la consegna del suo 200° aeromobile della famiglia Airbus A320neo

Wizz Air annuncia l’arrivo del suo 200° aeromobile Airbus A321neo, un Airbus A321XLR: un momento storico che sottolinea la crescita dinamica della compagnia e il suo continuo impegno verso l’innovazione e l’efficienza in termini di intensità delle emissioni.

“Dalla presa in consegna del suo primo Airbus A321neo nel 2019, Wizz Air ha ampliato costantemente la propria flotta con uno degli aeromobili a corridoio singolo più avanzati ed efficienti al mondo. Negli ultimi sette anni, questo percorso ha trasformato le capacità operative della compagnia, consentendo una maggiore capacità e un comfort migliorato per i passeggeri.

Al completamento delle consegne in corso, la flotta neo di Wizz Air è destinata a comprendere 6 A320neo, 8 A321XLR e 186 A321neo.

Il design “big gauge” dell’A321neo, che offre un numero significativamente maggiore di posti rispetto agli aeromobili di precedente generazione, è stato centrale nel modello ultra-low-cost di Wizz Air. Massimizzando l’efficienza per volo, la compagnia continua a offrire opzioni di viaggio convenienti riducendo al contempo l’intensità delle emissioni.

Equipaggiato con motori Pratt & Whitney di nuova generazione, l’A321neo garantisce fino al 20% in meno di consumo di carburante e una riduzione delle emissioni di CO2 per posto rispetto ai modelli precedenti. Questa efficienza non solo supporta gli obiettivi di sostenibilità di Wizz Air, ma contribuisce anche a operazioni più silenziose, riducendo l’impatto acustico sulle comunità vicine agli aeroporti.

I passeggeri beneficiano direttamente della tecnologia avanzata e delle innovazioni in cabina dell’aeromobile. L’abitacolo più spazioso, l’ambiente più silenzioso e la migliore qualità dell’aria offrono un’esperienza di volo più confortevole e piacevole, rafforzando l’attenzione di Wizz Air verso la soddisfazione del cliente insieme all’eccellenza operativa”, afferma Wizz Air.

“Questo traguardo riflette il nostro costante impegno verso la crescita, l’innovazione e l’efficienza in termini di intensità delle emissioni”, ha dichiarato Owain Jones, Chief Corporate Officer di Wizz Air. “Dal nostro primo A321neo nel 2019 fino al 200° consegnato oggi, abbiamo costruito una delle flotte più giovani ed efficienti del settore. Non si tratta soltanto di celebrare dei numeri: è la dimostrazione concreta della nostra visione per il futuro del trasporto aereo. E non ci fermiamo qui: continuiamo a sviluppare la nostra flotta e puntiamo a operare una flotta interamente neo entro il 2029, migliorando ulteriormente l’esperienza dei passeggeri e riducendo ancora di più l’intensità delle nostre emissioni”.

“Guardando al futuro, Wizz Air prevede di proseguire il proprio ambizioso piano di espansione, con ulteriori aeromobili A321neo già ordinati. La compagnia resta focalizzata sull’impiego di tecnologie all’avanguardia per sostenere il proprio obiettivo net zero, aumentare l’efficienza ed espandere il proprio network in Europa e oltre.

Nel celebrare questo importante risultato, Wizz Air ribadisce il proprio impegno a offrire viaggi accessibili, confortevoli ed efficienti a 80 milioni di passeggeri quest’anno, proseguendo al contempo il suo straordinario percorso di crescita verso il futuro”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)