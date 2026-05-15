easyJet mette in vendita i voli per la primavera 2027: oltre 5,4 milioni di posti da e per l’Italia

easyJet apre le vendite per la primavera e l’inizio dell’estate 2027, con oltre 5,4 milioni di posti disponibili su quasi 30 mila voli da e per l’Italia per viaggiare tra il 22 marzo e il 13 giugno 2027: un’opportunità per iniziare a immaginare e pianificare in anticipo ponti primaverili e le prime fughe estive.

“Per permettere ai propri passeggeri di organizzare le vacanze con la massima serenità, easyJet rinnova la sua promessa “Prenota Senza Pensieri” con cui garantisce che le tariffe non subiranno alcun aumento dopo la prenotazione, proteggendo i viaggiatori dai rincari dei costi del carburante. Inoltre, nella remota eventualità in cui si rendesse necessario cancellare un volo per motivi indipendenti dalla volontà della compagnia, ai passeggeri sarà sempre garantito il rimborso o l’offerta di un volo alternativo”, afferma easyJet.

“Per chi non vede l’ora di anticipare l’estate, easyJet propone collegamenti verso il mare cristallino dell’Isola di Sal, nell’arcipelago di Capo Verde oppure verso il Mar Rosso, per scoprire la barriera corallina di Sharm el-Sheikh, Marsa Alam e il fascino millenario di Luxor, senza dimenticare le grandi destinazioni del Mediterraneo: dalle isole Baleari, con Palma de Maiorca e Ibiza, fino alle Canarie, tra Fuerteventura, Tenerife e Gran Canaria.

Chi è invece alla ricerca di paesaggi spettacolari e atmosfere fuori dall’ordinario può volare verso Reykjavik, in Islanda, per immergersi tra geyser, ghiacciai e natura incontaminata.

La stagione primaverile è anche il momento ideale per concedersi un city break europeo, tra cultura e lifestyle: dalle grandi capitali come Vienna, Bruxelles e Francoforte a città dal forte carattere come Bilbao, fino a mete sempre amate come Praga, Barcellona e Amsterdam, mentre Edimburgo conquista con il suo fascino nordico tra castelli e scenari suggestivi.

Non manca infine la possibilità di riscoprire l’Italia, con collegamenti verso il Sud da Milano Malpensa e Linate a Brindisi; oppure verso Palermo e Catania. Oltre alla Sardegna, raggiungibile tutto l’anno con voli per Cagliari da Milano Malpensa“, prosegue easyJet.

“I voli sono già prenotabili sul sito easyJet.com e tramite l’app mobile”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)