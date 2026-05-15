JetBlue presenta la livrea “Blueprint II” su un Airbus A220

JetBlue ha iniziato oggi i voli di linea con la livrea “Blueprint II”, una rivisitazione di una delle livree speciali più amate della compagnia aerea, ora presente su un nuovo Airbus A220.

“Introdotta per la prima volta nel 2017 su un Embraer E190, la livrea Blueprint originale si è subito distinta in tutta la flotta JetBlue per il suo fantasioso “see-through” design, che fondeva illustrazioni di oggetti di uso quotidiano con la struttura meccanica dell’aeromobile. Ispirata alle storie di membri dell’equipaggio e clienti, la livrea presentava elementi che spaziavano da fette di pizza a piante in vaso, catturando la gioia, la personalità e i momenti memorabili che definiscono il viaggio in un modo inconfondibilmente JetBlue. Ritirata nel 2024 nell’ambito della più ampia transizione della flotta JetBlue, la livrea è rimasta una delle preferite da clienti, membri dell’equipaggio e appassionati di aviazione.

Ora reinterpretata per l’Airbus A220, Blueprint II si basa sul concept originale con un’estetica più audace, maggiori dettagli e nuovi tocchi nascosti in tutto l’aeromobile. Il design aggiornato include una serie di icone che celebrano la rete, la storia e lo spirito di esplorazione di JetBlue, tra cui: l’amatissimo oversized teddy bear, ora seduto in un sedile dedicato; una corona in onore della prima destinazione europea di JetBlue, Londra; un sestante nel flight deck che richiama la storia della navigazione; pinne, maschera e boccaglio e un materassino da piscina che rimandano alle destinazioni di vacanza al caldo, cuore pulsante del network JetBlue.

Blueprint II include anche decine di “easter egg” nascosti nella livrea, offrendo a clienti e appassionati di aviazione nuovi dettagli da scoprire a ogni sguardo”, afferma JetBlue.

“Le livree dei nostri aeromobili sono un’importante espressione del marchio JetBlue e dell’umanità che caratterizza l’esperienza dei nostri clienti”, ha dichiarato Marty St. George, presidente di JetBlue. “Blueprint II rende omaggio a un design che i nostri clienti e membri dell’equipaggio apprezzano da anni, celebrando al contempo i viaggi personali, i ricordi e il senso di scoperta che continuano a plasmare l’esperienza JetBlue”.

“Con il ritiro della flotta Embraer E190 il 9 settembre 2025, JetBlue ha completato la transizione a una flotta interamente Airbus, incentrata sugli aeromobili di nuova generazione A220 e A320. Blueprint II prosegue la pluripremiata tradizione di JetBlue di utilizzare il design degli aeromobili come estensione del brand, creando livree che stimolano la curiosità, invitano alla scoperta e si connettono con i clienti in modi inaspettati.

Per maggiori informazioni sulle altre livree speciali di JetBlue, visitare il sito https://www.jetblue.com/flying-with-us/our-planes/special-liveries“, conclude JetBlue.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: JetBlue Airways)