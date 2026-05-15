ICAO: il viaggio verso Net-Zero richiede scelte difficili e impegni coraggiosi

L’ICAO informa: “Per decenni, l’aviazione civile è stata un motore di globalizzazione, prosperità e connessione umana. Eppure continua ad affrontare una prova decisiva: se riuscirà a decarbonizzare abbastanza rapidamente da rimanere al contempo redditizia e apprezzata in un’economia vincolata dai cambiamenti climatici. Mentre compagnie aeree, produttori, investitori e autorità di regolamentazione si riuniranno per i colloqui incentrati sul clima all’ICAO più avanti in questo mese, gli osservatori non si chiederanno “L’aviazione può decarbonizzare?”, ma piuttosto “La comunità globale farà le scelte difficili necessarie, al ritmo che la realtà impone?”.

Gli obiettivi del settore aeronautico, tra cui l’ambizione dell’ICAO di raggiungere emissioni nette zero di carbonio entro il 2050, sono ampiamente condivisi. Ma questa buona volontà deve ora spingere verso una drastica accelerazione nell’attuazione. I progressi compiuti in passato – miglioramenti incrementali in termini di efficienza, l’introduzione precoce di carburanti sostenibili per l’aviazione, modesti miglioramenti operativi – offrono un modello, ma la portata necessaria per una vera trasformazione è di gran lunga maggiore. Se la decarbonizzazione procede in modo frammentario, il settore rischia non solo di non raggiungere gli obiettivi climatici, ma anche di perdere la fiducia del pubblico”.

“Rimanere sulla strada giusta per una net-zero aviation richiederà un investimento sostenuto, pluridecennale e su scala globale. Negli ultimi anni si è effettivamente assistito a un’impennata di finanziamenti e ricerca, da sistemi di propulsione più efficienti alla digitalizzazione operativa e a nuovi investimenti nei SAF. Ora, le proiezioni mostrano che i soli SAF devono contribuire a oltre la metà della riduzione delle emissioni del settore, pertanto mobilitare capitali per energy production and supply chain infrastructure è ora una priorità particolarmente urgente.

In questo contesto, l’ICAO si impegna attivamente ad ampliare l’accesso ai finanziamenti attraverso nuove piattaforme come Finvest Hub, che collega gli sviluppatori di progetti a capitali istituzionali e privati, in particolare nelle regioni in cui l’accesso ai finanziamenti è stato limitato. I programmi di supporto dell’ICAO, come l’Assistance, Capacity-building and Training for Sustainable Aviation Fuels (ACT-SAF) e l’Assistance, Capacity-building and Training program volti ad aiutare gli Stati ad attuare misure per il raggiungimento del Long-Term Global Aspirational Goal (ACT-LTAG), stanno aiutando i Paesi a sviluppare le capacità, le basi politiche e le infrastrutture tecniche necessarie per partecipare pienamente alla transizione.

Anche standard coerenti e armonizzati sono fondamentali. I governi e gli organismi internazionali devono inviare segnali normativi chiari e coordinare gli standard in modo da sbloccare sia l’innovazione che i finanziamenti. L’ICAO ha risposto sviluppando e adottando una serie di standard globali per un’energia più pulita nel settore dell’aviazione, nonché nuovi standard ambientali più rigorosi per gli aeromobili stessi, fornendo la certezza normativa necessaria affinché l’industria e gli investitori possano agire su larga scala. I nostri criteri di sostenibilità e i sistemi di certificazione per i SAF contribuiscono a garantire che la rapida espansione non avvenga a scapito dell’integrità ambientale o della fiducia del mercato. Solo standard chiari creano la certezza normativa necessaria per investimenti massicci e a lungo termine in infrastrutture e innovazione”, prosegue l’ICAO.

“Oltre 150 Stati membri, che rappresentano oltre il 99% del traffico aereo globale, hanno già presentato piani d’azione nell’ambito del quadro di protezione ambientale dell’ICAO. Ma anche questo non basta.

A giugno, i delegati si riuniranno per l’ICAO Aviation Climate Week, il primo incontro di questo tipo da quando gli Stati hanno adottato all’unanimità gli obiettivi dell’ICAO per le emissioni di carbonio nell’ottobre dello scorso anno. Insieme a rappresentanti dell’industria, esperti tecnici e finanziatori, i governi avranno l’opportunità di aderire alle iniziative di sviluppo delle capacità dell’ICAO, partecipare a workshop tecnici per rafforzare il monitoraggio e la rendicontazione delle emissioni, interagire direttamente con l’Hub Finvest e stabilire nuove partnership o progetti pilota. Ciò significa che quanto accadrà durante la Climate Week potrebbe dettare il ritmo degli sforzi di decarbonizzazione dell’aviazione nei cruciali anni a venire.

La storia dell’aviazione è stata plasmata da momenti di presa di coscienza condivisa e da audaci innovazioni. Questo è uno di questi. Se l’industria e i governi sceglieranno con urgenza di cooperare in seno all’ICAO, un settore dell’aviazione a zero emissioni nette entro questa generazione sarà alla portata. In caso contrario, il settore potrebbe trovarsi bloccato da una realtà climatica da cui non potrà sfuggire”, conclude l’ICAO.

(Ufficio Stampa ICAO)