News Brevi – 15.05.2026

ENAC NELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA FAMIGLIA – L’Enac informa: “In occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, Enac rinnova il proprio impegno per una mobilità aerea sempre più accessibile, sicura e inclusiva, attenta alle esigenze di chi viaggia con bambini, anziani o persone con necessità specifiche. Attraverso le attività di vigilanza, la tutela dei diritti dei passeggeri e il costante monitoraggio della qualità dei servizi aeroportuali, Enac opera per favorire esperienze di viaggio confortevoli, orientate al benessere delle persone e capaci di soddisfare le esigenze di tutte le famiglie”.

ANA E LA JFA LANCIANO L’INIZIATIVA “TEAM BLUE” – ANA informa: “All Nippon Airways Co., Ltd. (ANA) e The Japan Football Association (JFA) hanno annunciato nuove iniziative volte a sostenere il Japan National Team in vista delle competizioni in Nord e Centro America. Nell’ambito del “TEAM BLUE” movement, ANA lancerà una serie di iniziative a bordo e premi pensati per avvicinare i tifosi alla squadra e creare entusiasmo sia in volo che a terra. Spinti dalla passione condivisa di connettere il Giappone con i tifosi di tutto il mondo, ANA e JFA continuano ad ampliare la loro partnership. Queste iniziative segnano il quarto anno della partnership tra ANA e JFA, avviata nel 2023. Dopo il successo della prima fase, da gennaio a marzo 2026, ANA lancerà la seconda edizione della campagna ANA BLUE SPIRIT. I passeggeri che viaggeranno sui voli operati da ANA Group durante il periodo della campagna potranno partecipare all’estrazione per vincere esclusivi premi del Japan National Team. Durante il servizio bevande a bordo dei voli domestici ANA, le bevande saranno servite in bicchieri di carta dal design speciale ispirato al Japan National Team. Per dimostrare il proprio supporto al Japan National Team durante il torneo, il personale di terra ANA presso Haneda Airport (HND) e Narita Airport (NRT) indosserà le maglie ufficiali Adidas del Japan National Team in alcune giornate di partita”.

DELTA SYNC WI-FI: CONNETTIVITA’ VELOCE DURANTE TUTTO IL VIAGGIO – Delta informa: “Se hai volato con Delta negli ultimi anni, è molto probabile che tu abbia già avuto modo di provare la pluripremiata piattaforma Delta Sync Wi-Fi. Dal 2023, Delta ha dotato oltre 1.200 aeromobili del veloce e gratuito Delta Sync Wi-Fi, presentato da T-Mobile, con oltre 160 milioni di sessioni clienti registrate dal lancio. La rete Wi-Fi di Delta copre gran parte del globo, con copertura sulle rotte transatlantiche verso Europa, America Latina e Africa, e copertura completa per le rotte transpacifiche disponibile a partire da quest’anno. Il Wi-Fi Delta Sync è pensato per i membri SkyMiles® e offre un’esperienza più personalizzata che rispecchia il modo in cui i membri interagiscono con Delta, sia in volo che al di fuori di esso. Accedendo gratuitamente, i membri possono consultare informazioni più pertinenti, inclusi dettagli sul volo, contenuti e offerte personalizzate (con nuove esperienze personalizzate aggiunte regolarmente). Inoltre, Delta Sync Seatback, la connected seatback experience che trasforma lo schermo di bordo in una smart TV simile a quella di casa, ora disponibile su 450 aeromobili, riunisce tutto in un unico posto con consigli personalizzati, aggiornamenti di viaggio in tempo reale e intrattenimento. I membri SkyMiles possono accedere al Wi-Fi Delta Sync, veloce e gratuito, su più dispositivi, semplificando lo streaming, la navigazione e la risposta alle e-mail su smartphone, laptop o tablet. I dati dimostrano che i clienti che utilizzano il Wi-Fi Delta Sync riportano una maggiore soddisfazione complessiva per i loro viaggi. Per accedere al Wi-Fi Delta Sync sul prossimo volo, è sufficiente connettere il dispositivo alla rete Wi-Fi Delta dopo la chiusura dei portelloni d’imbarco e aprire il browser. Verrai reindirizzato al portale Wi-Fi Delta Sync, dove i membri SkyMiles possono accedere e usufruire di una connessione Wi-Fi veloce e gratuita, oltre a contenuti di intrattenimento, offerte esclusive e ispirazione per i tuoi viaggi”. “L’impegno di Delta nel fornire connettività su tutta la sua rete vanta una lunga esperienza, con team che offrono scalabilità e affidabilità leader del settore su tutta la flotta. Abbinando la tecnologia giusta all’aeromobile giusto, Delta è in grado di espandere la copertura in modo efficiente, garantendo al contempo un’esperienza cliente più uniforme su tutta la flotta. A partire dal 2028, questa connettività includerà Amazon Leo: Delta inizierà a portare la connessione internet ad alta velocità e bassa latenza di Amazon Leo sui propri aeromobili, ampliando l’utilizzo di Amazon Web Services (AWS) già presente in tutte le sue operazioni. Questa tecnologia satellitare all’avanguardia, progettata per massimizzare le prestazioni e ridurre al minimo la manutenzione, offrirà esperienze digitali più veloci e personalizzate a bordo dei voli nazionali e internazionali di Delta, con una capacità di upload senza precedenti che consentirà una condivisione, uno streaming e molto altro ancora più rapidi”, conclude Delta.

LOCKHEED MARTIN: CONFERENZE CON I FORNITORI PER L’INCREMENTO DELLA PRODUZIONE – Lockheed Martin informa: “Oltre 150 fornitori di Lockheed Martin si sono riuniti a Dallas questa settimana per ascoltare direttamente i funzionari del DoW e partecipare a discussioni strategiche e collaborative su come l’industria possa lavorare al meglio, nell’ambito della prima Munitions Acceleration Supplier Conference. Tra i partecipanti figuravano fornitori di programmi che hanno annunciato significativi aumenti di produzione, tra cui PAC-3® MSE, THAAD e PrSM. La serie di conferenze proseguirà mensilmente, alternando incontri in presenza e virtuali, con il continuo investimento di Lockheed Martin e dei suoi fornitori nell’ambito della nuova Acquisition Transformation Strategy del DoW. Lockheed Martin sta investendo tra gli 8 e i 9 miliardi di dollari entro il 2030 e sta già utilizzando questi fondi per incrementare la produzione, ammodernare o costruire più di 20 stabilimenti negli Stati Uniti e investire nella supply chain esistente, sviluppando nuove fonti alternative per i componenti chiave necessari per raggiungere i ritmi accelerati di produzione”.

FAA: INVESTIMENTO PER AIR TRAFFIC CONTROL FACILITY UPGRADES NEGLI U.S. – La FAA informa: “L’U.S. Transportation Secretary Sean P. Duffy ha annunciato oggi un investimento da parte del Dipartimento di oltre 750 milioni di dollari per sostituire otto air traffic control towers and Terminal Radar Approach Controls (TRACON) con strutture nuove e all’avanguardia. Inoltre, la Federal Aviation Administration (FAA) sta fornendo 85,8 milioni di dollari per aggiornare le Federal Contract Towers (FCT) in 41 aeroporti in 24 stati”. “Questa amministrazione è concentrata sull’inaugurazione dell’età d’oro dei trasporti e investire nelle nostre vecchie air traffic control towers è fondamentale per tale missione”, ha affermato l’U.S. Transportation Secretary Sean P. Duffy. “Abbiamo bisogno di un sistema e di un’infrastruttura di supporto costruiti per il futuro, per attrarre i migliori talenti per la nostra air traffic control workforce”. “I nostri controllori sono i migliori al mondo e meritano di lavorare nelle strutture migliori e più moderne”, ha affermato il FAA Administrator, Bryan Bedford. “Questi investimenti sostituiranno le infrastrutture obsolete con torri e attrezzature moderne e all’avanguardia che rafforzeranno la sicurezza, miglioreranno l’affidabilità e supporteranno il futuro del National Airspace System”.

AMERICAN AIRLINES SI PREPARA AL PIU’ GRANDE FOOTBALL SCHEDULE – American Airlines informa: “Gli incontri sono stati definiti e American Airlines è pronta per la stagione con un programma completo di rotte per permettere ai tifosi di raggiungere direttamente la end zone. Quest’anno, la compagnia aerea aggiungerà un numero record di 23.000 posti extra per i tifosi, ampliando il suo già ricco programma autunnale che offre più posti di qualsiasi altra compagnia aerea negli Stati Uniti”. “American Airlines sa che i tifosi non vedono l’ora di scoprire quando le loro squadre del cuore scenderanno in campo, ed è per questo che stiamo lanciando un programma completo di voli per aiutarli a pianificare i viaggi autunnali”, ha dichiarato l’American Managing Director of Global Network Planning, Jason Reisinger. “Il 2026 si preannuncia un anno eccezionale per gli appassionati di sport e noi stiamo facendo la nostra parte preparandoci a trasportare più tifosi di football americano che mai quest’anno”. “Inoltre, viaggiando con partner come Qantas, British Airways, Iberia e GOL, i membri AAdvantage® non solo possono accumulare e riscattare miglia viaggiando con le nostre compagnie aeree partner, ma possono anche usufruire di vantaggi aggiuntivi come la selezione anticipata del posto e l’imbarco prioritario con i nostri vettori partner”, conclude American.

DELTA: TERZA EDIZIONE DEL GLOBAL VOLUNTEER MONTH – Delta informa: “La terza edizione annuale del Global Volunteer Month di Delta, che si tiene ad aprile, è diventata rapidamente un punto di riferimento per l’impegno del marchio a favore delle comunità. Per tutto il mese, dipendenti e membri SkyMiles hanno partecipato a eventi di volontariato con le organizzazioni non profit partner di Delta in tutto il mondo. Quest’anno, oltre 100 membri SkyMiles hanno partecipato a eventi di volontariato in tutto il paese, estendendo la missione oltre il personale Delta e coinvolgendo le persone che ci impegniamo a servire ogni giorno: i nostri clienti. Dal 2024, Delta ha mobilitato oltre 8.000 dipendenti in più di 40 città, collaborando con oltre 150 organizzazioni non profit e contribuendo con oltre 15.000 ore di servizio in tutto il mondo durante il Global Volunteer Month. Anche questo aprile non ha fatto eccezione, riunendo i dipendenti Delta nella loro missione condivisa di servire le comunità in cui vivono”. “Restituire qualcosa alle comunità che serviamo è una parte importante della missione di Delta di connettere il mondo”, ha dichiarato il CEO, Ed Bastian. “Non potrei essere più orgoglioso di come i nostri dipendenti si stiano impegnando, guidando con il cuore, vivendo i nostri valori e creando un impatto duraturo”.