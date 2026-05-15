Life Flight Network amplia la flotta Bell con tre nuovi Bell 407GXi

Bell Textron Inc., società di Textron Inc., ha annunciato l’ordine di tre ulteriori Bell 407GXi da parte di Life Flight Network, il più grande not-for-profit air medical program del paese, con la più ampia Bell HEMS fleet, composta da 35 velivoli Bell.

“Questi nuovi Bell 407GXi, pronti per la missione, si uniranno alla flotta per continuare a offrire interventi rapidi e un’assistenza medica d’emergenza eccezionale nella loro vasta area di servizio”, afferma Bell Textron.

“Da quasi cinquant’anni, Life Flight Network fornisce air medical care and transport in tutti gli stati occidentali e Bell è onorata di contribuire al supporto delle loro operazioni salvavita”, ha dichiarato Lane Evans, managing director, Bell. “Questi nuovi Bell 407GXi sottolineano l’affidabilità e le capacità che i nostri prodotti offrono a supporto delle operazioni salvavita, quando ogni minuto conta”.

Con una combined helicopter and fixed-wing fleet di circa 60 velivoli operanti nel Pacifico nord-occidentale, nella regione delle Montagne Rocciose e alle Hawaii, Life Flight Network fornisce assistenza e supporto di livello intensivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a ospedali, servizi di emergenza, polizia, servizi medici di emergenza e vigili del fuoco.

“Per Life Flight Network, ogni decisione relativa agli aeromobili si basa su un unico principio: la nostra capacità di raggiungere i pazienti più velocemente e fornire la migliore assistenza possibile”, ha dichiarato Ben Clayton, CEO di Life Flight Network. “Questi tre Bell 407GXi apportano affidabilità comprovata e prestazioni eccezionali alla nostra flotta e siamo orgogliosi di ampliare la nostra consolidata collaborazione con Bell a supporto di questa missione”.

“Il Bell 407GXi è progettato per soddisfare i rigorosi requisiti delle HEMS operations, offrendo velocità, affidabilità e avionica avanzata che migliorano la sicurezza nelle missioni critiche. Il Garmin G1000H NXi flight deck migliora la situational awareness e riduce il carico di lavoro del pilota. Le elevate engine performance e la manovrabilità fluida dell’elicottero garantiscono tempi di risposta rapidi, mentre la cabina spaziosa e configurabile offre alle équipe mediche lo spazio e l’accesso necessari per prestare assistenza ai pazienti in volo.

Grazie a oltre 290.000 ore di volo e alla comprovata rete di assistenza di Bell, il Bell 407GXi offre agli air medical providers come Life Flight Network una piattaforma in grado di effettuare trasporti salvavita in ambienti difficili in modo sicuro, affidabile ed efficace. Life Flight Network utilizza anche altre piattaforme Bell, come il Bell 429, per un totale di oltre 17.000 ore di volo nella sua flotta Bell“, conclude Bell Textron.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)