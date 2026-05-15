Etihad Airways: nuovo codeshare agreement con Uzbekistan Airways

Etihad Airways e Uzbekistan Airways hanno firmato un codeshare agreement che apre l’Asia centrale ai passeggeri globali di Etihad e collega i passeggeri di Uzbekistan Airways al servizio giornaliero di Etihad per Abu Dhabi. L’accordo entrerà in vigore il 15 maggio 2026, con i primi voli in codeshare disponibili a partire dal 9 agosto 2026.

“Grazie alla partnership, i passeggeri di Etihad potranno prenotare un unico biglietto sui voli Uzbekistan Airways da Tashkent verso otto destinazioni in Uzbekistan: Samarcanda, Urgench, Nukus, Termez, Fergana, Namangan, Andizhan e Bukhara, oltre a diverse destinazioni internazionali servite dalla rete di Uzbekistan Airways. A loro volta, i passeggeri di Uzbekistan Airways potranno raggiungere facilmente Abu Dhabi via Tashkent con il nuovo servizio giornaliero di Etihad, operativo a partire da quest’estate. Etihad e Uzbekistan Airways stanno inoltre sviluppando una partnership per i programmi frequent flyer Etihad Guest e UzAirPlus, che amplierà le opzioni di accumulo punti per i membri di entrambi i programmi.

L’Uzbekistan è uno dei mercati turistici incoming in più rapida crescita in Asia centrale. I viaggiatori sono attratti dal Silk Road heritage di Samarcanda e Bukhara, dalla cittadella medievale di Khiva e dagli ampi paesaggi del Karakalpakstan. L’accordo offre ai passeggeri di Etihad un unico collegamento per tutte queste destinazioni.

Tashkent è la città più grande dell’Asia centrale, una regione in cui i legami economici e culturali sono in rapida crescita. La nuova partnership rende l’Uzbekistan facilmente raggiungibile per i passeggeri di Etihad, offrendo al contempo ai viaggiatori di Uzbekistan Airways un accesso più ampio ai mercati internazionali tramite Abu Dhabi“, afferma Etihad Airways.

Arik De, Chief Revenue & Commercial Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “L’Uzbekistan è uno dei mercati più interessanti del nostro network in questo momento e questo accordo offre ai nostri passeggeri qualcosa che ci chiedevano da tempo: un facile accesso a otto città uzbeke con un unico biglietto, oltre a un collegamento diretto con la nostra splendida città di Abu Dhabi. Abbiamo trovato in Uzbekistan Airways un partner solido, una compagnia aerea in espansione e con una flotta in continua crescita, e non vediamo l’ora di consolidare ulteriormente questa collaborazione”.

Shukhrat Yadgarov, Deputy Chairman of the Board for Commerce and Tourism at Uzbekistan Airways JSC, ha dichiarato: “La partnership con Etihad Airways rappresenta un’altra pietra miliare strategica nella continua espansione del network internazionale di Uzbekistan Airways. Grazie a questo accordo di codeshare, i passeggeri della compagnia di bandiera potranno raggiungere una nuova destinazione all’interno del nostro portafoglio di rotte: Abu Dhabi. Il nuovo servizio andrà ad affiancare i nostri voli giornalieri esistenti tra Tashkent e Dubai, rafforzando ulteriormente i collegamenti aerei tra l’Uzbekistan e gli Emirati Arabi Uniti. Questa partnership unisce l’impegno condiviso di due compagnie aeree leader verso i più elevati standard di sicurezza, eccellenza del servizio, affidabilità operativa e ospitalità tradizionale. Siamo certi che questo accordo fungerà da solido ponte aereo tra le nostre nazioni e contribuirà in modo significativo all’ulteriore sviluppo del turismo, degli scambi culturali e delle relazioni commerciali”.

“Con l’aggiunta di Uzbekistan Airways, il network di partner di Etihad si estende ora a 46 codeshare e oltre 130 interline partners, il più ampio tra le compagnie aeree non appartenenti ad alleanze, offrendo ai passeggeri la possibilità di raggiungere oltre 350 destinazioni in tutto il mondo con biglietti unici o tariffe cumulative. Le prenotazioni sono disponibili da oggi su etihad.com e uzairways.com“, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)