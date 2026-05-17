Aeronautica Militare: Open Day al Comando Aeroporto di Milano Linate

Venerdì 15 e sabato 16 maggio 2026 l’Aeronautica Militare ha aperto le porte del Comando Aeroporto di Milano Linate per celebrare insieme i 101 anni dall’insediamento del primo Comando aeronautico nella città di Milano.

Presenti diversi aeromobili dell’Aeronautica Militare, tra cui un Eurofighter “Typhoon” del 37° Stormo, un Tornado IDS del 6° Stormo, un MB-339A PAN, un elicottero HH-139B del 15° stormo, un T-341A, un P-72A del 41° Stormo di Sigonella, un Piaggio P180 Avanti.

L’evento ha rappresentato un’occasione per conoscere le capacità operative della Forza Armata. I visitatori hanno potuto immergersi in un percorso che prevedeva, oltre alla mostra statica di aeromobili e mezzi militari, aree espositive tematiche, attività interattive, simulatori di volo e di meteorologia, stand informativi, oltre a spazi dedicati ai più piccoli e aree gastronomiche.

Ad accogliere il pubblico il personale di vari stormi dell’Aeronautica Militare, piloti, tecnici e specialisti che hanno descritto le caratteristiche degli assetti esposti e raccontato il proprio lavoro quotidiano.

Un appuntamento per condividere gli oltre 100 anni di storia che legano l’Aeronautica Militare alla città di Milano e al suo territorio.

Sulla nostra Pagina Facebook l’Album fotografico completo dell’evento a questo link.

(Redazione Md80.it – Photo Credits: Md80.it)