Austrian Airlines decolla con “Feels like Flying”

In vista del suo 70° anniversario nel 2027, Austrian Airlines presenta la sua rinnovata brand identity, segnando il prossimo passo nell’evoluzione del brand.
“Al centro di questa trasformazione ci sono la nuova brand platform, “Feels like Flying”, e la nuova “Austrian Touch” design strategy.
Austrian Airlines si posiziona attorno a ciò che i passeggeri provano realmente: connessione umana, facilità, calore e autentica ospitalità austriaca. L’ambizione della compagnia aerea è quella di diventare il punto di riferimento globale per esperienze di viaggio piacevoli e rilassanti”, afferma Austrian Airlines.
“Volare è molto più che semplicemente spostarsi da un punto A a un punto B. Ogni volo segna l’inizio di una storia personale: un ricongiungimento, un’avventura o un nuovo capitolo della vita. Sono proprio queste le emozioni che vogliamo che i nostri ospiti provino in modo ancora più intenso in futuro”, afferma Ingrid Gogl, Senior Director Brand & Communication, Austrian Airlines.
“Con “Feels like Flying”, Austrian Airlines crea un quadro emozionale per tutta la sua brand communication. La piattaforma rappresenta la sensazione di serenità e di apprezzamento che gli ospiti desiderano provare durante l’intero percorso del cliente, dal primo clic di prenotazione all’arrivo a destinazione.
Più che un radicale riavvio, il nuovo posizionamento rappresenta una coerente evoluzione del brand con un obiettivo chiaro: affermare Austrian Airlines come un international “love brand”. Dopotutto, la vera fedeltà al brand si crea quando atteggiamento, esperienza e comunicazione si fondono in modo autentico.
Nei prossimi mesi, Austrian Airlines introdurrà gradualmente la sua nuova “Austrian Touch” design strategy, in vista del 70° anniversario della compagnia aerea che si celebrerà il prossimo anno. Questo concept costituirà la base creativa per tutte le brand experiences future, dalle lounge e dagli interni delle cabine alle nuove uniformi e agli elementi del servizio a bordo.
Il design language evoluto combina l’iconico rosso di Austrian Airlines con ulteriori accenti come il bordeaux intenso e le vivaci tonalità del rosa, creando un brand world moderno ed emozionale. Le caratteristiche “hand-drawn lines”, ispirate ai flussi d’aria, diventeranno un elemento di design riconoscibile in numerosi punti di contatto, inclusi i nuovi amenity kits e la premium check-in area. Anche il nuovo carattere tipografico aziendale, “Austrian Sans”, entrerà a far parte della rinnovata identità visiva.
La national 360° brand campaign viene lanciata il 18 maggio e comprende TV, video digitali, social media, affissioni, pubblicità digitale, numerosi media channels e attivazioni presso Vienna International Airport“, prosegue Austrian Airlines.
“Per il lancio della campagna, ci concentriamo volutamente sullo storytelling emozionale. Le nostre ‘Austrian Original Stories’ raccontano storie vere di passeggeri e dipendenti: storie di incontri speciali, piccoli gesti e momenti toccanti durante il viaggio”, spiega Lisa Trillsam, Head of Brand Strategy & Design.
“Il launch film “OS 001” racconta la storia di una bambina che vola da sola con Austrian Airlines per la prima volta, accompagnata dal suo giocattolo preferito e da tanti gesti affettuosi durante il viaggio. La storia è basata su un’esperienza reale e segna l’inizio di molte altre “Austrian Original Stories” a venire.
Con la sua nuova brand identity, Austrian Airlines sottolinea la sua ambizione non solo di connettere le persone, ma anche di rendere il viaggio un’esperienza emotivamente significativa, attraverso calore, qualità e un unico Austrian sense of ease”, conclude Austrian Airlines.
(Ufficio Stampa Austrian Airlines)