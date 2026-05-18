SWISS amplia il suo network in India con il nuovo volo diretto Bengaluru-Zurigo

Swiss International Air Lines annuncia l’avvio di nuovi voli diretti tra Bengaluru e Zurigo, che rafforzeranno ulteriormente i collegamenti tra la Svizzera e il principale polo tecnologico e dell’innovazione dell’India.

“Il nuovo servizio sarà operativo cinque volte a settimana a partire da ottobre 2026, offrendo ai clienti un collegamento agevole tra l’India meridionale e l’hub globale di SWISS a Zurigo, con coincidenze in Europa e Nord America attraverso il network di Lufthansa Group.

Bengaluru diventa l’ultima destinazione di SWISS in India e riflette il costante impegno della compagnia aerea nell’espandere la propria presenza in mercati in crescita strategicamente importanti. La nuova rotta è pensata per soddisfare la forte domanda da parte di viaggiatori d’affari, del settore tecnologico, di clienti del segmento premium leisure e della crescente diaspora indiana in Europa e nel resto del mondo”, afferma Lufthansa Group.

Kevin Markette, Senior Director – Regional Sales South Asia, Lufthansa Group, afferma: “L’India rimane un mercato strategicamente importante per Lufthansa Group e siamo lieti di dare il benvenuto a Swiss International Air Lines a Bengaluru, uno dei principali hub mondiali per la tecnologia e l’innovazione. Essendo il terzo Lufthansa Group gateway per questa città, dopo Francoforte e Monaco, questo nuovo servizio SWISS migliora significativamente la connettività per i viaggiatori provenienti dall’India meridionale. I clienti possono ora godere di una Swiss travel experience di altissimo livello, inclusa la First Class su ogni volo, combinata con un accesso agevole all’Europa e al Nord America tramite il nostro hub di Zurigo”.

I passeggeri che viaggiano su questa nuova rotta potranno usufruire del pluripremiato servizio di bordo SWISS in First, Business and Economy Class, che include lounge premium, cucina svizzera di alta qualità e comodi collegamenti con l’aeroporto di Zurigo.

Girish Nair, Chief Operating Officer, Bangalore International Airport Limited, sottolinea: “L’introduzione del servizio diretto BLR-ZRH di SWISS rappresenta una forte conferma della maturità del mercato e del potenziale a lungo termine che Bengaluru continua a dimostrare. Questo collegamento senza scali risponde alla crescente domanda di viaggi d’affari e di piacere, collegando la Silicon Valley indiana con una delle principali capitali finanziarie globali. Supportato dal BLR Airport domestic network, che comprende 78 destinazioni, il nuovo servizio consentirà inoltre trasferimenti efficienti con un unico biglietto per i passeggeri tra le città di secondo e terzo livello in India”.

“Il nuovo servizio SWISS per Bengaluru rafforza il più ampio impegno di Lufthansa Group nel mercato indiano, dove il Gruppo continua ad ampliare la connettività e la scelta per i clienti attraverso il suo portafoglio di compagnie aeree, offrendo oltre 70 voli settimanali nell’orario invernale 2026.

I biglietti per la nuova rotta Zurigo-Bengaluru sono disponibili per l’acquisto a partire da oggi su swiss.com e tramite le agenzie di viaggio partner”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)