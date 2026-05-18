Condor lancia il nuovo Cargo Express Product

Condor amplia ulteriormente il suo cargo portfolio: con effetto immediato, il nuovo “Express” product consente un trasporto ancora più rapido ed efficiente di highly time-critical freight, su tutta la rete di rotte Condor.

“Il servizio è pensato principalmente per spedizioni in cui tempi di transito brevi sono essenziali per mantenere attive le catene di produzione, evitare interruzioni e consegnare le merci ai clienti finali nei tempi previsti. I clienti beneficiano di tempi limite di consegna significativamente ridotti, disponibilità di capacità garantita e trasporto prioritario su tutta la rete Condor. Il servizio è completato da un processo di prenotazione completamente digitale e senza intoppi, con conferma immediata, che offre ai clienti trasparenza e affidabilità nella pianificazione”, afferma Condor.

“Velocità e affidabilità sono essenziali nell’air cargo business. Con il nostro nuovo “Express” product, offriamo ai clienti con spedizioni urgenti una soluzione eccellente per trasportare le merci in modo rapido e affidabile su tutta la nostra rete. Allo stesso tempo, i processi digitali e la massima attenzione al cliente rimangono al centro del nostro approccio, con l’obiettivo di fornire ai clienti di Condor Cargo un’esperienza di prenotazione efficiente, trasparente e senza intoppi, parte integrante del moderno cargo management”, sottolinea Thilo Schäfer, Director Cargo at Condor.

“Condor Cargo offre air freight capacity nel belly hold di tutti i Condor passenger flights, collegando numerose destinazioni in Europa, Nord America, Caraibi, Africa e Asia. Oltre al general cargo, vengono trasportati anche prodotti farmaceutici e merci deperibili. Con il nuovo “Express” product, Condor amplia specificamente il proprio cargo service portfolio e risponde alla crescente domanda di soluzioni di spedizione efficienti, puntuali e affidabili.

Ulteriori informazioni sul Condor Cargo network, products and cargo capacity bookings sono disponibili su tutte le principali piattaforme di prenotazione e online sul sito di Condor Cargo“, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)