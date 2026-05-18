Ryanair: utile in crescita del 40% nel FY26

Ryanair informa: “Ryanair Holdings plc ha annunciato un record full-year (FY26) Profit After Tax (PAT) di 2,26 miliardi di euro (pre-exceptional), in crescita del 40% rispetto al PAT di 1,61 miliardi di euro registrato nell’anno precedente.

Il traffico è cresciuto del 4% a 208,4 milioni di passeggeri, nonostante i delivery delays per 29 B-8200 aircraft”.

Michael O’Leary, CEO, Ryanair Group, ha dichiarato: “I ricavi del Gruppo sono aumentati dell’11% a 15,54 miliardi di euro. Gli scheduled revenue sono cresciuti del 14% a 10,56 miliardi di euro, grazie a un aumento del traffico del 4% e a tariffe superiori del 10% (recuperando il calo tariffario del 7% registrato lo scorso anno). Gli ancillary revenues sono aumentati del 6% a 4,99 miliardi di euro (24 euro per passeggero). I costi operativi (pre-exceptional) sono aumentati del 6% a 13,09 miliardi di euro (+1% per passeggero). Con la consegna di tutti i 210 B-8200 “Gamechanger”, gli altri ricavi sono diminuiti a causa di un significativo calo dei compensi per i ritardi di consegna nel FY26″.

“Il conflitto in Medio Oriente ha creato incertezza economica e non sappiamo ancora quando lo Stretto di Hormuz riaprirà. Nonostante ciò, l’Europa rimane relativamente ben rifornita di jet fuel, con volumi significativi provenienti dall’Africa occidentale, dalle Americhe e dalla Norvegia. I global jet-fuel spot prices, tuttavia, sono schizzati a oltre 150 dollari al barile e si prevede che rimarranno elevati rispetto ai livelli pre-conflitto per alcuni mesi. La conservative jet-fuel hedging strategy di Ryanair (l’80% del jet fuel per il FY27 è coperto a circa 67 dollari al barile, fino ad aprile 2027) proteggerà gli utili del Gruppo nell’attuale mercato petrolifero molto volatile e amplierà il vantaggio di costo rispetto ai concorrenti europei per il resto del FY27.

Il nostro bilancio è solido, con un rating di credito BBB+ (sia Fitch che S&P) e una flotta di 620 aeromobili B737 non gravati da vincoli. Al 31 marzo, la liquidità lorda era pari a 3,6 miliardi di euro. La liquidità è ulteriormente rafforzata dalla linea di credito revolving del Gruppo, che ha circa 1 miliardo di euro non utilizzato. La liquidità netta è pari a 2,1 miliardi di euro, il che consente al Gruppo di rimborsare la prossima settimana l’ultimo prestito obbligazionario da 1,2 miliardi di euro, rendendo di fatto il nostro gruppo privo di debiti.

Durante l’esercizio 2026, abbiamo acquistato (e annullato) circa il 2% del capitale azionario emesso (oltre 20 milioni di azioni) e abbiamo ora ritirato circa il 38% del capitale azionario emesso di Ryanair dal 2008. In linea con la nostra politica di allocazione del capitale, un dividendo finale di 0,195 euro per azione sarà pagabile a settembre (previa approvazione dell’Assemblea Generale degli Azionisti)”, prosegue Michael O’Leary.

“La flotta del Gruppo a fine anno, composta da 647 aeromobili (inclusi tutti i 210 Gamechanger), dovrebbe consentire una crescita del traffico del 4%, raggiungendo circa 216 milioni di passeggeri quest’anno (FY27). Boeing prevede la certificazione del MAX-10 alla fine dell’estate 2026 e ha confermato la consegna dei primi 15 MAX-10 a Ryanair nella primavera del 2027 (in linea con le date contrattuali), con 300 di questi aeromobili a basso consumo di carburante (20% di carburante in meno e 20% di posti a sedere in più) previsti entro marzo 2034.

Sulla scia dell’accordo dello scorso anno per l’acquisto di 30 nuovi motori CFM LEAP-1B, nel quarto trimestre Ryanair ha stipulato un multi-year engine material services agreement per acquisire CFM parts (sia CFM56-7B che LEAP-1B) a supporto del progetto del Gruppo per la realizzazione di due engine shop (MRO) che porteranno tutta la manutenzione dei motori di Ryanair all’interno dell’azienda. Il primo di questi MRO shops dovrebbe essere operativo all’inizio del 2029 e prevediamo di individuare a breve la prima sede. Il nostro secondo MRO shop dovrebbe essere operativo all’inizio degli anni 2030. Una volta realizzati, questi due MRO shops amplieranno ulteriormente il vantaggio in termini di costi di manutenzione.

La domanda (nonostante l’attuale conflitto in Medio Oriente) rimane robusta, anche se la finestra di prenotazione è più vicina rispetto allo scorso anno. Ryanair ha in vendita 130 nuove rotte S.26 (comprese le nuove basi a Rabat, Tirana e Trapani). La nostra scarsa crescita di capacità il FY27 è destinata a quelle regioni e aeroporti che hanno tagliato le tasse sull’aviazione e stanno incentivando la crescita del traffico (come Albania, Italia, Marocco, Slovacchia e Svezia) mentre trasferiamo voli e rotte lontano da mercati non competitivi ad alta tassazione. I vincoli di capacità del settore, combinati con il nostro crescente vantaggio in termini di costi, il solido bilancio, il portafoglio ordini di aeromobili a basso consumo di carburante e la resilienza operativa leader del settore, riteniamo faciliteranno la crescita redditizia di Ryanair fino a oltre 300 milioni di passeggeri all’anno entro il FY34″, continua Michael O’Leary .

“Questa primavera il Board ha avviato le discussioni con Michael O’Leary su un’estensione del suo contratto con il Gruppo (attualmente scade nel 2028) fino all’aprile 2032. Queste discussioni si sono quasi concluse e il dialogo con i maggiori azionisti istituzionali del Gruppo inizierà nei prossimi giorni.

I nostri significativi investimenti in nuove tecnologie e resilienza operativa, insieme agli ambiziosi impegni SAF, posizionano Ryanair come una delle compagnie aeree più efficienti dal punto di vista ambientale in Europa. Durante il FY26 abbiamo preso in consegna 34 nuovi Gamechanger e 30 nuovi motori LEAP-1B di riserva, accelerando al contempo il retrofit delle winglets al 75% della nostra flotta di B737NG (1,5% di consumo di carburante in meno e 6% di rumore in meno)”, prosegue Michael O’Leary.

“Prevediamo che il traffico nel FY27 aumenterà del 4% raggiungendo 216 milioni di passeggeri. Mentre l’80% del nostro fabbisogno di Jet fuel nel FY27 è coperto, il prezzo del nostro 20% non coperto è aumentato a causa del conflitto in Medio Oriente.

Si prevede che quest’anno le tasse aumenteranno di ulteriori 300 milioni di euro, arrivando a circa 1,4 miliardi di euro, il che renderà i viaggi aerei nell’UE ancora meno competitivi. Con l’aumento dei costi di manutenzione e alcuni significativi aumenti salariali dell’equipaggio concordati nell’ambito dei CLA pluriennali recentemente negoziati, se i prezzi del carburante non coperti rimarranno agli attuali livelli elevati, i costi unitari nel FY27 potrebbero aumentare di una percentuale a una cifra.

Ad oggi, la domanda di viaggi per la S.26 rimane solida, anche se le prenotazioni sono più vicine rispetto allo scorso anno, riducendo la visibilità. Nelle ultime settimane i prezzi sono leggermente diminuiti in risposta all’incertezza economica causata dall’aumento dei prezzi del petrolio, dal timore di una carenza di carburante e dal rischio che l’inflazione abbia un impatto negativo sulla spesa dei consumatori. Come sempre, Ryanair perseguirà la sua “load-active/yield passive” strategy per favorire la crescita del traffico, l’ancillary revenue e la riduzione dei costi unitari. Con visibilità pari a zero sull’H2 e una significativa volatilità del prezzo del carburante, è troppo presto per fornire indicazioni significative sugli utili per il FY27 in questo momento.

Il risultato finale del FY27 rimane fortemente esposto a sviluppi esterni avversi, come l’escalation dei conflitti, rischi di carenza di approvvigionamento di carburante, prezzi più alti per un periodo più lungo sul nostro 20% senza copertura, shock macroeconomici, scioperi e cattiva gestione dei controllori di volo europei. Ci auguriamo di essere in grado di fornire agli azionisti un quadro più chiaro sui prezzi del primo semestre e sui costi del carburante durante la pubblicazione dei risultati del primo trimestre a fine luglio”, conclude Michael O’Leary, CEO, Ryanair Group.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)