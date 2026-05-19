IATA: una maggiore implementazione degli Standard, GSE moderni e digitalizzazione saranno elementi chiave per il ground handling

IATA ha chiesto una maggiore implementazione degli standard globali, una transizione verso ground support equipment (GSE) modernizzati e una maggiore digitalizzazione nel ground handling sector. Ciò contribuirà a rendere il ground handling più sicuro, efficiente, sostenibile e resiliente. IATA ha lanciato questo appello in occasione della 38th IATA Ground Handling Conference (IGHC), inaugurata oggi al Cairo e ospitata da EgyptAir.

“Il ground handling è spesso invisibile ai passeggeri, ma quando qualcosa va storto, tutti se ne accorgono. Un bagaglio in ritardo, un aereo danneggiato, un errore di carico o un’interruzione del turnaround possono durare pochi minuti, ma le conseguenze possono ripercuotersi sull’intera rete. Una maggiore applicazione degli standard, equipaggiamenti più intelligenti e la digitalizzazione sono i principi fondamentali che renderanno le operazioni a terra più sicure, efficienti, sostenibili e resilienti”, ha affermato Monika Mejstrikova, IATA’s Director Ground Operations.

“Gli ultimi ground handling safety data mostrano progressi: nel 2025 non si sono registrati fatal ground handling accidents e solo un grave infortunio su quasi 40 milioni di voli. Gli standard globali sono il fondamento di operazioni a terra sicure ed efficienti. Per le compagnie aeree e i ground handling service providers (GHSPs), i punti di riferimento chiave sono lo IATA Ground Operations Manual (IGOM) e l’Airport Handling Manual (AHM).

IATA ha invitato il settore ad accelerare l’implementazione, ridurre le variazioni non necessarie e utilizzare maggiormente i programmi di audit, come lo IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO), per rafforzare la disciplina operativa”, afferma IATA.

“Gli aircraft ground damage rappresentano uno dei rischi operativi e finanziari più persistenti nel ground handling, con oltre 29.000 aircraft ground damage events segnalati nel 2025. Se non riduciamo la frequenza di questi incidenti, i costi si moltiplicheranno con la crescita del settore. Ma la modernizzazione non riguarda solo la sicurezza delle attrezzature, bensì anche la loro pulizia. La tecnologia può essere d’aiuto su entrambi i fronti. Due transizioni in atto sono quelle verso enhanced GSE and electric GSE”, ha proseguito Mejstrikova.

“Per supportare la transizione verso enhanced GSE (GSE dotate di tecnologia anticollisione), IATA ha lanciato l’Enhanced GSE Recognition Program nel 2024. Da allora, IATA ha ricevuto oltre 450 candidature, convalidato 187 stazioni e riconosciuto 75 stazioni per la riduzione del rischio operativo.

I maggiori vantaggi nella decarbonizzazione dell’aviazione deriveranno dal modo in cui gli aeromobili vengono alimentati, in particolare attraverso i SAF. Ma anche le opportunità a terra sono significative. I GSE elettrici possono ridurre le emissioni durante le operazioni di turnaround dal 35% al 52%, a seconda del mix di attrezzature e della fonte di energia elettrica. IATA ha recentemente pubblicato delle linee guida pratiche per aeroporti e operatori di assistenza a terra che stanno passando da fuel-powered a electric fleets.

Inoltre, dati frammentati, processi manuali e informazioni ritardate rimangono ostacoli importanti per un’assistenza a terra più sicura ed efficiente”, prosegue IATA.

“Troppi processi di assistenza a terra si basano ancora su sistemi scollegati, input manuali e informazioni ritardate. Queste lacune nei dati creano opportunità per errori, bagagli smarriti, aerei caricati in modo errato e rischi identificati troppo tardi. Dati migliori offrono agli operatori la visibilità di cui hanno bisogno per prendere decisioni più rapide ed efficaci”, ha proseguito Mejstrikova.

“IATA ha evidenziato tre aree in cui la digitalizzazione può offrire vantaggi operativi concreti: baggage, aircraft loading, de-icing/anti-icing”, conclude IATA.

L’Egitto si prepara a una forte crescita del settore aeronautico

IATA informa: “IATA ha presentato dati che mostrano le solide prospettive di crescita del settore aeronautico egiziano e ha auspicato una continua collaborazione tra governo e industria per garantire che la crescita futura sia supportata da infrastrutture efficienti in termini di costi, da una regolamentazione allineata a livello globale e da progressi in materia di sostenibilità.

Le previsioni a lungo termine della IATA sul traffico passeggeri in Egitto mostrano che nello scenario intermedio, si prevede una crescita della domanda del 3,4% annuo dal 2024 al 2050. Questo colloca l’Egitto al di sopra del tasso di crescita medio globale (3,1%) su un orizzonte temporale di lungo periodo. Nello scenario più ottimistico, si prevede una crescita della domanda del 3,8% annuo”.

“L’Egitto ha un forte potenziale di crescita nel settore dell’aviazione, che può sostenere la prosperità. L’opportunità è chiara: maggiore connettività, più posti di lavoro, più scambi commerciali e più turismo. Le compagnie aeree stanno investendo per la crescita e il quadro normativo deve stare al passo. Ciò significa infrastrutture efficienti ed economicamente vantaggiose, una regolamentazione che segua gli standard globali e politiche che garantiscano la sostenibilità del settore. La IATA sta collaborando con il governo egiziano e i partner del settore per garantire che l’aviazione possa esprimere appieno il suo valore economico e sociale”, ha dichiarato Nick Careen, IATA’s Senior Vice President Operations, Safety and Security.

“Mentre l’Egitto investe e collabora allo sviluppo di infrastrutture aeroportuali e di servizi di navigazione aerea, inclusi importanti progetti di sviluppo presso Cairo International Airport, Alexandria International Airport and Sphinx International Airport, IATA sollecita una consultazione tempestiva e significativa con gli airline users. Ciò contribuirà a garantire che gli investimenti infrastrutturali siano guidati dalla domanda, economicamente vantaggiosi e in linea con le migliori pratiche globali. L’obiettivo è fornire la capacità necessaria in modo sicuro ed efficiente, senza imporre oneri finanziari inutili alle compagnie aeree e ai passeggeri.

IATA accoglie con favore la collaborazione in corso per la revisione della normativa egiziana sui diritti dei passeggeri. Questa revisione rappresenta un’opportunità per attingere all’esperienza globale, allinearsi alle migliori pratiche internazionali, evitare oneri normativi non necessari e ottenere i migliori risultati per i passeggeri e le compagnie aeree che li servono.

IATA incoraggia la continua collaborazione tra governo e industria per creare un quadro normativo adeguato per lo sviluppo dei SAF, che supporti gli investimenti, sia in linea con gli standard di sostenibilità riconosciuti a livello internazionale e consenta ai SAF di diventare commercialmente redditizi e scalabili. È incoraggiante notare che il Ministero dell’Aviazione Civile egiziano ha ribadito il suo impegno a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette di carbonio nel settore aeronautico entro il 2050, promuovendo i piani per la produzione di SAF e sostenendo l’ambizione dell’Egitto di diventare un hub regionale per l’aviazione a basse emissioni di carbonio”, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)