Japan Airlines sceglie GE Aerospace per l’avionics systems support della flotta Boeing 787

Japan Airlines (JAL) ha firmato un 10-year maintenance and overhaul agreement per l’avionics systems support della sua flotta Boeing 787. L’accordo è stato firmato presso la sede di GE Aerospace a Brisbane, Australia.

“In base a questo accordo, la sede di GE Aerospace a Brisbane fornirà repair and stock support services for avionics systems sulla Boeing 787 fleet operata da Japan Airlines e dalle sue controllate. Program management and material support saranno gestiti da GE Aerospace a Singapore, sfruttando ulteriormente le capacità regionali dell’azienda a supporto delle operazioni di Japan Airlines.

GE Aerospace è l’original equipment manufacturer (OEM) del Boeing 787 Common Core System e dei relativi avionics systems oggetto dell’accordo”, afferma GE Aerospace.

“Attraverso questa collaborazione con GE Aerospace, ci impegniamo a migliorare la qualità dei componenti e, soprattutto, a garantire la continua sicurezza delle nostre operazioni di volo. Non vediamo l’ora di rafforzare ulteriormente la nostra partnership con GE Aerospace, esplorando nuove opportunità di crescita e innovazione in futuro”, ha dichiarato Yuta Kawaguchi, Executive Officer, Vice President, Material & Component Services, JAL Engineering. “In qualità di OEM di diversi sistemi avionici del Boeing 787, GE Aerospace apporta una profonda competenza tecnica e capacità di supporto integrate che ci aiuteranno a mantenere elevati standard di sicurezza, qualità e servizio per i nostri clienti”.

“Aprire un nuovo capitolo di attività per rafforzare il nostro rapporto di lunga data con Japan Airlines è un momento da celebrare, e questo accordo è significativo per diversi motivi”, ha affermato Matt Burns, General Manager Avionics, GE Aerospace. “È il nostro primo avionics systems customer support agreement firmato con un cliente giapponese. Ciò dimostra le nostre esclusive capacità regionali nel fornire avionics repair, stock services and program management affidabili e senza interruzioni ai clienti che operano nel mercato aeronautico in più rapida crescita al mondo”.

“Japan Airlines è una delle principali compagnie aeree internazionali al mondo, con una flotta di 117 wide-body aircraft, tra cui 53 Boeing 787, equipaggiati con motori GEnx-1B di GE Aerospace“, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)