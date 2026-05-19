L’Aeronautica Militare protagonista a “Space Meetings Veneto 2026”

L’Aeronautica Militare è stata tra i protagonisti di “Space Meetings Veneto 2026”, l’importante kermesse svoltasi a Venezia dall’11 al 13 maggio. La partecipazione della Forza Armata alla manifestazione ha confermato la crescente rilevanza dello Spazio come dominio operativo strategico, sempre più centrale per la sicurezza nazionale, la resilienza del Paese e lo sviluppo di tecnologie ad alto contenuto innovativo.

L’evento, ospitato al Terminal 103 del Venice Terminal Passeggeri, ha riunito istituzioni, imprese, centri di ricerca, agenzie spaziali e investitori. Il fitto programma di conferenze, panel tematici, incontri B2B e attività di networking ha messo in relazione tutti gli attori della filiera – dall’upstream al downstream – favorendo collaborazioni e nuove opportunità di sviluppo industriale.

Proprio in questo scenario, la presenza dell’Aeronautica Militare ha assunto un valore centrale. Grazie all’esperienza maturata sul campo, la Forza Armata ha evidenziato come lo Spazio non possa più essere considerato un mero ambiente di supporto alle operazioni, ma un vero e proprio dominio nel quale osservare, proteggere e, se necessario, operare direttamente. Un approccio strutturato e consapevole, reso necessario da un contesto internazionale caratterizzato da una competizione sempre più intensa sul piano tecnologico e informativo.

La partecipazione del Generale di Squadra Aerea Maurizio Cantiello e del Colonnello Walter Villadei, astronauta, ha permesso di ribadire questa visione all’interno del panel “Space as Critical Infrastructure: Policy, Sovereignty and Strategic Autonomy”. In questa sede, l’Aeronautica Militare ha riaffermato il proprio ruolo di lead service e force provider nel comparto spaziale della Difesa. Una funzione che richiede visione strategica, aggiornamento continuo e una forte integrazione con il “Sistema Paese”, trasformando la presenza a Venezia in un’importante occasione di confronto con l’industria, l’accademia e i molti giovani che guardano al settore per il proprio futuro professionale.

Grande interesse ha riscosso anche lo stand istituzionale della Forza Armata, dove sono state presentate le principali capacità nel comparto. Tra queste, spiccano la Space Situational Awareness (la capacità di monitorare e interpretare il contesto orbitale) e le attività legate allo Space Weather, fondamentali per comprendere l’impatto delle condizioni spaziali su satelliti, comunicazioni e infrastrutture critiche.

In particolare, il pubblico ha potuto apprezzare una dimostrazione pratica del software ISOC (sviluppato dal Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico), che consente di visualizzare i satelliti in orbita e verificarne quotidianamente lo stato operativo. Un esempio concreto di sorveglianza spaziale che si inserisce nel quadro di sinergia tra Forza Armata, università e industria.

Con oltre 250 espositori provenienti da 26 Paesi, Space Meetings Veneto si è confermato un appuntamento di primo piano per l’intero sistema produttivo italiano. Tra i focus di questa edizione 2026 ha trovato spazio anche l’agritech, ambito in cui i dati e le tecnologie spaziali offrono applicazioni concrete per la gestione delle risorse, il monitoraggio agricolo e l’adattamento ai cambiamenti climatici, rappresentando una delle frontiere più interessanti della Space Economy.

La manifestazione veneziana è stata, in sintesi, il punto d’incontro ideale tra visione strategica e applicazione pratica. In questo contesto l’Aeronautica Militare si proietta verso il futuro, non solo come presidio istituzionale, ma come attore trainante di uno Spazio che non è più una dimensione lontana, ma una realtà che incide direttamente sulla sicurezza, sull’economia e sulla competitività dell’intera nazione.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)