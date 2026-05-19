News Brevi – 19.05.2026

GE AEROSPACE COMPLETA I DESIGN STUDIES DI UN HYPERSONIC RAMJET CON LA GENERATIVE AI – GE Aerospace informa: “Segnando l’inizio di una nuova era nel commercial and military jet engine design, un team di top AI researchers presso il GE Aerospace Research Center nello Stato di New York ha dimostrato con successo una nuova generative AI-powered app, in grado di produrre un preliminary design layout per un hypersonic ramjet engine in pochi secondi, soddisfacendo tutti i requisiti. I nuovi sviluppi nell’AI generativa stanno avanzando a una velocità senza precedenti. Con l’accelerazione dei nuovi sviluppi, GE Aerospace si impegna a tenere il passo, mettendo a disposizione degli ingegneri nuovi strumenti e funzionalità”. Joe Vinciquerra, General Manager and Senior Executive Director, GE Aerospace Research, afferma: “Utilizzando strumenti di AI generativa possiamo ridurre significativamente i tempi del ciclo di progettazione, consentendoci di essere più rapidi nei test e, in definitiva, più rapidi nella commercializzazione del prodotto finale, migliore e più collaudato. Gli engineering design studies di un hypersonic ramjet utilizzando la generative sono una straordinaria dimostrazione del potenziale dell’AI di rivoluzionare il processo di progettazione”. “Vinciquerra ha inoltre sottolineato che i ricercatori di GE Aerospace stanno ampliando l’applicazione della loro innovativa app di progettazione basata sull’AI generativa per accelerare lo sviluppo di commercial jet engine technologies attraverso il programma CFM International RISE. Il programma RISE sta sviluppando una serie di tecnologie, come l’open fan architecture per next generation narrowbody engines. Nell’ambito di un hypersonic ramjet design proof of concept, i ricercatori di GE Aerospace sono stati in grado di considerare simultaneamente molteplici condizioni e scenari di volo che un cliente in genere descrive per definire il proprio progetto. L’utilizzo della GE Aerospace generative AI app consente agli ingegneri di ridurre i tempi di questa fase iniziale di studio progettuale da settimane o mesi a pochi secondi al giorno, ottenendo un risultato simile”, prosegue GE Aerospace. “GE Aerospace punta tutto sull’AI”, ha concluso Vinciquerra. “L’utilizzo dell’AI generativa per progettare un hypersonic speed ramjet è un ottimo esempio di come stiamo unendo la scienza dell’AI a decenni di know-how consolidato per plasmare il futuro delle commercial and military jet engine technologies”.

ATLAS AMPLIA LA COPERTURA DELL’API LCC (LOW-COST CARRIER) CON UNA PARTNERSHIP DIRETTA CON WIZZ AIR – Wizz Air informa: “Atlas (atlaslovestravel.com) amplia significativamente le opportunità per i Travel Seller nell’Europa Centrale e Orientale (CEE), in Medio Oriente e Nord Africa (MENA) grazie a un accordo di partnership per la distribuzione diretta con Wizz Air, una delle maggiori compagnie aeree ultra-low-cost (ULCC) d’Europa. La partnership rafforza l’ecosistema intelligente di retailing LCC di Atlas, aggiungendo uno dei vettori low-cost più rilevanti del panorama europeo mentre l’azienda travel tech, basata su API, prosegue la propria espansione globale. L’accordo consente un accesso API diretto, affidabile e orientato al retail alla rete di Wizz Air, composta da 185 destinazioni in 45 Paesi tra Europa e altre aree internazionali. Al lancio saranno inoltre disponibili funzionalità ancillari, tra cui la selezione del posto durante il flusso di prenotazione, il bagaglio da stiva e il bagaglio a mano abbinato all’imbarco prioritario. Per Wizz Air, la partnership apre nuove opportunità distributive, preservando al contempo il controllo, la qualità del servizio e l’esperienza cliente che rappresentano elementi centrali della visione retail della compagnia aerea”. “Il futuro della distribuzione LCC non riguarda semplicemente l’aggiunta di nuovi contenuti, ma la capacità di rendere tali contenuti più intelligenti, affidabili e facili da commercializzare. Questa partnership con Wizz Air rappresenta un ulteriore passo avanti nell’aiutare i Travel Seller a sbloccare nuove opportunità di crescita attraverso capacità di retailing più solide e un accesso più scalabile a contenuti aerei ad alta domanda”, ha dichiarato Clive Ashmore Butler, Chief Operating Officer (COO) di Atlas. “Attraverso la partnership con Atlas, stiamo ampliando l’accesso al network di Wizz Air e rafforzando le modalità di distribuzione dei nostri contenuti all’interno dell’ecosistema globale del travel”, ha dichiarato Silvia Mosquera, Commercial Officer di Wizz Air. “Consentendo ai Travel Seller connessi ad Atlas di accedere alle tariffe e ai servizi ancillari di Wizz Air tramite una connessione API diretta e retail-ready, supportiamo un modello distributivo più affidabile, scalabile e orientato al cliente. Questa collaborazione contribuisce a offrire maggiore scelta, flessibilità e convenienza ai viaggiatori del nostro network in continua crescita”. “La partnership tra Atlas e Wizz Air riflette la continua evoluzione dell’ecosistema di retailing LCC, accompagnando il settore oltre i modelli di accesso frammentati verso una distribuzione sostenibile, basata su partnership strategiche e progettata per una crescita di lungo periodo. Per i Travel Seller, ciò significa molto più di un semplice ampliamento dell’accesso alle tariffe. Significa maggiore affidabilità, capacità di servicing più evolute, migliori opportunità di retailing dei servizi ancillari e una più elevata fiducia nella qualità e nella continuità dei contenuti offerti, in un contesto in cui le compagnie aeree attribuiscono sempre più importanza all’integrità del retail e all’esperienza cliente lungo tutti i canali distributivi”, conclude Wizz Air.

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSA L’ESERCITAZIONE CBRN “BRAVE BEDUIN” – Dal 2 al 7 maggio, presso la città di Skive, in Danimarca, si è svolta la Brave Beduin 2026, esercitazione multinazionale CBRN che ha visto la partecipazione di numerosi assetti militari provenienti da diciannove Paesi membri della NATO. Tra i partecipanti figuravano anche l’Esercito Italiano, la Marina Militare e l’Aeronautica Militare, presente con le proprie componenti specializzate nella difesa CBRN e alla quale è stata affidata la lead dell’attività. L’esercitazione, sviluppata in uno scenario complesso e ad alta intensità operativa, ha simulato situazioni di crisi caratterizzate da contaminazione CBRN, richiedendo una risposta coordinata tra le diverse unità e componenti delle Forze Armate coinvolte. Gli assetti partecipanti hanno operato in un contesto altamente realistico, testando procedure di rilevamento, decontaminazione e gestione delle emergenze, nonché la capacità di operare efficacemente in ambienti contaminati. Particolare rilievo è stato attribuito all’integrazione tra le diverse componenti interforze. L’approccio joint e multinazionale, ha rappresentato uno degli elementi cardine dell’attività addestrativa, consentendo di rafforzare l’interoperabilità tra i vari contingenti e di standardizzare le procedure operative secondo i protocolli NATO. Lo svolgimento di esercitazioni di questo tipo si conferma essenziale per garantire una risposta efficace alle minacce emergenti, sempre più ibride e imprevedibili, favorendo la condivisione delle esperienze e il costante affinamento delle capacità comuni necessarie ad affrontare scenari complessi. Al termine dell’esercitazione, la Rappresentanza Italiana si è aggiudicata il premio “Best Performance White Cell” per l’anno 2026, riconoscimento attribuito annualmente alla Nazione che si distingue per la corretta applicazione delle procedure, per i rapporti di collaborazione instaurati con gli altri contingenti e, soprattutto, per aver contribuito a rendere più realistici gli scenari simulati. La BB26 conferma il costante impegno della NATO nel mantenere elevati standard di prontezza operativa e nel promuovere la cooperazione tra le Forze Armate dei Paesi membri nel delicato settore della difesa CBRN, in un contesto internazionale in continua evoluzione (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES CELEBRA L’EID AL ADHA A BORDO E NELLE LOUNGE – Emirates informa: “Per celebrare l’Eid Al Adha dal 26 al 29 maggio e onorare la sua ricca tradizione, Emirates offrirà sapori regionali, dessert festivi e world-class entertainment su rotte selezionate, riunendo i passeggeri per celebrare una delle occasioni più significative del calendario islamico. In tutte le classi di cabina su voli selezionati, i passeggeri Emirates potranno gustare uno speciale Eid menu ispirato alle cucine regionali e ai sapori tradizionali. In First Class, i passeggeri potranno assaporare piatti come machbous di agnello, gamberi morbian, madfoon di agnello e beef foga brasata con spezie emiratine. I dessert includono torta nammoura al pistacchio e cioccolato, torta mousse al cioccolato bianco e rahash e baklava calda alle noci. In Business Class e Premium Economy, i piatti festivi includono agnello chermoula, pollo alla griglia e altro ancora, insieme a dessert ispirati ai sapori mediorientali. In Economy Class, i passeggeri potranno gustare piatti classici come pollo kabsa, agnello ouzi, daoud basha e beef sajiyeh, seguiti da dessert come torta al pistacchio e torta al caffè. Nell’ambito delle celebrazioni dell’Eid, Emirates offrirà anche speciali omaggi gastronomici a bordo. I passeggeri di First Class riceveranno blondie all’arancia e cheesecake ai datteri, mentre i passeggeri di Business Class e Premium Economy potranno gustare torta all’arancia con rosa e pistacchio, oltre a torta ai datteri e noci. Ai passeggeri che viaggiano a bordo dell’iconico Emirates A380 verrà inoltre offerta una selezione di dolci, tra cui baklava assortiti, maamoul al pistacchio, cheesecake al melograno, brownie al sesamo e profiterole con loomi e fragole, per tutta la durata delle celebrazioni. Come segno di ospitalità emiratina, nella onboard lounge saranno offerti anche caffè e datteri tradizionali degli Emirati”. “Dal 27 al 29 maggio, nelle lounge Emirates di Gedda e del Cairo, i clienti possono continuare i festeggiamenti con una selezione di piatti e dessert regionali. Durante l’Eid al-Adha, i clienti Emirates possono esplorare fino a 6.500 canali di intrattenimento on-demand sul ice, oltre a più di 70 canali TV arabi e popolari serie doppiate in arabo. I clienti possono inoltre accedere a film di Hollywood con sottotitoli in arabo, classici e opere teatrali arabe, oltre 500 canali di musica araba, podcast e audiolibri”, conclude Emirates.

AIR FRANCE-KLM RINNOVA IL SUO IMPEGNO PER L’INCLUSIONE – Air France-KLM informa: “In occasione dell’International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia, che si celebra il 17 maggio, Air France-KLM Group ribadisce il suo impegno per la diversità e l’inclusione. Le sue compagnie aeree, Air France, HOP! e Transavia, hanno concretizzato questo impegno attraverso iniziative dedicate, tra cui voli speciali ed eventi speciali organizzati durante tutta la giornata. Questa giornata è un momento chiave per riaffermare i valori del Gruppo e mettere in luce le iniziative concrete intraprese a sostegno dei diritti e dell’inclusione delle persone LGBT+. Quest’anno, le compagnie aeree del Gruppo si sono mobilitate attraverso 7 “Rainbow” flights, simboli del loro sostegno all’inclusione e alla lotta contro la discriminazione. Il 15 maggio, Air France ha operato tre voli, di cui due tra Parigi-Charles de Gaulle e Città del Messico e uno tra Parigi-Charles de Gaulle e Tolosa. Il 17 maggio, HOP! ha partecipato all’iniziativa con un volo tra Parigi-Charles de Gaulle e Ibiza. Transavia, invece, ha operato tre voli tra Parigi-Orly e Praga (Repubblica Ceca), Nantes (Francia) e Rodi (Grecia), e Lione e Palma di Maiorca (Spagna). L’organizzazione dei voli Air France per Città del Messico è stata uno dei momenti salienti di questa edizione 2026. La cerimonia, tenutasi presso la sede di Air France, ha riunito numerose personalità istituzionali e associative: Blanca Jiménez Cisneros, Mexican Ambassador to France; Jean-Marc Berthon, Ambassador for LGBT+ Rights to the President of the Republic; Éric Martineau, Member of Parliament and Chair of the Committee for LGBT+ Rights at the National Assembly, così come Catherine Tripon and Myriam Bougey-Trubert, representatives of the association L’Autre Cercle e dipendenti dell’Air France Flight Operations and Human Resources departments. La sequenza è proseguita con un imbarco caratterizzato dalla mobilitazione del personale di terra, dalla distribuzione di nastri arcobaleno ai passeggeri e da annunci dedicati. All’arrivo a Città del Messico, l’iniziativa si è estesa con diversi momenti di benvenuto, tra cui una foto di gruppo con l’equipaggio e la presenza a bordo del volo AF0178 di Delphine Borione, ambasciatrice di Francia in Messico”. “Promuovere un ambiente di lavoro rispettoso è al centro dell’approccio del Gruppo e si riflette in iniziative di sensibilizzazione e nel supporto attivo alle reti interne per l’inclusione del personale LGBT+, come Personn’Ailes, l’associazione dei dipendenti LGBT+ di Air France con oltre 25 anni di attività. La compagnia aerea ha inoltre formalizzato questo impegno firmando, nel 2019, l’LGBT+ Commitment Charte dell’associazione L’Autre Cercle, che lotta contro la discriminazione basata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere sul luogo di lavoro. Questo impegno è globale e si manifesta durante tutto l’anno in tutte le compagnie aeree del Gruppo, come dimostra la partnership ufficiale di KLM con World Pride 2026. Coinvolgendo il personale di terra, gli equipaggi e i passeggeri in un messaggio di apertura, rispetto e solidarietà, Air France-KLM e le sue compagnie aeree riaffermano costantemente la loro dedizione alla diversità e all’inclusione”, conclude Air France-KLM.

L’EASA PUBBLICA LE EASY ACCESS RULES FOR NORMAL-CATEGORY AEROPLANES (CS-23) – L’EASA informa: “L’EASA ha pubblicato le updated Easy Access Rules for Normal-Category Aeroplanes (CS-23 Amendment 6 and AMC & GM to CS-23 Issue 5) – Revisione di maggio 2026. Questa pubblicazione incorpora la ED Decision ED Decision 2026/003/R con l’obiettivo di garantire che AMC e GM per CS-23 riflettano gli ultimi sviluppi tecnologici e le pratiche di certificazione per normal category aeroplanes e migliorino l’armonizzazione con la FAA. Il documento è generato tramite la piattaforma eRules e verrà aggiornato regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al suo contenuto”.

LEONARDO: AVVIO DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE – Leonardo informa: “Leonardo comunica, anche ai sensi dell’art. 144-bis comma 3 del Regolamento Emittenti, l’avvio nei prossimi giorni del programma di acquisto azioni proprie, in esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 7 maggio 2026 e nei termini già comunicati al mercato. Si rammenta che il programma, autorizzato per un quantitativo massimo di n. 2.000.000 azioni ordinarie Leonardo (pari a circa lo 0,345% del capitale sociale) e per un periodo massimo di diciotto mesi a far data dalla suddetta delibera, è destinato al servizio delle esigenze connesse ai correnti Piani di Incentivazione a Lungo Termine e di Azionariato Diffuso, nonché di eventuali altri piani di azionariato. Le operazioni avverranno con le modalità e nei limiti di cui alla citata delibera. I dettagli delle operazioni effettuate formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini e con le modalità di cui alla disciplina applicabile. La Società detiene attualmente n. 1.160.829 azioni proprie, pari allo 0,200% circa del capitale sociale”.

KLM: I VIAGGIATORI OLANDESI TEMONO CHE L’AUMENTO DELLA AIR TRAVEL TAX RENDERA’ INACCESSIBILI I VOLI AEREI – KLM informa: “Due terzi dei viaggiatori olandesi temono che i viaggi aerei dai Paesi Bassi diventeranno troppo costosi se la air travel tax continuerà ad aumentare. Inoltre, il 71% ritiene che i viaggi aerei debbano rimanere accessibili anche alle persone a basso reddito. Questi risultati provengono da un sondaggio rappresentativo condotto da Markteffect su oltre 1.000 persone nei Paesi Bassi. I risultati hanno spinto l’ANVR a lanciare la campagna “gelijkevliegtaks.eu” (equal air travel tax) insieme a TUI, Corendon, Transavia e KLM. Il settore mira a richiamare l’attenzione sul forte aumento delle Dutch air travel taxes, che dal 2027 diventeranno le più alte dell’Unione Europea. L’ANVR, che rappresenta le travel companies nei Paesi Bassi, afferma che i viaggi a prezzi accessibili sono sempre più sotto pressione a causa del continuo aumento delle air travel taxes”. “Per molte persone, le vacanze annuali rappresentano un momento importante per rilassarsi e trascorrere del tempo insieme”, ha dichiarato l’ANVR director, Frank Radstake. “Allo stesso tempo, i costi sono in aumento. Entro il 2027, la Dutch air travel tax for long haul flights passerà da circa 30 euro a 72 euro a biglietto, con un incremento del 140%. Ciò rappresenta un onere finanziario significativo per i viaggiatori, soprattutto rispetto ai paesi limitrofi”. “Le preoccupazioni non si limitano ai viaggiatori frequenti. Anche i viaggiatori olandesi che volano solo una o poche volte all’anno affermano che ulteriori aumenti delle air travel taxes influenzeranno i loro piani di viaggio. Quasi due terzi degli intervistati prevedono che volare diventerà troppo costoso per il viaggiatore olandese medio se le tasse continueranno ad aumentare il prossimo anno. Secondo l’ANVR, rendere il settore dell’aviazione più sostenibile è essenziale, ma queste misure devono essere efficaci e coordinate a livello europeo. Le ampie differenze nelle politiche fiscali nazionali svantaggiano principalmente i viaggiatori olandesi. La differenza può diventare sostanziale. Dal 2027, una famiglia di quattro persone in viaggio dai Paesi Bassi alla Turchia potrebbe pagare più di 190 euro solo di air travel taxes. In Belgio, la stessa famiglia spenderebbe circa 40 euro per un viaggio comparabile. Molti viaggiatori olandesi percepiscono anche una crescente disuguaglianza rispetto ai paesi limitrofi”, prosegue KLM. “Dal 2027, i Paesi Bassi avranno la air travel tax più alta dell’UE”, ha aggiunto Radstake. “Di conseguenza, i viaggiatori olandesi pagheranno molto di più per voli comparabili rispetto a chi parte da aeroporti appena oltre confine. Questa differenza non è sempre percepibile dal consumatore, ma i costi aggiuntivi possono accumularsi rapidamente per singoli e famiglie”. Marjan Rintel, KLM CEO, ha dichiarato: “Sosteniamo la campagna gelijkevliegtaks.eu perché i viaggiatori potrebbero presto trovarsi ad affrontare aumenti delle air travel tax del 60% o addirittura del 140%. Le famiglie potrebbero finire per pagare centinaia di euro in più solo di Dutch air travel taxes. Con la aviation tax più alta dell’UE a partire dal 2027, i viaggiatori olandesi saranno duramente colpiti finanziariamente o sceglieranno di partire da aeroporti oltre confine. Questo non giova al clima e, se viaggiatori e aziende se ne vanno, le destinazioni scompariranno. Questi piani dovrebbero essere riconsiderati e le Dutch air travel taxes dovrebbero essere riportate in linea con quelle dei paesi vicini”.

UNITED: VIAGGI ESTIVI IN CRESCITA – United informa: “Un’estate ricca di eventi globali sta dando una spinta ai viaggi aerei, con United Airlines che registra aumenti a doppia cifra della domanda verso destinazioni legate a momenti irripetibili: da un’eclissi solare totale in Europa a partite di calcio internazionali e grandi tour mondiali di concerti. Si prevede che oltre 53 milioni di persone voleranno con United quest’estate, da giugno ad agosto, circa 3 milioni in più rispetto all’anno scorso, e molte si dirigeranno verso destinazioni legate a eventi unici e imperdibili. L’astroturismo è in forte crescita, con prenotazioni aumentate di oltre il 50% per Santiago de Compostela, Bilbao, Palma di Maiorca, Madrid e Barcellona, in Spagna, così come per Reykjavík, in Islanda, e Nuuk, in Groenlandia, in vista dell’eclissi solare totale del 12 agosto. United vola verso 35 destinazioni che si trovano lungo il percorso dell’eclissi, tra cui Bilbao, Palma di Maiorca e Reykjavík, che si trovano nella fascia di totalità. I tifosi di tutto il mondo si stanno preparando per un’estate entusiasmante, in cui potranno riunirsi e tifare per la propria nazionale. United sta registrando un aumento complessivo di quasi il 20% delle prenotazioni verso le città nordamericane che ospiteranno importanti partite di calcio internazionali da giovedì 11 giugno a domenica 27 giugno, tra cui Città del Messico, Guadalajara, Toronto e Los Angeles. Gli hub di United a Houston (IAH) e Chicago (ORD) offrono voli diretti per tutte le città ospitanti. I viaggiatori statunitensi si stanno dirigendo all’estero per cogliere l’occasione d’oro di vedere dal vivo il loro musicista preferito. Le prenotazioni per Amsterdam sono leggermente aumentate rispetto allo scorso anno, sia nel periodo precedente che durante la serie di concerti tra il 16 maggio e il 5 giugno, con un incremento di oltre il 10% per venerdì 5 giugno, giorno dell’ultimo spettacolo. United sta inoltre registrando un aumento su base annua delle prenotazioni per Londra rispetto allo scorso anno, nei giorni precedenti i concerti, in particolare a fine luglio, dove le prenotazioni sono aumentate di circa il 10% nei giorni che precedono gli spettacoli dal 26 al 30 luglio”. “Che i viaggiatori volino per assistere a un’eclissi solare, tifare per la propria squadra o vedere dal vivo il loro artista preferito, il nostro obiettivo è offrire opzioni di volo convenienti e un’esperienza di viaggio senza intoppi, rendendo facile per loro raggiungere qualsiasi destinazione nel mondo”, ha dichiarato Patrick Quayle, Senior Vice President, Global Network Planning and Alliances. “Con la più ampia rete di rotte globali – e il maggior numero di voli transatlantici e transpacifici – colleghiamo i clienti ai momenti più importanti di quest’estate”. “L’inizio non ufficiale dell’estate – il weekend del Memorial Day – si preannuncia come uno dei periodi di viaggio più intensi della stagione, con United che prevede circa 3,9 milioni di passeggeri tra il 21 e il 27 maggio, ovvero circa 575.000 passeggeri al giorno su circa 5.000 voli giornalieri. Si tratta di circa 270.000 passeggeri in più rispetto allo scorso anno. United sta ottimizzando l’esperienza di viaggio a bordo per i passeggeri quest’estate, con funzionalità come: expanded seatback entertainment, Starlink Wi-Fi, più opzioni di ristorazione a bordo con prodotti freschi, più spazio per i bagagli a mano grazie alle cappelliere più grandi disponibili sulla maggior parte dei mainline airplanes. L’app United, pluripremiata, offre funzionalità utili per i passeggeri in coincidenza, come indicazioni personalizzate passo passo per i gate di transito, tempi di percorrenza stimati e aggiornamenti in tempo reale sui voli”, conclude United.

ROLLS-ROYCE: I MOTORI MTU LEADER NELLA PROPULSIONE DEI TUGS – Rolls-Royce informa: “I motori MTU di Rolls-Royce alimentano tugs in tutto il mondo da 20 anni e si sono affermati come marchio di fiducia in questo settore esigente. Nel 2025, Rolls-Royce ha registrato il suo anno di maggior successo in questo segmento, con i dati di vendita più alti di sempre, e l’azienda sta continuando su questa strada anche nel 2026, avendo già venduto propulsion systems per 17 tugs. Oltre 500 motori MTU sono attualmente in servizio su tugs in tutto il mondo, erogando complessivamente circa 1.000 megawatt di potenza alle vie navigabili”. “Il nostro continuo sviluppo del portafoglio prodotti, adattato alle esigenze delle operazioni portuali, ha dimostrato la sua validità. Grazie alle elevate prestazioni, all’efficienza e all’affidabilità, i motori MTU supportano la produttività delle compagnie di navigazione, che si trovano ad affrontare crescenti pressioni sui costi, normative più severe in materia di emissioni ed efficienza, nonché elevate esigenze di disponibilità e affidabilità operativa”, ha spiegato Andreas Görtz, President of the Mobile & Sustainable Business Unit at Rolls-Royce Power Systems. All’International Tug & Salvage Convention 2026, Rolls-Royce presenterà le sue più recenti tecnologie MTU per tugs.

GE AEROSPACE: CONTRATTO PER PROSEGUIRE LO SVILUPPO DEL GE426 ENGINE PER AUTONOMOUS COLLABORATIVE PLATFORM – GE Aerospace informa: “GE Aerospace si è aggiudicata un contratto con l’U.S. Air Foce per completare la preliminary design review (PDR) del suo nuovo motore GE426 a supporto dell’Air Force medium thrust class Autonomous Collaborative Platform (ACP). Il GE426 è un sistema di propulsione di nuova generazione progettato specificamente per medium-thrust-class ACP mission, offrendo le prestazioni, l’economicità e la producibilità richieste per uncrewed, autonomous combat aircraft. Questo contratto si basa sulla comprovata capacità di GE Aerospace di progettare, produrre e testare rapidamente motori di piccole dimensioni. Nell’agosto 2025, GE Aerospace ha completato con successo la concept design review del GE426, convalidando l’architettura del motore e portandone avanti la progettazione. In base a questo contratto, GE Aerospace perfezionerà il prototipo del motore GE426 attraverso la preliminary design review e perfezionerà ulteriormente le capacità del sistema, la producibilità e i costi, garantendo al contempo la conformità ai requisiti dell’Air Force per la medium-thrust-class ACP fleet”. “Abbiamo dimostrato di poter passare rapidamente dal concetto alla dimostrazione del motore con il GEK800, e ora il nostro obiettivo è applicare questo processo al GE426 per garantire che offra le prestazioni, l’economicità e la prontezza operativa di cui le forze armate hanno bisogno”, ha dichiarato Steve “Doogie” Russell, Vice President and General Manager of Edison Works at GE Aerospace. “GE Aerospace continua a investire in motori piccoli ed economici che possono essere prodotti su larga scala per alimentare autonomous combat platforms, collaborative combat aircraft e altre applicazioni avanzate. Questo portafoglio in continua espansione comprende anche i motori GEK800 e GEK1500, sviluppati in collaborazione con Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Insieme, questi programmi rafforzano l’impegno di GE Aerospace nel fornire soluzioni di propulsione economiche, adattabili e ad alte prestazioni, in linea con i concetti operativi in continua evoluzione dell’Air Force. L’iniziativa Autonomous Collaborative Platforms (ACP) dell’Air Force Research Laboratory si concentra sullo sviluppo di piattaforme autonome avanzate che consentono ai sistemi senza equipaggio di operare insieme come una squadra coordinata a fianco di velivoli con equipaggio. Sfruttando tecniche di produzione avanzate, strumenti di ingegneria digitale e oltre 100 anni di esperienza nel settore della propulsione, GE Aerospace sta accelerando lo sviluppo di motori progettati specificamente per soddisfare i requisiti unici di prestazioni, convenienza e scalabilità delle autonomous combat platforms”, conclude GE Aerospace.

FAA: NUOVO PROGRAMMA PER STANDARDIZZARE LA FORMAZIONE DEI CONTROLLORI DI VOLO – La FAA informa: “La Federal Aviation Administration (FAA) sta lanciando un programma pilota per la transizione di alcune high-activity federal contract towers, attualmente gestite da personale del settore privato che opera secondo gli standard di sicurezza della FAA, a FAA-owned towers. La supervisione diretta della FAA standardizzerà la formazione e rafforzerà il bacino di controllori del traffico aereo, preservando al contempo la sicurezza nello spazio aereo. Le prime due torri candidate selezionate per il programma pilota sono il Bozeman Yellowstone International Airport in Montana e il Mesa Gateway Airport in Arizona. I controllori di volo qualificati, che operano con contratti esterni, passeranno, insieme alla loro struttura, a una torre di controllo gestita e formata dalla FAA”. “Questo è un ulteriore passo per aggiungere controllori del traffico aereo qualificati al nostro personale e garantire la sicurezza e l’efficienza del nostro National Airspace System”, afferma il FAA Administrator, Bryan Bedford. “Con la continua crescita della domanda di traffico aereo, questo programma contribuirà a garantire che la FAA disponga del personale esperto necessario per gestire le complesse operazioni in queste torri”. “La FAA stima che saranno necessari dai 29 ai 44 mesi per completare con successo il programma pilota. I risultati del programma pilota contribuiranno a orientare le future decisioni sull’eventuale estensione dell’iniziativa”, conclude la FAA.

AMERICAN AIRLINES E MIAMI HEAT ANNUNCIANO UNA ESTENSIONE DELLA SPONSORIZZAZIONE – American informa: “American Airlines e Miami HEAT hanno annunciato oggi un’estensione pluriennale della sponsorizzazione, con American che continuerà ad essere la compagnia aerea ufficiale del Miami HEAT. In qualità di compagnia aerea con sede a Miami e principale porta d’ingresso del Paese verso l’America Latina e i Caraibi, American sta continuando il suo investimento a lungo termine nella città attraverso la rinnovata partnership, che include esperienze per i fan, nonché promozione nell’arena delle partite di basket durante tutta la stagione presso il Kaseya Center”. “Miami HEAT e il nostro hub di American Airlines a Miami sono cresciuti in tandem per quasi 40 anni, svolgendo un ruolo chiave nel trasformare Miami nella fiorente città globale che è oggi”, ha affermato Juan Carlos Liscano, American’s Vice President of MIA Operations. “Fin dall’inizio, questa partnership ha incarnato il cuore e l’impegno per l’eccellenza che attraversano profondamente la comunità di Miami, e siamo orgogliosi di continuare a ispirare e connettere i fan come compagnie aeree ufficiali dei Miami HEAT”.

SAAB RICEVE UN ORDINE PER IL GIRAFFE 1X – Saab informa: “Saab e Scania France hanno firmato congiuntamente un contratto con la direction générale de l’Armement per la fornitura di radar Giraffe 1X e lo sviluppo di una soluzione con veicoli tattici Scania per le French Armed Forces. Il contratto prevede la fornitura di 17 radar Giraffe 1X per le Forze Armate francesi. Un radar Giraffe 1X sarà utilizzato per scopi di test e valutazione, mentre 16 radar Giraffe 1X saranno installati sul telaio Scania V3P, un veicolo tattico sviluppato da Scania France e dalla sua divisione SPAD (Scania Public and Defense) ad Angers, in Francia. Il contratto include anche la fornitura di pezzi di ricambio, la formazione e l’assistenza. Saab e Scania France hanno unito le proprie risorse e creato un consorzio congiunto per tutta la durata del contratto. Le consegne dei radar avverranno tra il 2026 e il 2027”. “Siamo orgogliosi di collaborare con Scania France a questo importante contratto, con l’obiettivo di modernizzare le very short-range air defence capabilities per le French Armed Forces”, afferma Carl-Johan Bergholm, head of Saab business area Surveillance.

SAAB ANNUNCIA IL NUOVO SIRIUS COMPACT R-ESM PER FIXED APPICATIONS – Saab informa: “Saab annuncia il lancio di Sirius Compact L24R, un fixed panel passive Electronic Warfare (EW) sensor for strategic national security applications. Saab ha presentato Sirius Compact L24R, l’ultimo arrivato nella famiglia di sensori Sirius Compact R ESM, al simposio AOC EW Europe di Helsinki. Progettato per l’installazione fissa su pali o infrastrutture esistenti, Sirius Compact L24R rileva, traccia, classifica e localizza le emissioni radar di minacce quali fighter aircraft, surveillance radars and surface vessels”. “Il nuovo sensore Sirius Compact L24R rappresenta un’importante estensione dell’attuale tactical Sirius Compact R-ESM portfolio, con un sensore progettato specificamente per la sorveglianza continua da postazioni fisse, offrendo un’ampia copertura strategica”, ha dichiarato Carl-Johan Bergholm, head of Saab’s business area Surveillance.