ITA Airways, SEA e Comieco insieme per un trasporto aereo più sostenibile

ITA Airways, SEA Milan Airports, la Società Esercizi Aeroportuali (SEA) che gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate e Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, annunciano l’avvio, a partire da oggi, di una iniziativa di raccolta e riciclo della carta utilizzata a bordo dei voli da e per Milano Linate e Amsterdam, Parigi e Bruxelles, rafforzando l’impegno comune per l’economia circolare e la sostenibilità nel trasporto aereo.

“Il progetto introduce una raccolta differenziata degli imballaggi di carta utilizzati durante il servizio di bordo, tra cui bicchieri e tovaglioli, confezioni in cartoncino e bustine in carta, che verranno separati dagli altri rifiuti già a bordo e inseriti in sacchi dedicati così da essere avviati, una volta a terra, a un flusso specifico per il loro corretto trattamento e riciclo.

SEA integra il nuovo flusso nelle operazioni a terra, dal conferimento dei sacchi dedicati alla gestione logistica, fino all’invio della carta agli impianti autorizzati. Comieco supporta l’iniziativa con linee guida tecniche per la corretta separazione dei materiali e attività di monitoraggio della qualità della raccolta, contribuendo a massimizzare l’efficienza del sistema e a diffondere buone pratiche lungo la filiera.

Dopo una fase pilota della durata di cinque mesi, il progetto prevederà una successiva estensione ad altri aeroporti e l’ampliamento delle tipologie di materiali raccolti, in coerenza con i programmi di sostenibilità dei partner”, afferma il comunicato.

“Attraverso questa iniziativa, ITA Airways, SEA e Comieco puntano a ridurre l’impatto ambientale delle attività connesse al viaggio aereo nonché a sensibilizzare passeggeri e operatori sull’importanza della raccolta differenziata, dimostrando che persino in contesti complessi come la filiera del trasporto aereo è possibile adottare soluzioni sostenibili.

L’iniziativa contribuisce agli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare al consumo e produzione responsabili (attraverso la riduzione dei rifiuti e riciclo dei materiali), alla lotta contro il cambiamento climatico (attraverso la riduzione delle emissioni associate allo smaltimento e alla produzione di nuova carta) e alla partnership per gli obiettivi (attraverso la collaborazione tra compagnia aerea, gestore aeroportuale e consorzi di filiera).

Con questo progetto, il riciclo della carta entra in modo strutturato nelle operazioni di bordo, creando un modello replicabile per la gestione dei rifiuti nel trasporto aereo”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa ITA Airways)