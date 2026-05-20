Eurowings amplia la sua base a Berlino e aggiungerà un nuovo collegamento con Bologna

Eurowings continua ad espandere la sua presenza a Berlin Brandenburg Airport (BER). La principale leisure airline tedesca amplierà la sua base a Berlino a undici aeromobili e oltre 300 membri dell’equipaggio nel prossimo programma invernale.

“Con due aeromobili aggiuntivi, nuove rotte e frequenze aumentate, la compagnia aerea risponde ai più recenti sviluppi del mercato a BER. Grazie a questa espansione, la value airline di Lufthansa Group si avvicina anche a diventare il vettore numero uno nella capitale tedesca. Eurowings è già leader di mercato negli aeroporti di Düsseldorf, Amburgo, Colonia/Bonn e Stoccarda.

Nell’ambito dell’espansione, Eurowings aggiunge nuove destinazioni da Berlin Brandenburg Airport, tra cui per la prima volta Bologna. Il nuovo collegamento diretto con il capoluogo dell’Emilia-Romagna va ad arricchire il crescente portfolio italiano della compagnia aerea, che comprende destinazioni come Roma, Napoli e Olbia, e rafforza ulteriormente i collegamenti diretti di Berlino con attraenti città europee.

Nel segmento leisure, Eurowings amplia significativamente il suo programma da BER verso le Isole Canarie, con frequenze aggiuntive per Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote e Tenerife. La nuova rotta per Bologna e i voli aggiuntivi per le Isole Canarie saranno prenotabili da giovedì 21 maggio su eurowings.com. Ulteriori nuove connessioni e il final winter programme a BER saranno definiti a luglio”, afferma Eurowings.

“Con questa espansione, Lufthansa Group consolida ulteriormente la sua indiscussa posizione di leader nella capitale tedesca. Oltre a Eurowings, anche Lufthansa, Swiss International Air Lines, Austrian Airlines, Brussels Airlines e SunExpress operano voli regolari da e per Berlino. Insieme, queste compagnie aeree rappresentano ora circa il 30% di tutti i voli da e per l’aeroporto della capitale.

Eurowings è responsabile della quota maggiore di questa crescita: dai tre aeromobili inizialmente stazionati a Berlin Brandenburg Airport dopo la pandemia, si è passati a undici in futuro, con collegamenti verso quasi 50 destinazioni. Negli ultimi anni, la compagnia aerea, specializzata in collegamenti diretti a prezzi accessibili, ha costantemente rafforzato la sua presenza a BER, anche attraverso l’introduzione del “Capital Express”, nuove business and city routes e numerosi leisure-focused nonstop services”, prosegue Eurowings.

Max Kownatzki, CEO di Eurowings: “Crediamo in Berlino e, nonostante tutte le crisi attuali, vediamo ottime prospettive per il mercato. Berlino attrae persone da tutto il mondo: capitale politica, centro culturale e polo economico con un potenziale significativo. Per questo stiamo investendo in una rete in rapida espansione di collegamenti aerei diretti, importanti sia per il turismo che per l’economia”.

Allo stesso tempo, il settore ha urgente bisogno di condizioni quadro competitive a livello internazionale per garantire che questa espansione della rete possa avere successo in modo sostenibile, avverte Max Kownatzki: “Tasse e oneri, più che raddoppiati dal 2019, stanno spingendo molte compagnie aeree ad evitare sempre più la Germania. Insieme al rapido aumento dei costi del carburante, rappresentano un freno agli investimenti in Germania. Inoltre, il crescente numero di normative EU impone un onere sproporzionato alle compagnie aeree tedesche ed europee, in particolare in materia di politica climatica. Ciò rende ancora più importante che i responsabili politici agiscano ora per correggere i significativi svantaggi competitivi che affliggono la domestic aviation industry”.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)