Delta Air Lines lancia il collegamento diretto da Olbia per New York-JFK

Dalla Sardegna a New York, senza scali: Delta Air Lines lancia oggi, giovedì 21 maggio, il primo volo da Olbia per la Grande Mela, unico collegamento non-stop tra l’Isola e gli Stati Uniti.

“Il volo sarà operato quattro volte a settimana in collaborazione con i partner europei Air France, KLM e Virgin Atlantic, e oltre ad offrire un servizio diretto per New York, dà ai passeggeri anche la possibilità di continuare il proprio viaggio con collegamenti in coincidenza via l’hub Delta di JFK verso numerose destinazioni in tutto il Nord America”, afferma Delta.

“Questo nuovo collegamento tra New York-JFK e Olbia permetterà ai passeggeri Delta di scoprire una delle isole più suggestive d’Italia”, ha dichiarato Matt Long, Managing Director di Delta per l’Europa e l’Africa. “La Sardegna e la Costa Smeralda offrono una combinazione unica di bellezze naturali, patrimonio culturale e ospitalità di livello mondiale, e la nostra rotta diretta rende più facile che mai per i viaggiatori statunitensi scoprirle di persona. Allo stesso tempo, i passeggeri in partenza dalla Sardegna possono raggiungere direttamente New York, una delle città più iconiche al mondo, e usufruire di coincidenze verso altre destinazioni del network nordamericano di Delta”.

“La giornata di oggi rappresenta un momento storico non solo per il nostro aeroporto, ma soprattutto per l’intera isola. Per la prima volta la Sardegna è collegata con un volo diretto agli Stati Uniti, grazie alla visione e alla fiducia di Delta Air Lines, una delle principali compagnie aeree mondiali, che desideriamo ringraziare per aver creduto nel potenziale della nostra destinazione. Questo risultato è il frutto di un lavoro portato avanti nel corso degli anni insieme agli operatori turistici, alle istituzioni e a tutti gli stakeholder del territorio, con i quali abbiamo collaborato per sostenere il percorso di crescita e di valorizzazione della destinazione Sardegna sul mercato nordamericano. Oggi si apre una nuova fase per il turismo dell’Isola: un’opportunità importante, non solo per l’aeroporto di Olbia ma anche quello di Alghero e Cagliari, per rafforzare ulteriormente la presenza della Sardegna sui mercati internazionali e proseguire nel percorso di sviluppo della destinazione, aumentando la sua riconoscibilità e attrattività a livello globale”, ha commentato Silvio Pippobello, CEO Geasar Aeroporto Olbia Costa Smeralda.

“Delta opera il volo da Olbia per New York-JFK utilizzando un aeromobile Boeing 767-300 da 211 posti, configurato con le classi di servizio Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort e Delta Main. La classe Delta One offre poltrone completamente reclinabili e menù stagionali di quattro portate curati da chef di grido, oltre a una sofisticata carta di etichette, tra le quali figura lo champagne Taittinger. Inoltre, grazie alla partnership con la casa di moda di lusso Missoni, i clienti troveranno a bordo un nuovo amenity-kit, biancheria da letto ed elementi di design che caratterizzano l’esperienza di viaggio in Delta One.

In Delta Premium Select i passeggeri dispongono di maggiore spazio per rilassarsi e distendersi grazie a poltrone più ampie, una reclinabilità più profonda e un servizio ulteriormente migliorato. In tutte le cabine, i passeggeri usufruiscono del servizio di cibo e bevande ed hanno accesso a oltre 1.000 ore di intrattenimento tramite Delta Studio.

Nell’ambito del suo continuo investimento per elevare l’innovazione, la tecnologia e il comfort dei passeggeri durante tutta l’esperienza di viaggio, la compagnia offre a coloro che che volano all’interno del network Delta tra Italia e Stati Uniti l’accesso al Wi-Fi Delta Sync gratuito e veloce, fornito da T-Mobile, in tutte le classi di servizio”, prosegue Delta.

“Delta sta inoltre investendo nell’esperienza offerta ai passeggeri in aeroporto prima della partenza con l’apertura delle sue nuove Delta One Lounge, la prima delle quali è stata inaugurata a New York. La lounge riflette l’architettura e l’atmosfera della Grande Mela e offre una varietà di esperienze premium, come un ristorante-brasserie, un iconico bar, una lounge con biblioteca dai tocchi di design firmati Missoni, un’area benessere e molto altro ancora”, conclude Delta.

Il volo Delta da Olbia per New York-JFK con inizio il 21 maggio è operato come segue:

DL 217 – Olbia 11.20, New York JFK 14.46 – gio/sab/lu/ma

DL 216 – New York JFK 18.10, Olbia 09.00 (+1 giorno) – merc/ve/dom/lu

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Geasar – Photo Credits: Delta Air Lines – Geasar)