KLM celebra 80 anni di collegamento tra Amsterdam e New York

KLM celebra un traguardo speciale: da 80 anni la compagnia aerea collega Amsterdam e New York, e con essa, l’Europa e gli Stati Uniti.

“Il 21 maggio 1946, KLM divenne la prima compagnia aerea europea a inaugurare un servizio di linea per gli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quello che iniziò come un volo pionieristico di oltre 25 ore è diventato una delle rotte più importanti del network KLM.

Il primo volo partì da Amsterdam il 21 maggio 1946, con scali a Prestwick, in Scozia, e a Gander, in Canada, prima di raggiungere New York. A bordo del Douglas C-54 Skymaster c’erano 32 passeggeri. Con questa rotta, KLM divenne la prima compagnia aerea europea a stabilire un collegamento regolare con gli Stati Uniti, inaugurando una nuova era per l’aviazione transatlantica. Oggi, KLM e il suo partner Delta Air Lines operano congiuntamente quattro voli giornalieri tra Amsterdam e New York.

Lo scorso anno, KLM ha trasportato quasi mezzo milione di passeggeri e oltre 17 milioni di chilogrammi di merci su questa rotta. Ciò rende il collegamento importante non solo per i viaggiatori per piacere e per affari, ma anche per il trasporto di merci deperibili e di alto valore, come prodotti farmaceutici, apparecchiature high-tech, articoli di moda e di lusso, spedizioni di e-commerce e componenti industriali. Inoltre, la rotta svolge un ruolo importante nella catena logistica per le merci deperibili e altri flussi di merci specializzate tra Europa e Nord America. Via New York, KLM offre inoltre ai viaggiatori l’accesso a una vasta rete di destinazioni in tutto il Nord America”, afferma KLM.

“La rotta tra Amsterdam e New York riflette da 80 anni gli stretti legami tra i Paesi Bassi e gli Stati Uniti. Quello che iniziò nel 1946 come un collegamento pionieristico si è trasformato in un collegamento vitale per viaggiatori d’affari, turisti e traffico merci. Per decenni, questa rotta ha sostenuto il commercio, gli investimenti e gli scambi culturali, avvicinando persone ed economie su entrambe le sponde dell’Atlantico”, afferma Marjan Rintel, CEO di KLM.

“L’avvio della rotta è stato reso possibile in parte grazie alla determinazione di Albert Plesman, fondatore di KLM. I suoi sforzi hanno permesso a KLM di superare la concorrenza e diventare la prima compagnia aerea europea a inaugurare un servizio di linea per New York. Questo spirito pionieristico è sempre rimasto un segno distintivo di KLM. Nei decenni successivi, la compagnia aerea ha introdotto sulla rotta per New York diversi nuovi tipi di aeromobili, dal Boeing 747 al Boeing 787 Dreamliner. Oggi, KLM continua a investire nel rinnovamento della flotta con l’obiettivo di volare in modo più pulito, silenzioso ed efficiente.

KLM celebra oggi questo importante anniversario con partner, colleghi e passeggeri presso il The New York Historical museum. Per commemorare l’occasione, viene presentata un’esclusiva Delft Blue miniature house del The New York Historical. Prodotta in edizione limitata di 300 esemplari, sarà distribuita in esclusiva agli ospiti presenti all’evento. Sempre oggi, presso il The New York Historical museum, apre una mostra temporanea sulla storia della rotta e sui legami di lunga data tra i Paesi Bassi e New York“, prosegue KLM.

“Anche Aviodrome, il museo dell’aviazione olandese, inaugura giovedì 21 maggio la sua nuova mostra “The PH-TAR and the Journey to the New World”. Con questa esposizione, il museo commemora gli ottant’anni di transatlantic scheduled service tra i Paesi Bassi e gli Stati Uniti. Attraverso immagini storiche, la mostra racconta la storia del primo volo transatlantico di KLM e sottolinea quanto fosse straordinario, all’epoca, il collegamento diretto tra i Paesi Bassi e New York. I visitatori potranno anche ammirare un Douglas DC-4 con la livrea di PH-TAR, lo stesso tipo di aereo utilizzato per questo volo storico, con gli interni accuratamente restaurati al loro antico splendore. La mostra sarà aperta al pubblico da oggi fino alla fine del 2027″, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM – Photo Credits: KLM)