Enac: il settore del trasporto aereo a convegno in occasione della presentazione del Fact Book 2026

“Tra un’epoca e un’altra: verso quale trasporto aereo?” è il titolo del convegno promosso da Enac in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo, in occasione della presentazione del Fact Book 2026, il rapporto annuale del Centro ITSM – ICCSAI Transport and Sustainable Mobility, giunto quest’anno alla sua ventesima edizione.

“Si tratta di uno studio scientifico che rappresenta un riferimento autorevole e rigoroso per l’analisi delle dinamiche del settore. Per questo motivo Enac, nella ricorrenza dei venti anni, promuove un evento di alto profilo istituzionale e accademico, riunendo esponenti delle Istituzioni, del mondo politico, dell’industria e dell’Università. L’incontro offre un’importante occasione di confronto sullo stato dell’arte del trasporto aereo e sulle prospettive future di un comparto strategico, oggi chiamato ad affrontare sfide decisive: dalla sostenibilità ambientale e lo sviluppo dei carburanti alternativi, all’innovazione tecnologica, fino ai nuovi scenari della mobilità aerea avanzata.

La XX edizione del Fact Book, in particolare, mette in evidenza come il trasporto aereo abbia finalmente superato i valori del 2019 anche a livello europeo, sia per i passeggeri sia per le merci. L’Italia si conferma un mercato in forte crescita e ora la sfida che accompagnerà la prossima “epoca” avrà come elemento imprescindibile quello degli investimenti. Dovranno essere tempestivi e consistenti per accompagnare uno sviluppo sostenibile, una società che invecchia e sempre maggiori efficienze, anche grazie alle nuove tecnologie. Per questo, investire nei sistemi aeroportuali dovrà essere finanziariamente sostenibile e correttamente incentivato. Il sistema è pronto e anche le attuali difficoltà connesse alla crisi in Medio Oriente potranno essere superate. In ogni caso, anche questa crisi ha evidenziato come il trasporto aereo sia essenziale per uno sviluppo pacifico del mondo”, afferma l’Enac.

“Se ne parla il prossimo 4 giugno, a Roma, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a partire dalle ore 09:30, con: Salvatore Deidda, Presidente Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati a cui sono affidati i saluti istituzionali; seguono le relazioni di presentazione del Fact Book 2026 a cura di Renato Redondi, Centro ICCSAI-ITSM e di Costantino Pandolfi, Vice Direttore Centrale Enac.

A seguire una tavola rotonda con Stefano Paleari, Centro ICCSAI-ITSM; Alfonso Celotto, Presidente Aeroporti 2030; Carlo Borgomeo, Presidente Assaeroporti; Gaetano Intrieri, Chief Executive Officer Aeroitalia; Joerg Eberhart, Amministratore Delegato ITA Airways.

Le conclusioni sono affidate a Pierluigi Di Palma, Presidente Enac, e a Edoardo Rixi, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Modera i lavori Flavia Giacobbe, Direttore Formiche e Airpress”, conclude l’Enac.

(Ufficio Stampa Enac)