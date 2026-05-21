IATA: l’EU Air Connectivity è stagnante a causa degli alti costi e delle normative onerose

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato dati che mostrano come la European air connectivity sia sostanzialmente piatta nel 2025, con una crescita netta dell’1% nel numero totale di rotte che collegano il continente (sia internamente che con altre parti del mondo). Questo dato è inferiore alla compound annual growth dell’1,5% registrata nell’ultimo decennio.

“La crescita degli airline route networks riflette sia l’evoluzione della domanda sia il contesto operativo. Non sorprende che la European Union (EU) air connectivity sia rimasta praticamente piatta nel 2025. L’onere normativo è gravoso, i costi sono elevati e i ben documentati problemi di competitività dell’EU non sono stati affrontati seriamente. La tutela dei consumatori ne è un esempio lampante. Le lacune dell’attuale normativa sono note, ma i tentativi di correggerle sembrano destinati solo a peggiorarle. Sono proprio queste frustrazioni a rendere più difficile per le compagnie aeree incrementare la connettività su cui l’Europa fa affidamento per alimentare l’occupazione e la crescita economica”, ha dichiarato Thomas Reynaert, IATA’s Senior Vice President External Relations.

“Nel 2025 sono state cancellate 1.127 rotte in tutta l’EU.

Sono state aggiunte 1.281 rotte (di cui 568 erano rotte avviate nell’ultimo decennio, ma sospese per almeno un anno).

L’aumento netto di 154 rotte rappresenta una crescita dell’1% del route network, che ora conta 14.797 collegamenti.

I vantaggi dei collegamenti aerei europei sono ben noti: l’aviazione e il turismo legato all’aviazione generano oltre 9,2 milioni di posti di lavoro e 760 miliardi di euro di PIL nell’EU. Le opportunità commerciali, sociali e la spesa per il tempo libero sono sostenute dalla crescita del trasporto aereo, che ha unificato l’Europa e l’ha collegata al resto del mondo”, afferma IATA.

“La prosperità dell’Europa dipende da efficient intra- and inter-continental links. Ogni nuova rotta aerea crea nuovi posti di lavoro e opportunità commerciali e sociali. Fortunatamente, i politici europei hanno a disposizione numerose opzioni per introdurre normative più intelligenti e aiutare le compagnie aeree a competere e crescere”, ha proseguito Reynaert.

“Le misure prioritarie che i responsabili politici europei dovrebbero adottare sono:

– Riforma della EU261 passenger rights regulation. In particolare, aumentare i time thresholds for compensation.

– Riduzione dei costi del Sustainable Aviation Fuel (SAF). L’introduzione di un book-and-claim process for SAF purchasing consentirebbe alle compagnie aeree di acquistare SAF laddove la produzione è più efficiente. L’attuale e-SAF mandate dovrebbe essere abolito e gli Emissions Trading Scheme revenues dovrebbero essere utilizzati per una SAF production più economica.

– Rafforzare la regolamentazione delle airport and air navigation charges per migliorare l’efficienza dei costi.

– Consentire maggiore flessibilità nella concessione di slot aeroportuali in periodi di crisi.

– Eliminare le national passenger taxes, seguendo l’esempio della Svezia”, prosegue IATA.

“L’opportunità più immediata riguarda il regolamento EU261. Modeste riforme delle soglie per la compensazione contribuiranno a ridurre gli 8 miliardi di euro di costo di questa normativa fuori controllo. I politici europei si stanno riunendo proprio ora per decidere in merito. Li esortiamo a guardare oltre e a rendersi conto di cosa sta succedendo. Il prezzo del jet fuel è a livelli record. I costi delle infrastrutture sono in aumento. Una semplice misura – ridurre il costo dell’EU261 – renderebbe più gestibili per le compagnie aeree molte rotte marginali e rilancerebbe la crescita della connettività aerea a beneficio dei cittadini europei. Devono agire senza indugio”, ha concluso Reynaert.

(Ufficio Stampa IATA)