American Airlines lancia quattro nuove rotte tra Stati Uniti ed Europa

American Airlines ha lanciato oggi quattro nuove rotte per ampliare ulteriormente i collegamenti tra gli Stati Uniti e l’Europa con i nuovi servizi diretti per Budapest (BUD) e Praga (PRG) da Philadelphia (PHL), e per Atene (ATH) e Zurigo (ZRH) da Dallas-Fort Worth (DFW).

“Oggi i voli inaugurali sono decollati in concomitanza con il primo giorno dell’attesa stagione estiva da record di American Airlines, rafforzando il suo network europeo con fino a 70 voli giornalieri dagli Stati Uniti.

Con i nuovi collegamenti per Budapest e Praga, American Airlines introduce due nuove destinazioni nel suo network globale. Il servizio stagionale giornaliero da Philadelphia a Budapest e Praga è operato con i Boeing 787-8 di American Airlines. Il nuovo servizio da Dallas/Fort Worth ad Atene e Zurigo è operato con una combinazione di Boeing 777-300ER e Boeing 777-200ER.

L’estate 2026 segna il primo periodo di punta per il nuovo e migliorato PHL schedule, progettato per offrire viaggi più fluidi e affidabili e collegamenti più solidi con i clienti. Il nuovo orario distribuisce i voli in modo più uniforme durante la giornata, passando da sei a sette “banks” coordinati di arrivi e partenze, migliorando così il flusso di persone in tutto l’aeroporto, dal parcheggio al check-in, dai controlli di sicurezza ai terminal.

L’investimento sta già dando ottimi risultati, con miglioramenti nella puntualità e nelle coincidenze dei passeggeri, oltre a un servizio di gestione bagagli che ha raggiunto il suo miglior risultato di sempre a livello di rete.

Quest’estate, l’American PHL hub offre ai clienti voli diretti verso oltre 120 destinazioni in tutto il mondo, di cui 19 transatlantiche. La compagnia aerea ha inoltre recentemente inaugurato il servizio diretto da PHL a Santiago (STI)“, afferma American.

“Grazie al nostro orario riprogettato e alla dedizione del nostro team, siamo pronti ad assistere i clienti durante un’estate da record a PHL, soprattutto considerando che la città ospiterà diversi importanti eventi internazionali quest’anno”, ha dichiarato Cesar Marchese, American’s Vice President of PHL Operations. “Siamo orgogliosi di essere un importante punto di accesso e collegamento con l’Europa, ora con due nuove destinazioni iconiche che rafforzano la nostra solida rete internazionale”.

“Atene (ATH) e Zurigo (ZRH) si aggiungono alle oltre 230 destinazioni non-stop raggiungibili da Dallas/Fort Worth (DFW), il più grande e meglio collegato hub di American Airlines, un hub che svolge un ruolo cruciale nel garantire un servizio eccellente ai clienti di tutta la flotta globale di American Airlines quest’estate.

Di recente, DFW ha anch’esso rinnovato il suo schedule, introducendo un nuovo 13-bank schedule che distribuisce in modo più uniforme gli oltre 930 voli giornalieri di punta durante la giornata. Nei primi due mesi dall’implementazione della strategia, il nuovo orario sta già dimostrando i suoi vantaggi per i clienti di DFW e di tutta la compagnia aerea, riducendo al minimo i ritardi, migliorando le coincidenze, diminuendo i cambi di gate e offrendo un servizio di gestione bagagli ancora più efficiente, il tutto contribuendo al notevole aumento della soddisfazione dei clienti”, prosegue American.

“I nuovi collegamenti per Atene e Zurigo sono un ottimo esempio di come American Airlines continui a investire nel suo hub principale, offrendo ancora più opportunità di collegamento con destinazioni in tutto il mondo”, ha dichiarato Jim Moses, American’s Senior Vice President of DFW Operations. “Stiamo investendo anche nell’esperienza di viaggio con il nostro nuovo 13-bank schedule, che prepara il nostro team al successo e offre un servizio eccellente ai nostri clienti, non solo a DFW ma in tutta la nostra compagnia aerea, data l’importanza fondamentale che DFW riveste per le nostre operazioni globali”.

“Oggi inizia anche l’estate del centenario di American Airlines, con la compagnia aerea pronta a prendersi cura di un numero di passeggeri senza precedenti con il suo programma estivo più ampio di sempre: 75 milioni di passeggeri su 750.000 voli.

Oltre alle nuove rotte internazionali inaugurate oggi, American ha recentemente ampliato i collegamenti con l’Europa da altri hub, includendo nuovi voli diretti da Miami (MIA) a Milano (MXP) (leggi anche qui) e da New York (JFK) a Edimburgo (EDI)“, conclude American

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)