TAP inaugura i voli per Santa Maria

TAP Air Portugal ha inaugurato ieri il nuovo collegamento tra Lisbona e l’isola di Santa Maria, nelle Azzorre, con il primo dei due voli settimanali operati il giovedì e la domenica. Per i passeggeri dall’Italia diventa così ancora più facile raggiungere l’arcipelago delle Azzorre via Lisbona partendo da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli.

I voli decollano da Lisbona alle 12:30 con arrivo a Santa Maria alle 14:05. Al ritorno, la partenza da Santa Maria è prevista alle 15:15 con arrivo all’Aeroporto Humberto Delgado di Lisbona alle 18:35 (orari locali).

Il collegamento sarà operativo dal 15 giugno al 15 settembre con aeromobili Airbus A320neo, configurati per ospitare 174 passeggeri. Per il resto dell’anno la rotta verrà servita con un Embraer 190 da 106 posti.

Con questa nuova destinazione, TAP rafforza ulteriormente la propria presenza nelle Azzorre, dove opera già voli verso le isole di São Miguel, con collegamenti per Ponta Delgada, e Terceira. La compagnia ha inoltre recentemente annunciato l’apertura della nuova rotta Porto-Terceira, che sarà inaugurata il 1° luglio. Con questo nuovo volo, la compagnia offrirà complessivamente 48 voli settimanali tra il Portogallo continentale e le Azzorre.

A completare l’offerta, tutte le tariffe TAP per le Azzorre includono la possibilità di usufruire del programma Portugal Stopover, che consente ai passeggeri di fermarsi fino a 10 giorni a Lisbona senza costi aggiuntivi sul biglietto aereo, trasformando così il viaggio verso le Azzorre in un’esperienza ancora più completa alla scoperta del Portogallo.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)