Embraer e Hellenic Aerospace Industry rafforzano la cooperazione strategica a supporto del C-390 Millennium in Grecia

Embraer ha firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) con Hellenic Aerospace Industry (HAI) per rafforzare la cooperazione strategica nel settore aerospaziale e della difesa.

“L’accordo, firmato oggi da Fabio Caparica, Vice President of Contracts at Embraer Defense & Security, e Mr. Alexandros Diakopoulos, Executive Chairman of Hellenic Aerospace Industry, è concepito per dotare l’Hellenic Air Force (HAF) dell’autonomia operativa e di supporto necessaria per operare la sua futura flotta di velivoli C-390, promuovendo al contempo le capacità dell’industria nazionale”, afferma Embraer.

“La firma di questo protocollo d’intesa con Embraer rappresenta per noi molto più di un semplice accordo commerciale. Riflette la nostra convinzione che HAI possa e debba essere la scelta naturale per le aziende aerospaziali di livello mondiale che cercano un partner affidabile in Europa. Lo sviluppo di capacità di manutenzione e supporto per i C-390 in Grecia non solo soddisfa le esigenze operative dell’Hellenic Air Force, ma costruisce anche una solida base industriale di valore duraturo per il nostro Paese. È proprio questa combinazione di autonomia operativa e sviluppo industriale che definisce la direzione strategica di HAI”, ha dichiarato Mr. Alexandros Diakopoulos, Executive Chairman of Hellenic Aerospace Industry.

“Hellenic Aerospace Industry è un’azienda che conosciamo bene e con cui collaboriamo da diversi decenni. Nel corso degli anni, abbiamo imparato ad apprezzare la competenza dei suoi dipendenti e la qualità del lavoro che svolgono. In queste condizioni, HAI si distingue naturalmente come il partner ideale per noi in Grecia”, ha affermato Fabio Caparica, Vice President of Contracts at Embraer Defense & Security.

“Questo accordo strategico con Hellenic Aerospace Industry apre la strada a future discussioni sull’ampliamento delle competenze di manutenzione in loco, a supporto di enhanced MRO capabilities and autonomy per l’Hellenic Air Force (HAF). Ci impegniamo a rafforzare questa partnership condividendo i nostri servizi e la nostra esperienza di supporto per contribuire allo sviluppo delle capacità locali e gettare solide basi per una cooperazione sostenibile a lungo termine. Questo accordo consentirà inoltre a Embraer di consolidare ulteriormente la propria presenza in Grecia e di rafforzare il suo rapporto di lunga data con il Paese”, ha dichiarato Douglas Lobo, Vice President Customer Support & Aftermarket Sales, Embraer Services & Support.

“Il protocollo d’intesa rafforza la strategia a lungo termine di Embraer per consolidare ed espandere ulteriormente la propria presenza nel mercato europeo, supportando la crescita dell’azienda e contribuendo al progresso del settore aerospaziale e della difesa in tutto il continente.

Il C-390 Millennium rappresenta la nuova generazione di military airlift, con capacità multi-missione e interoperabilità integrate fin dalla progettazione. Ridefinisce gli standard di versatilità, affidabilità ed efficienza operativa, dimostrando costantemente le sue advanced military airlift capabilities”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)