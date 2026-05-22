Icelandair inaugura il volo Venezia – Reykjavík

Icelandair inaugura oggi i voli diretti tra Venezia e il suo hub di Reykjavík. Una nuova tappa europea della compagnia aerea che, collegando l’Islanda con una delle destinazioni più ambite d’Europa, riflette l’impegno strategico del vettore nell’espandere il proprio network europeo e nel far volare i propri passeggeri su città di fama mondiale.
Al Marco Polo, Icelandair opera tre voli settimanali fino al 18 ottobre 2026, con partenze programmate martedì, venerdì e domenica. Tutti i voli sono effettuati con aeromobili Boeing 737-MAX 8.
Venezia si unisce a Verona (parte del Polo aeroportuale del Nord Est, gestito dal Gruppo SAVE), Roma e Milano, come quarta destinazione italiana di Icelandair, offrendo un accesso diretto al Veneto e all’intero Nord Est.
Fin dal suo annuncio, la rotta si è dimostrata molto interessante per i viaggiatori, con un elevato numero di prenotazioni sia in arrivo che in partenza.
Situato a metà strada tra Nord America ed Europa, l’hub di Icelandair a Keflavík offre un comodo servizio per i viaggiatori diretti in Italia o che dal nostro Paese si dirigono verso il Nord America, senza dover transitare attraverso un altro hub europeo.
Il programma Stopover di Icelandair permette inoltre ai passeggeri di fare una sosta in Islanda fino a sette giorni senza costi aggiuntivi sul biglietto aereo, trasformando così il viaggio in un’esperienza con due destinazioni. I viaggiatori provenienti sia da Venezia che dal Nord America possono esplorare gli spettacolari paesaggi islandesi – cascate, lagune geotermiche e spiagge di sabbia nera – prima di proseguire verso le loro destinazioni finali.
Tomas Ingason, Chief Commercial Officer di Icelandair: “L’inaugurazione della rotta su Venezia rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento del network di Icelandair tra Nord America ed Europa attraverso il nostro hub di Keflavík. Venezia è una delle destinazioni culturali più prestigiose d’Europa e gode di grande attrattiva nei nostri mercati chiave: dall’Islanda, dal Nord America e dall’Italia. Siamo inoltre orgogliosi che l’inaugurazione coincida con il nostro supporto al Padiglione islandese alla Biennale di Venezia, collegando i viaggiatori islandesi a uno dei principali eventi culturali al mondo”.
Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE: “L’Islanda è un paese particolarmente amato dagli italiani, ed il volo su Reykjavík costituisce una grande opportunità di viaggio per il nostro bacino d’utenza. A ciò si aggiunge la rete di voli in connessione dall’hub islandese verso il Nord America, con un’offerta che stimola sia il mercato americano in entrata nel nostro Paese, che quello italiano in uscita”.
(Ufficio Stampa Gruppo SAVE – Icelandair – Photo Credits: Gruppo SAVE – Icelandair)