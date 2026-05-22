Emirates espande il suo Global Travel Rehearsal Programme in Madagascar

Emirates ha lanciato il suo “Travel Rehearsal” programme in Madagascar, ospitando la prima sessione presso l’Ivato International Airport (TNR).

“Il Travel Rehearsal programme consente alle persone con esigenze di viaggio specifiche di sperimentare una simulazione guidata dell’intero viaggio aereo, familiarizzandole con le procedure aeroportuali e gli ambienti di bordo in anticipo, contribuendo a ridurre l’ansia e ad aumentare la fiducia prima del volo reale. Si tratta della prima iniziativa di questo tipo condotta all’aeroporto di Antananarivo, organizzata da Emirates e supportata dalle parti interessate dell’aeroporto, oltre che da altri partner.

Emirates ha collaborato con la Zaz Heureux School, offrendo a dieci bambini con autismo e alle loro famiglie l’opportunità di sperimentare il viaggio aereo con Emirates presso l’Ivato International Airport, dal check-in al gate d’imbarco. Accompagnati dal personale aeroportuale e della compagnia aerea, gli studenti e le loro famiglie hanno percorso le procedure di check-in, i controlli di sicurezza e l’area partenze. Hanno inoltre sperimentato i controlli di immigrazione, il ritiro bagagli e l’accoglienza in aeroporto, con il supporto di funzionari preorganizzati che hanno risposto alle domande delle famiglie.

Un momento clou della simulazione è stata la visita guidata di un aereo Emirates, durante la quale molti partecipanti si sono sentiti rilassati e pienamente coinvolti una volta seduti a bordo. Nell’ambito dell’Emirates “Accessible Travel for All” approach, il programma mira a rendere i viaggi aerei più prevedibili e confortevoli”, afferma Emirates.

Oomar Ramtoola, Emirates Manager for the Indian Ocean Islands, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver completato il nostro primo travel rehearsal in Madagascar, con l’obiettivo di ridurre l’ansia da viaggio e creare esperienze di viaggio senza intoppi per le persone con neurodivergenza. Desidero ringraziare il team di Emirates Airport Services Management e il personale dell’Ivato International Airport (TNR), nonché tutti i nostri partner, per il loro continuo supporto e la loro guida, che hanno reso possibile questo rehearsal. In qualità di ‘world’s first Autism-Certified Airline’, continueremo a promuovere viaggi accessibili in Madagascar e in tutta la nostra rete, consentendo a un numero sempre maggiore di persone di esplorare il mondo con facilità e sicurezza”.

“Emirates è diventata la ‘world’s first Autism-Certified Airline’ dopo che oltre 35.000 membri dell’equipaggio di cabina e del personale di terra hanno completato uno specialised autism awareness training. Il programma fornisce ai dipendenti una conoscenza approfondita dello spettro autistico, dei pregiudizi più comuni, delle difficoltà incontrate durante i viaggi e di strategie di supporto personalizzate in base alle esigenze individuali dei passeggeri.

Da aprile 2025, gli Emirates Airport Services teams hanno collaborato per organizzare 40 travel rehearsals in diversi aeroporti di Europa, Africa, Asia, Australasia e Americhe, oltre all’hub di Dubai.

Finora, i travel rehearsals sono stati condotti in collaborazione con organizzazioni locali, scuole e team aeroportuali in città come Accra, Atene, Bali, Barcellona, Bologna, Bruxelles, Christchurch, Da Nang, Delhi, Dubai, Dublino, Durban, Düsseldorf, Edimburgo, Glasgow, Guangzhou, Harare, Hong Kong, Istanbul, Londra, Madrid, Milano, Newcastle, Nizza, Orlando, Oslo, Parigi, Peshawar, Port Luis, Roma, Stansted, Stoccolma, Sydney, Toronto, Venezia, Vienna e Varsavia”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)